Europa startet mit stabilen Transportmärkten ins Jahr 2026 – doch struktureller Druck erfordert eine widerstandsfähigere Lieferkettenstrategie

Roel Steigerwald, Vice President of Europe Global Forwarding bei C.H. Robinson, skizziert die wichtigsten Trends, die den europäischen Transport- und Lieferkettenmarkt im Jahr 2026 prägen werden. Während die Märkte für Luft-, See- und Straßengüterverkehr oberflächlich betrachtet relativ stabil erscheinen, zeigt ein genauerer Blick, dass struktureller Druck, sich verändernde Handelsmuster und steigende Kosten die Logistiklandschaft weiterhin prägen werden. Die zentrale Rolle Deutschlands innerhalb Europas verstärkt viele dieser Entwicklungen und macht Transparenz, Flexibilität und digitale Bereitschaft wichtiger denn je.

Kapazitätsverschiebungen, Kostendruck und sich verändernde Handelsmuster

Im Luftfrachtbereich verzeichnet Europa weiterhin eine starke Nachfrage aus Asien, die zum Teil auf das Wachstum des E-Commerce und Veränderungen in der globalen Kapazitätsverteilung der Fluggesellschaften zurückzuführen ist. Trotz dieses erhöhten Frachtaufkommens ist der Markt ausgeglichen geblieben, da die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge auf europäische Korridore umgeleitet haben. Da regulatorische Anpassungen in Europa weiterhin den Transport von Waren mit geringem Wert beeinflussen, setzen Verlader zunehmend auf flexible multimodale Strategien, um mit der sich ändernden Nachfrage Schritt zu halten.

Auch die Seefrachtmärkte zeigen Anzeichen von Stabilität, doch die zugrunde liegenden Entwicklungen deuten auf bevorstehende Herausforderungen hin. Eine Rückkehr zu normalen Routen durch den Suezkanal könnte erhebliche Kapazitäten wieder auf den Markt bringen, was einen Abwärtsdruck auf die Preise ausüben und die Reedereien dazu veranlassen würde, ihre Flotten oder Leerlaufstrategien anzupassen, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Der Straßentransport, insbesondere in Deutschland, wird durch steigende Arbeits-, Kraftstoff-, Versicherungs- und Mautkosten neugestaltet. Der intensive Wettbewerb schränkt die Möglichkeiten der Spediteure ein, diese Preiserhöhung an die Kunden weiterzugeben, was zu einem erheblichen Margendruck in der gesamten Branche führt. Einige Spediteure haben begonnen, Lkw stillzulegen oder sich ganz aus dem Markt zurückzuziehen. Strukturelle Ungleichgewichte im Warenfluss – zwischen Ost und West, Nord und Süd sowie zwischen Großbritannien und der EU – erschweren weiterhin die Netzwerkplanung. Obwohl der Fahrermangel anhält, ist die Gesamtkapazität im Straßengüterverkehr nach wie vor ausreichend, um die Preise vergleichsweise niedrig zu halten, was zu einer paradoxen, aber anhaltenden Spannung auf dem Markt führt.

Auch die Lieferketten in ganz Europa diversifizieren sich, da Unternehmen ihre Abhängigkeit von einzelnen Quellen verringern und mehrstufige Lieferantennetzwerke in Südostasien, Indien und Nearshore-Regionen aufbauen.. Die Ausweitung des EU-Emissionshandelssystems (ETS) verlangt von Transportunternehmen, die EU- und EWR-Häfen anlaufen, 100 % ihrer Treibhausgasemissionen zu überwachen und zu überprüfen. Dies erhöht die Komplexität zusätzlich, wirkt sich auf die Kostenstrukturen aus und beeinflusst Routenentscheidungen.

Obwohl geopolitische Unsicherheiten, darunter Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, die wichtigsten europäischen Handelsströme noch nicht ernsthaft gestört haben, dürften Wiederaufbaumaßnahmen und neue Wirtschaftskorridore in den kommenden Jahren zu einer Verlagerung der Logistiknachfrage führen. Insbesondere der Wiederaufbau der Ukraine könnte eine langfristige Nachfrage nach Materialien, Maschinen und maritimer Projektlogistik schaffen. Aufkommende Korridore zwischen Indien, dem Nahen Osten und Europa werden ebenfalls neue Beschaffungs- und Routing-Alternativen bieten.

Die zentrale Rolle Deutschlands, Digitalisierung und Prioritäten für 2026

Die digitale Transformation schreitet in den europäischen Logistiknetzwerken immer schneller voran. Verlader, die Echtzeit-Transparenz, Automatisierung und KI-gestützte Planungstools wie den Always-On Logistics Planner™ von C.H. Robinson integrieren, profitieren von erheblichen Vorteilen: weniger manuelle Arbeit, verbesserte Entscheidungsfindung und größere Kontrolle über Beschaffungszyklen. In einem kostensensiblen und unvorhersehbaren Umfeld werden diese Tools eher zu einer Notwendigkeit als zu einer Option.

Die Position Deutschlands als logistischer Anker Europas bleibt unverändert: Seine zentrale Lage, seine dichte Infrastruktur und seine Stärke in der Fertigung machen es zum einflussreichsten Knotenpunkt des Kontinents. Allerdings setzen rapide steigende Betriebskosten, darunter deutlich höhere Mautgebühren, die Transportbudgets unter Druck und erhöhen die Dringlichkeit einer Netzwerkoptimierung. Digitalisierung und effizientere Beschaffungsprozesse werden für deutsche Verlader entscheidend sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Zuverlässigkeit ihrer Lieferketten aufrechtzuerhalten.

Mit Blick auf das Jahr 2026 hebt C.H. Robinson vier Prioritäten für Unternehmen in ganz Europa hervor:

– Modale Flexibilität, um je nach Marktentwicklung zwischen Luft-, See- und Straßengüterverkehr zu wechseln.

– Diversifizierte Beschaffung, um das Risiko regionaler Störungen zu verringern.

– Technologieeinführung zur Verbesserung der Betriebsgeschwindigkeit und Senkung der Gesamtkosten.

– Umfassende Risikokartierung zur Bewältigung geopolitischer, klimabedingter oder infrastrukturbedingter Herausforderungen.

Zusammengenommen deuten diese Entwicklungen auf einen europäischen Transportmarkt hin, der Agilität, digitale Kompetenz und strategische Weitsicht belohnt. Unternehmen, die heute in flexible Strukturen und transparente Planung investieren, werden besser auf die für 2026 erwarteten Veränderungen vorbereitet sein.

C.H. Robinson ist weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten. Seit über einem Jahrhundert vertrauen Unternehmen weltweit auf C.H. Robinson, um den Transport ihrer Güter neu zu gestalten. Unter dem Motto „Building Tomorrow“s Suppy Chains, Today™“ arbeitet C.H. Robinson heute mit demselben Einsatz an Lösungen für die Zukunft. 83.000 Kunden und 450.000 Spediteuren vertrauen C.H. Robinson jährlich 37 Millionen Sendungen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an. Maßgeschneiderte Lösungen sorgen weltweit für optimierte LKW-, Teilladungs-, See- und Lufttransporte sowie viele weitere Logistikservices. Die einzigartige Kombination aus menschlicher Expertise und Lean AI macht Lieferketten schneller, intelligenter und nachhaltiger. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen investiert C.H. Robinson jedes Jahr Millionenbeträge in Projekte, die seinen Mitarbeitenden besonders am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com. (Nasdaq: CHRW)

