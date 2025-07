Eurowag offizieller Partner der Goodyear FIA ETRC

Als Komplettanbieter möchte Eurowag das Transportwesen in Europa sauber, fair und effizient gestalten

Die Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC) und Eurowag, ein führender Anbieter integrierter Zahlungs- und Mobilitätslösungen für den gewerblichen Straßentransport, gehen 2025 eine offizielle Partnerschaft ein. Gemeinsam wollen sie neue Impulse für Innovation und Nachhaltigkeit im Truck Racing setzen und ihr Engagement für eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Transportbranche stärken. Dabei wird Eurowag bei den Events am Nürburgring und im spanischen Jarama die eigenen Services und Dienstleistungen vorstellen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten auf dem Markt ist Eurowag für seine Expertise mit Blick auf intelligente Mobilität und nachhaltige Lösungen bekannt – und bringt diese Stärken rund um eine effizientere und nachhaltige Zukunft nun auch in der Welt des Truck-Racings ein. Eurowag und die Lösungen des Unternehmens sind aktuell in 23 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz – inklusive eines deutschsprachigen Vertriebsteams für diese Märkte. So gelingt es dem Unternehmen ein umfassendes Portfolio aus Zahlungslösungen, alternativen Kraftstoffen, Telematik, Mautabrechnung, Flottenmanagement, Navigation und Mehrwertsteuererstattung anzubieten, komplett ermöglicht durch neueste digitale Technologien.

„Wir freuen uns sehr, Eurowag in der Goodyear FIA ETRC-Familie willkommen zu heißen“, erklärt Georg Fuchs, Geschäftsführer der ETRA. „Das Unternehmen teilt unsere Werte in Bezug auf Nachhaltigkeit und Innovationskraft. Somit passt Eurowag hervorragend zu unserer Vision einer effizienteren und umweltbewussteren Zukunft, sowohl im Truck-Racing als auch im gewerblichen Straßentransport.“

„Gemeinsam mit Goodyear FIA ETRC verfolgen wir die gleichen Werte und das gleiche Engagement für nachhaltige Leistung und Innovation. Diese Kooperation bietet die ideale Bühne, um unser Know-how in den Bereichen Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung noch sichtbarer zu machen und diesen stetigen Innovationsprozess sowohl im Motorsport wie auch in der Transportindustrie weiter voranzutreiben“, berichtet Stanislav Sterba, Country Manager DACH bei Eurowag.

Im deutschsprachigen Raum möchte Eurowag mit innovativen Produkten, attraktiven Konditionen, cleveren Paketlösungen und exzellentem Service neue Maßstäbe setzen. Ziel ist es, zur ersten Wahl für Transportunternehmen in der Region zu werden.

Als direkter Anbieter des europäischen EETS-Mautsystems verzichtet Eurowag auf Zwischenhändler und kann dadurch besonders wettbewerbsfähige Preise bieten. Der Service kann in 13 Ländern genutzt werden, darunter die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn, Österreich, Polen, Deutschland, Belgien, Spanien, Portugal, Bulgarien, die Schweiz, Frankreich und Italien, sowie ergänzend auf zusätzlichen Fernstraßen, Brücken und Tunneln. Eine durchgängige Fahrt von Ungarn bis Spanien, die etwa durch Österreich und die Schweiz führt, ist mit nur einem Gerät möglich, ganz ohne Unterbrechungen oder Gerätewechsel. Die Maut wird dabei automatisch abgerechnet.

Um Transportunternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, hat Eurowag auf ein umfassendes und maßgefertigtes Portfolio an Dienstleistungen und Services namens „Decarbonization as a Service“ entwickelt. Neben datengestützter Telematik, Fahrverhaltenstraining und LKW-spezifischer Navigation werden bereits 10 Prozent des Energienetzes von Eurowag durch kohlenstoffarme Alternativen wie HVO oder bioLNG und E-Mobilität abgedeckt. Europaweit verfügt Eurowag derzeit über mehr als 900.000 Ladepunkte, davon mehr als 164.000 in Deutschland.

2024 führte Eurowag in Zusammenarbeit mit IVECO CAPITAL – dem Finanzarm der Iveco Group N.V. – eine gemeinsame Mobilitätsdienstleistungskarte für IVECO-Flottenbesitzer ein. Dieses ist nun in Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei verfügbar. Neben wettbewerbsfähigen Preisen bietet die Karte Finanzierungsoptionen und Funktionen wie erweiterten Schutz und unkomplizierte Mehrwertsteuerrückerstattungen sowie eine Benutzererfahrung, die digitale Effizienz mit personalisiertem Kundenservice verbindet.

Eurowag hat alle seine Dienstleistungen und -Services in eine einzige digitale Plattform integriert – dem Eurowag Office, einer Komplettlösung, die letztes Jahr auf der IAA Transportation in Hannover vorgestellt wurde. Damit ist es das erklärte Ziel des Unternehmens, Kundinnen und Kunden eine umfassende Sammlung an Daten und Analysefunktionen zur Verfügung zu stellen, mit der diese unkompliziert und nahtlos ihre Effizienz steigern und ihren ökologischen Fußabdruck minimieren können.

Die Partnerschaft zwischen Eurowag und der Goodyear FIA ETRC wird während der gesamten Saison sichtbar sein. Dies wird zum einen durch Eurowag-Branding auf der Rennstrecke und im Fahrerlager umgesetzt, aber auch durch Aktionen, die Nachhaltigkeit und Innovationen sowohl im Truck-Rennsport wie auch in der gesamten Transportbranche unterstreichen. Eurowag ist Partner der Goodyear FIA ETRC 2025 für die Rennen in der Slowakei, Deutschland und Spanien.

Die Goodyear FIA ETRC gilt als führende Plattform für nachhaltigen Motorsport. Durch Eurowag als Beifahrer wird die diesjährige Meisterschaft die Innovation innerhalb der Industrie noch weiter vorantreiben.

Über Eurowag

Eurowag wurde 1995 gegründet und ist ein führendes Technologieunternehmen und wichtiger Partner des gewerblichen Straßenverkehrs in Europa. Das Unternehmen verfolgt das Ziel diese Branche sauber, fair und effizient zu gestalten. Eurowag ermöglicht Transportunternehmen den erfolgreichen Übergang zu einer kohlenstoffarmen, digitalen Zukunft, indem alle geschäftskritischen Daten, Erkenntnisse sowie Zahlungs- und Finanztransaktionen in einem einzigen Ökosystem gebündelt und ihre Abläufe vor Fahrtantritt, während der Fahrt und nach der Lieferung nahtlos miteinander verbunden werden.

Über die Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC)

Die Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC) ist die größte und beeindruckendste Rennserie der Welt. Sie ist ein einzigartiges Motorsportspektakel und die Königsklasse des globalen Truck-Rennsports, bei der die professionellsten Teams und Fahrer in einer paneuropäischen Serie gegeneinander antreten.

Die Goodyear FIA ETRC hat sich zum Ziel gesetzt, den Truck-Rennsport durch die Integration von Nachhaltigkeit und Innovation zu verändern und sich für positive Veränderungen in der Straßengüterverkehrsbranche einzusetzen, mit der Verpflichtung, bis 2038 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Kontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49-89-99 38 87-36



https://www.eurowag.com/

Bildquelle: @ Eurowag