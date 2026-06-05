eventbook.com und eventlocations.com erneut als „Deutschlands Beste Online-Portale 2026“ ausgezeichnet

Hamburg, 1. Juni 2026 – Die beiden Eventplattformen eventbook.com und eventlocations.com wurden am 28. Mai 2026 in Berlin erneut mit dem Award „Deutschlands Beste Online-Portale 2026“ ausgezeichnet. Vergeben wird der Preis vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv.

Die beiden ausgezeichneten Plattformen im Überblick

eventlocations.com ist die führende Buchungs- und Vermittlungsplattform für Veranstaltungsorte in Deutschland. Eventplaner finden hier Locations für Meetings, Firmenevents, Tagungen sowie Feiern und können diese direkt kontaktieren.

eventbook.com bündelt als führende Plattform sämtliche Anbieter, die für die Umsetzung eines Events erforderlich sind. Unternehmen, Agenturen sowie Veranstalter finden hier von Veranstaltungstechnik über Ausstattung, Mobiliar und Dekoration bis hin zu Personal passende Anbieter.

Beide Portale verbinden zwei Seiten eines Marktes: Auf der einen Seite Veranstaltungsplaner, die Orte oder Dienstleister suchen, auf der anderen Seite Anbieter, die ihre Sichtbarkeit und Buchbarkeit erhöhen wollen. Der Mehrwert liegt in einer einfachen Auffindbarkeit, klaren Informationen sowie effizienten Such- und Buchungsprozessen.

Warum die Plattformen als beste ihrer Kategorie gelten

Die Auszeichnung beruht auf einer unabhängigen Verbraucherbewertung des DISQ. Bewertet wurden Nutzerfreundlichkeit, Service, Angebot sowie Kundenzufriedenheit. Genau hier überzeugten eventbook.com und eventlocations.com.

Die Studie im Überblick:

• 45.515 Kundenstimmen flossen in die Verbraucherbefragung ein.

• 605 Portale wurden geprüft, 587 gelangten in die Einzelauswertung.

• Zusätzlich erhoben wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Nutzer.

Pascal von Seth, Geschäftsführer von eventbook.com, über die Auszeichnung: „Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung. Sie bestätigt unseren Anspruch, digitale Plattformen zu schaffen, die Veranstaltungsplanern sowie Anbietern echten Mehrwert bieten. Gerade in der Eventbranche spielen Vertrauen, Sichtbarkeit sowie Benutzerfreundlichkeit eine entscheidende Rolle. Dass unsere Nutzer dies so positiv bewerten, freut uns besonders. Doppelter Award, doppelter Grund stolz zu sein.“

Über eventbook.com

eventbook.com ist ein Produkt der elbgoods GmbH, die weitere spezialisierte Plattformen für die Eventbranche betreibt, darunter:

• eventlocations.com: Vermittlung von Veranstaltungsorten wie Hotels, Tagungsräumen, Lofts, Restaurants, Schlössern sowie Eventschiffen

• eventcatering.com: Vermittlung von Catering- und Foodtruck-Anbietern

• eventartists.com: Vermittlung von Künstlern, Speakern sowie Showacts

• teamevents.com: Plattform für Teamevents und Incentives.

eventbook.com ist ein Produkt der elbgoods GmbH, die weitere spezialisierte Plattformen für die Eventbranche betreibt, darunter:

• eventlocations.com: Vermittlung von Veranstaltungsorten wie Hotels, Tagungsräumen, Lofts, Restaurants, Schlössern sowie Eventschiffen

• eventcatering.com: Vermittlung von Catering- und Foodtruck-Anbietern

• eventartists.com: Vermittlung von Künstlern, Speakern sowie Showacts

• teamevents.com: Plattform für Teamevents und Incentives.

Kontakt

elbgoods GmbH

Fynn Cöllner

Alter Wall 69

20457 Hamburg

+494018069794



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