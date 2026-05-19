Eventfilm Kreispokalfinale stärkt Vereine in Mecklenburg‑Vorpommern

Ehrenamtliche Produktion mit Drohnen‑ und Fotoaufnahmen fördert lokale Kooperation

Rostock, 19.05.2026 – Rightvision Studios GbR hat am vergangenen Wochenende den Kreisfußballverband NWM ehrenamtlich unterstützt und ein Eventfilm zum Kreispokalfinale inklusive Fotos und Drohnenaufnahmen produziert. Das Material erhöht die Sichtbarkeit der Vereine in Mecklenburg‑Vorpommern und stärkt die regionale Zusammenarbeit zwischen Verbänden, Dienstleistern und Ehrenamtlichen.

Das Kreispokalfinale in Nordwestmecklenburg war Anlass für das ehrenamtliche Engagement von Rightvision Studios GbR aus Rostock. In enger Abstimmung mit dem Kreisfußballverband NWM dokumentierte das Team Spielverläufe, Jubelmomente und die Stimmung rund um das Turnier in einem mehrminütigen Eventfilm. Ergänzend entstanden hochauflösende Fotos sowie Luftaufnahmen, die Perspektiven und Emotionen sichtbar machen, die für Pressearbeit, Sponsorendokumentation und Vereinskommunikation besonders wertvoll sind.

Die Initiative trifft auf ein Umfeld, in dem viele ehrenamtlich geführte Clubs nur begrenzte Ressourcen für professionelle Medienarbeit haben. Rightvision bietet hier kurzfristig und unbürokratisch Unterstützung an: die Produktion erfolgte mit klarer Vorabplanung, enger Abstimmung per Telefon und E‑Mail sowie schneller Umsetzung vor Ort. Die Kombination aus dynamischem Schnitt, stabiler Kameraführung und gezielten Drohnensequenzen fängt sowohl das Spielgeschehen als auch die Reaktionen der Zuschauer ein und liefert damit vielseitig einsetzbares Material.

Für die beteiligten Vereine und den Verband bringt das produzierte Medienpaket unmittelbaren Nutzen: Vereinswebseiten und Social‑Media‑Kanäle können mit professionellen Bildern und bewegten Bildern bespielt werden, Sponsoren erhalten aussagekräftiges Material für Nachweise und Präsentationen, und die lokale Öffentlichkeit profitiert von besser dokumentierten Ereignissen. Zugleich stärkt die Aktion das Prinzip, dass sich Dienstleister, Verbände und Ehrenamtliche in Mecklenburg‑Vorpommern gegenseitig unterstützen, um das kulturelle und sportliche Leben zu erhalten und sichtbarer zu machen.

„Wir sehen es als unsere Verantwortung, die lokalen Vereine sichtbar zu machen und ihre Arbeit zu unterstützen“, erklärt Sönke Wolff, Geschäftsführer von Rightvision Studios GbR. „Die Energie auf dem Platz und die Begeisterung der Fans sind genau die Momente, die im Film lebendig werden. Wir freuen uns, starke Partner an unserer Seite zu haben und werden auch künftig ähnliche Projekte in Mecklenburg‑Vorpommern aktiv begleiten.“

Rightvision Studios plant, das Video sowie die Fotos dem Kreisfußballverband und den beteiligten Mannschaften zur Verfügung zu stellen und die Freigabe für die Nutzung in Presse- und Onlinekanälen abzustimmen. Geprüft wird zudem eine Veröffentlichung auf den eigenen Kanälen, um die Reichweite der Vereine über die Region hinaus zu erhöhen. Das Unternehmen signalisiert Bereitschaft, weitere ehrenamtliche oder vergünstigte Dokumentationen für regionale Sportveranstaltungen anzubieten – ein Beitrag zur nachhaltigen Stärkung des Netzwerks vor Ort.

Rightvision Studios GbR ist ein Rostocker Film‑ und Fotostudio mit Schwerpunkt auf Eventfilmen, Sportdokumentationen und Luftbildaufnahmen. Das Team verbindet technische Qualität mit pragmatischer Umsetzung, kurzen Entscheidungswegen in der Vorplanung und schneller Produktion vor Ort. Kunden schätzen die Kombination aus professionellem Anspruch und regionalem Engagement, das konkrete Mehrwerte für Vereine und Verbände erzeugt.

Kontakt für Rückfragen:

Sönke Wolff und Jakob Weiß, Geschäftsführer

https://rightvisionstudios.com/, 0176 56837266, kontakt@rightvisionstudios.com

Rightvision Studios GbR ist ein Rostocker Film- und Fotostudio, spezialisiert auf Eventfilme, Sportdokumentationen und Luftbildaufnahmen. Das Team verbindet technische Qualität mit pragmatischer Umsetzung und regionalem Engagement, um Vereine und Verbände mit professionellem Medienmaterial zu unterstützen.

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Dethardingstraße 11

18057 Rostock

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