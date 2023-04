Evy Solutions auf der Hannover Messe

Die Kölner Software-Schmiede zeigt ihr KI-basiertes Lösungsportfolio für Dokumenten-Analyse

München, 4. April 2023 – Vom 17. bis 21. April präsentiert Evy Solutions sein breites Lösungsportfolio für KI-gestützte Dokumentenanalyse auf der Hannover Messe, der Weltleitmesse für die Industrie. Am Stand D05/1 in Halle 15 können sich Interessenten zum KI-basierten Software-Lösungsportfolio von Evy Xpact informieren und sich konkrete Anwendungsbeispiele zeigen lassen.

Mithilfe der intelligenten, KI-basierten Software Evy Xpact lassen sich bis zu 80 Prozent Kosten und Zeit bei der Dokumenten-Analyse und -Verarbeitung einsparen. Die Lösung ermöglicht beispielsweise eine vollständig automatisierte Postfachverwaltung, indem sie z.B. Bestellungen, Transportaufträge, Verträge, Reklamationen, etc. identifiziert und klassifiziert. Auf Basis dieser Klassifikation ordnet Evy Xpact die E-Mails dann den vordefinierten, passenden Postfächern zu und löst auf Wunsch von dort aus eine automatisierte Weiterverarbeitung der Daten aus.

KI macht’s möglich: Analyse unstrukturierter Daten

Das Besondere der Lösung von Evy Solutions ist ihr textbasierter Ansatz, dank dem sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen herauslesen und klassifizieren lassen – und zwar unabhängig vom Dokumentenaufbau. Möglich macht das die von Evy Solutions selbstentwickelte Künstliche Intelligenz, die über ein natürliches Sprachverständnis verfügt und statt stereotyper Textpositionen inhaltliche Zusammenhänge erkennt sowie ihre eigene Spracherkennung beständig selbstlernend optimiert.

Flexible Module für unterschiedliche Anwendungsbereiche

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Evy Xpact eine Vielzahl an Dokumententypen und -formate verarbeiten kann. Dazu zählen Transporttaufträge, Lieferscheine, Bestellungen, Werkszeugnisse, Steuerbescheide, Verträge oder Schadensmeldungen. Je nach Anwendungsfall lässt sich das Produkt darüber hinaus aus den einzelnen Modulen flexibel aufbauen: Von der Klassifizierung, Sortierung und Ablage der Dokumente über die inhaltliche Trennung von Batch-Dokumenten, Auslesen von Informationen oder Überprüfung der extrahierten Inhalte und ggf. Anreicherung mit fehlenden Informationen bis hin zur semantischen Suche nach Inhalten und Zusammenhängen, deckt Evy Xpact alle Bereiche im Baukastensystem ab.

Pressetermine vereinbaren

Besuchen Sie Evy Solutions auf der Hannover Messe, am Stand D05/1 in Halle 15 und lernen Sie das clevere Lösungsportfolio rund um voll automatisierte Postfachverwaltung und KI-basierte Dokumentenanalyse hands-on kennen! PR von Harsdorf vereinbart gerne Gesprächstermine mit dem Management von Evy Solutions für Sie – bitte wenden Sie sich hierfür an untenstehenden Pressekontakt.

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de

Firmenkontakt

Evy Solutions GmbH

Mandy Limbeck

Waltherstrasse 49-51, Gebäude 47

51069 Köln

+49 221 958176-45



http://www.evy-solutions.de

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089 18 90 87 335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.