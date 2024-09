Evy Solutions im Oktober auf gleich zwei Messen vertreten

Die Kölner Software-Schmiede zeigt ihr KI-basiertes Lösungsportfolio für Dokumenten-Analyse auf dem Logistics Summit und der SCCON

München, 26.09.2024 – Am 9. und 10. Oktober findet in Düsseldorf der diesjährige Logistics Summit statt, die führende Messe und Konferenz für Intra- und Transportlogistik. Kurz darauf öffnet vom 15. bis 17. Oktober die Smart Country Convention (SCCON) in Berlin ihre Tore – Deutschlands Leitkongressmesse für die digitale Transformation des Public Sectors. Evy Solutions zeigt sein KI-Lösungsportfolio für Dokumenten-Analyse auf beiden Messen. Auf dem Logistics Summit können sich Interessierte am Stand S6 in Halle 2 zum KI-basierten Software-Portfolio informieren und sich konkrete Anwendungsbeispiele zeigen lassen, auf der SCCON dann in Halle 25 am Stand 204 (bei real-cis GmbH).

Mithilfe der intelligenten, KI-basierten Software von Evy Solutions lassen sich bis zu 80 Prozent Kosten und Zeit bei der Erfassung und Bearbeitung von Belegen wie e-Akten, Ausländer-Akten, Bestellungen, Verträgen oder Transportaufträgen einsparen. Die Lösung ermöglicht zudem eine vollständig automatisierte Postfachverwaltung, indem sie E-Mail-Bodys und deren Anhänge ausliest und klassifiziert. Die analysierten E-Mails und Anhänge werden dann in vordefinierte Postfächer einsortiert und können auf Wunsch von dort aus eine automatisierte Weiterverarbeitung auslösen. Insgesamt erkennt die Software bereits Dokumente in 18 verschiedenen Sprachen.

KI macht“s möglich: Analyse unstrukturierter Daten

Das Besondere der Lösung von Evy Solutions ist ihr textbasierter Ansatz, dank dem sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen herauslesen und klassifizieren lassen – und zwar unabhängig vom Dokumentenaufbau oder -typ. Möglich macht das die von Evy Solutions selbstentwickelte Künstliche Intelligenz, die über ein natürliches Sprachverständnis verfügt und statt stereotyper Textpositionen inhaltliche Zusammenhänge erkennt sowie ihre eigene Spracherkennung beständig selbstlernend optimiert.

Handschriften-Erkennung – z.B. für Ausländerakten oder Grundbucheinträge:

Auch wenn ein Großteil des Schriftverkehrs heute digital und maschinell erstellt wird, gibt es weiterhin Dokumente, die handschriftlich verfasst oder ausgefüllt sind. Ein Bereich, in dem viel handschriftlich verfasst oder mit handschriftlichen Anmerkungen versehene Schriftstücke im Umlauf sind, ist die Baubranche. Bauakten zählen hier genauso dazu wie Grundbucheinträge – z.B. mit händisch durchgeführten Berechnungen. Und auch in der durchschnittlich zwischen 100 und 500 Dokumente starken so genannten Ausländerakte, die behördlich für alle in Deutschland lebenden Ausländer geführt wird, finden sich zahlreiche, von Hand ausgefüllte Formulare.

All das ist kein Problem für Evy Xpact: Die Lösung erkennt auch handschriftlich verfasste Texte. Möglich machen dies die konsequente Inhouse-Weiterentwicklung von Algorithmen sowie der Einsatz hochspezialisierter Module für derartige Herausforderungen.

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de

