Linzer SEO lässt Google keine Chance

Der Ex-Lehrer und Senior SEO Spezialist Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. aus Linz an der Donau in Oberösterreich lehrt der Google-Suchmaschine erneut das Fürchten. Das neueste Google Helpful-Content-Update straft gerade massenweise Webseiten ab, die keinen hilfreichen Content haben. Auch automatisierter AI-Content von z.B. ChatGPT funktioniert nicht gut. Gerade in umkämpften Keywordbereichen sind damit keine Top-Suchmaschinen-Rankings möglich.

TEXTER & SEO Österreich hat diesbezüglich entsprechend vorgesorgt, und bereits vor dem Update auf den neuen Helpful-Content-Standard umgestellt. Während andere jammern und über Rankingverluste klagen, kann SEO Texter Österreich mit voller Zuversicht in die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung blicken. Neues SEO nach EEAT mit KI-Insights ist der neue Goldstandard im SEO-Bereich. Insbesondere Content muss zukünftig nicht nur einzigartig und unverwechselbar sein, sondern vor allem hilfreich. Diesbezüglich reicht es nicht aus, einfach irgendwelche KI-Texte zu erstellen, und darauf zu hoffen, dass diese bei Google ganz nach vorne kommen.

Da braucht es dann doch ein bisschen mehr, nämlich die Expertise eines renommierten Senior SEO Spezialisten wie Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd., der aufgrund von 15 jähriger Projekterfahrung im internationalen Bereich und implizitem Spezial-Knowhow weiß, worauf es ankommt. Jetzt kostenlose Erstberatung vereinbaren!

