Exbuster Ultraschall-Solar-USB-Tierschreck TS-820

Effektive Tierabwehr ohne Chemie und Gift

– Netzunabhängig dank Akkubetrieb mit Solarladung

– Laden des Akkus auch per USB-Anschluss möglich

– Vertreibt unerwünschten Tierbesuch mit Ultraschall und Blitzlicht

– Auch zur Wandmontage geeignet

– Großer Frequenzbereich von 13,5 bis 45,5 kHz

– PIR-Bewegungssensor mit 8 m Reichweite

Tierabwehr per Ultraschall und Blitzlicht: Der Tierschreck von Exbuster vertreibt Katzen, Hunde, Nagetiere, Marder und Vögel schonend – ohne Chemie oder Gift. Der Ultraschall-Frequenzbereich lässt sich gezielt auf die jeweilige Tierart abstimmen, ergänzt durch ein Blitzlicht zur zusätzlichen Abschreckung.

Solar und USB aufladbar: Ein integriertes Solarpanel lädt den Akku kostenlos über Sonnenenergie. Für den Einsatz im Schatten steht alternativ eine Aufladung per Micro-USB-Kabel zur Verfügung.

Flexibel aufstellbar und montierbar: Der Tierschreck lässt sich per Erdspieß im Boden verankern oder alternativ an einer Wand oder einem Zaun befestigen – flexibel einsetzbar in Garten, Hof oder am Haus.

– Vertreibt gezielt bestimmte Tierarten per Ultraschall und Blitzlicht: einstellbar für Wildtiere, Katzen, Hunde, Nager (z.B. Mäuse, Ratten), Marder und Vögel

– Schützt Gemüsebeet, Rasen und mehr vor Verbiss sowie Verunreinigung

– PIR-Bewegungsmelder: 110° Erfassungswinkel, Reichweite: bis zu 8 m

– Anpassbare Ultraschall-Frequenz: 13,5 – 45,5 kHz, Abstrahlwinkel: 170°, Reichweite: bis 15 m

– Flexibles Laden des Akkus per Solarpanel oder USB-Anschluss

– Frei platzierbar: per Spieß in den Erdboden stecken oder an einer Wand montieren

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Stromversorgung: per auswechselbarem Li-Ion-Akku Typ 18650 mit 1.800 mAh, lädt per Solarpanel und USB (Netzteil bitte dazu bestellen), oder per 2 Akkus Typ AA (bitte dazu bestellen)

– Maße: 45 x 11 x 6,5 cm, Gewicht: 327 g

– Ultraschall-Solar-Tierschreck TS-820 inklusive Akku, Micro-USB-Kabel, 2-teiligem Erdspieß und deutscher Anleitung

Der Exbuster Ultraschall-Solar-USB-Tierschreck TS-820 mit Blitzlicht und PIR-Sensor, IP44 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7579-625 zum Preis von 21,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Exbuster 2er-Set Ultraschall-Solar-USB-Tierschreck TS-820 mit Blitzlicht & PIR-Sensor,IP44

Preis: 35,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-4580-625

Exbuster 4er-Set Ultraschall-Solar-USB-Tierschreck TS-820 mit Blitzlicht & PIR-Sensor

Preis: 35,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-4580-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/L7tXJk6gJwkwFPq

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