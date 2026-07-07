Excellence Award für Catleen Künkel: „Warum die Vergangenheit nicht über unsere Zukunft entscheidet“

Beim internationalen Speaker Slam überzeugte die Mentaltrainerin und Speakerin mit einer Botschaft über mentale Stärke, Eigenverantwortung und das Potenzial, das in jedem Menschen steckt.

Beim Internationalen Speaker Slam wurde die Mentaltrainerin, Unternehmerin und Speakerin Catleen „CaTi“ Künkel mit dem Excellence Award ausgezeichnet.Mit ihrer authentischen Bühnenpräsenz und einer klaren Botschaft überzeugte sie Publikum und Jury gleichermaßen: Die Vergangenheit bestimmt nicht unsere Zukunft – entscheidend ist, wer wir heute sein wollen.In ihrer Rede machte CaTi deutlich, dass mentale Stärke nicht bedeutet, keine Krisen zu erleben. Vielmehr entsteht sie in den Momenten, in denen das Leben uns herausfordert. Genau dort beginnt für sie echte Veränderung: nicht im Außen, sondern im Menschen selbst.“Ich glaube nicht daran, dass das Leben leichter werden muss. Ich glaube daran, dass Menschen stärker werden können“, lautet ihre Überzeugung – und genau diese Haltung prägt ihren Auftritt.Als Unternehmerin, Mentorin und Speakerin begleitet CaTi heute Privatpersonen, Unternehmer, Verbände und Teams dabei, ihre Gedanken bewusst zu lenken, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und ihr eigenes Potenzial wiederzuentdecken. Ihre Arbeit basiert nicht nur auf fundiertem Mentaltraining, sondern auf gelebter Erfahrung.Ihr Leitsatz lautet: Mental stark. Menschlich echt.Mit ihrer Auszeichnung unterstreicht sie die wachsende Bedeutung mentaler Stärke in einer Zeit, in der viele Menschen Orientierung und innere Stärke suchen. Ihre Botschaft ist klar: In jedem Menschen steckt mehr, als er im Moment von sich selbst sieht.Es geht nicht darum, ein anderer Mensch zu werden, sondern wieder Zugang zu dem Menschen zu finden, der längst in einem steckt. Weitere Informationen finden Interessierte hier:

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Catleen Künkel

Catleen Künkel

Alpenstrasse 27

87490 Haldenwang

015174243762



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