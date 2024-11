Excellence Award geht an ehemaligen Kfz-Serviceberater

Mit seiner passende Rede zur aktuellen Wirtschaftssituation gewann Thomas Adler den Award

Nach NYC, Miami, Dubai, München, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf fand am 7. November 2024 der 20. Internationalen Speakerslam in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) statt. 130 Experten aus 18 Nationen traten auf den 2 Bühnen der Scherer Studios vor ein internationales Publikum aus Top Experten und Fachleuten. In einer spannenden Vorrunde, konnte sich Thomas Adler für das Finale des Speakerslam qualifizieren, welcher dann per Live Stream weltweit übertragen wurde. Mit seiner 4 minütigen Rede über Mut und Erfolg konnte er die internationale Expertenjury und das Publikum begeistern. Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten ist es besonders wichtig den Mut aufzubringen sich persönlich oder sein Unternehmen zu verändern und damit den Erfolg zurück zu holen. Er nahm das Publikum mit auf seine Reise und hat beschrieben wie er bereits anderen Unternehmen und Menschen weltweit helfen konnte den Mut aufzubringen und kontrolliert in die Veränderung zu gehen. Am Ende des Abends bekam Thomas Adler den Excellence Award verliehen und wurde zusätzlich von Hermann Scherer für seinen Kongress in New York als Redner gebucht.

Thomas Adler berät Unternehmen die ihren Kundenservice erhöhen möchten. Er bietet auch Vorträge und Coachings an.

