Excellence Award geht nach Nürnberg

Nürnberg/Wiesbaden – Großer Auftritt für einen kreativen Kopf aus Franken: Markus Straub-Lezius, Unternehmer, Designer und KI-Experte für Ideenentwicklung aus Nürnberg, wurde beim International Silent Speaker Slam am 15. Mai in Wiesbaden mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Unter mehr als 200 Teilnehmenden aus 8 Ländern überzeugte er die Jury mit einem unkonventionellen und pointierten Kurzvortrag: „Wie du auf der Toilette schnell und punktgenau bahnbrechende Ideen für dein Business entwickelst – und nebenbei auch noch die deutsche Wirtschaft ankurbelst.“

Wenn es um das Thema Kreativität geht, scheiden sich die Geister. Die einen fürchten den Untergang des „Landes der Dichter und Denker“, die anderen sehen Künstliche Intelligenz als Bedrohung menschlicher Schöpfungskraft. Straub-Lezius sieht das anders: „Die stärkste Macht des Menschen ist und bleibt seine Kreativität. Sie ist der Treibstoff für echte Innovation.“

Als Fachmann für KI betont er: „Die KI allein wird unsere Probleme nicht lösen – sie bleibt ein Werkzeug. Entscheidend ist, mit welcher Haltung wir sie einsetzen. Ob wir freie Denker bleiben oder zu algorithmischen Mitläufern werden, liegt an uns.“

Die kreative Karriere des 55-Jährigen begann in Würzburg, wo er bereits während seines Designstudiums seine Leidenschaft für Ideenfindung entdeckte. Als Creative Director seiner eigenen Agentur strebte er stets nach maximalem Ideenoutput in minimaler Zeit. Schnell erkannte er: Kreativität allein reicht nicht – Umsetzungskompetenz ist ebenso entscheidend.

Heute berät er Unternehmen, Führungskräfte und Institutionen zu Innovationsprozessen und begleitet Veränderungsprojekte mit einem Mix aus Design Thinking, KI-Know-how und jeder Menge Energie. Gleichzeitig ist er als Speaker auf Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs – mit Vorträgen über Kreativität, Innovationskultur und die kluge Nutzung von Künstlicher Intelligenz.

Trotz all seines Erfolgs sieht sich Straub-Lezius privat nicht unbedingt als besonders kreativ: „Geschenke aussuchen? Katastrophe. Nach einem Tag voller Ideenarbeit bin ich abends gerne mal ganz geradlinig.“

Für all jene, die glauben, „nicht kreativ“ zu sein, hat er drei einfache, aber wirkungsvolle Prinzipien zur Ideenfindung parat:

1. Ein echtes Problem. Gute Ideen entstehen nicht im luftleeren Raum – sie brauchen eine klare, relevante Fragestellung. Wer das wahre Problem erkennt, findet auch die passende Lösung.

2. Ein Menge Leidensdruck. Kreativität gedeiht selten in der Komfortzone. Erst wenn Leidenschaft auf Unsicherheit trifft und man bereit ist, Chaos auszuhalten, öffnen sich neue Denkwege.

3. Zeitdruck als Katalysator. Ohne Deadline keine Dringlichkeit – und ohne Dringlichkeit keine Idee. Erst ein klarer Endpunkt setzt das kreative Denken in Bewegung.

Sein wichtigstes Anliegen bleibt jedoch: „Wir dürfen unser kritisches Denken nicht verlieren. Nur wer eigenständig denkt, wird Innovation wirklich gestalten können – mit oder ohne KI.“ Und: Ideen entstehen nicht von selbst – sie brauchen Reibung, Haltung und manchmal auch eine Deadline auf dem stillen Örtchen.

Der International Silent Speaker Slam ist ein moderner Rednerwettbewerb, bei dem 5 Speaker gleichzeitig auftreten und das Publikum per Kopfhörer live entscheidet, wem es zuhört und bewertet. Der Experten-Speaker Wettbewerb hat bereits in verschiedenen Städten wie New York, Düsseldorf, München, Wien, Stuttgart stattgefunden und fand zum 6. mal in Wiesbaden statt. Der Veranstalter war Hermann Scherer, deutschlands bester Redner. Er ist ausserdem deutscher Bestsellerautor, Unternehmer und international gefragter Keynote Speaker und gilt als einer der einflussreichsten Business-Experten im deutschsprachigen Raum.

