Executive Trainings & Coachings: Kommunikation, Persönlichkeit und Führungskompetenz stärken

Berlin, 3. Oktober 2024 – Selbstbewusstes Auftreten, starke Kommunikationsfähigkeiten und Medientauglichkeit sind heutzutage wesentliche Qualifikationen für Führungskräfte. In einer Zeit, in der Durchsetzungsvermögen, Empathie und Kommunikationsstärke entscheidend sind, bedarf es überzeugender Persönlichkeiten, die sowohl intern als auch extern erfolgreich kommunizieren können.

Um Fach- und Führungskräften dabei zu helfen, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln und ihre beruflichen Kompetenzen zu stärken, bietet der neue Katalog für Inhouse Coachings und Trainings vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

Zusätzlich zu den bewährten Inhouse-Angeboten können drei etablierte Formate nun auch als offene Trainings in Berlin besucht werden:

-Medientraining: Für den souveränen Auftritt in der Öffentlichkeit und im Umgang mit Medien.

-Change Communication Training: Effektive Kommunikation in Zeiten des Wandels.

-Coaching-Modul „Souverän und zeitgemäß führen“: Stärkung der Führungsqualitäten für ein modernes Leadership.

Alle wichtigen Informationen und Veranstaltungsdaten finden Sie auf meiner Website: https://blwalter-training.com/offene-trainings/

Bei Fragen oder individuellen Wünschen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

B. Lorenz Walter arbeitet mit seinem Team international seit über 25 Jahren als unabhängiger Berater für Strategieentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Kommunikation mit exzellenten Referenzen namhafter Unternehmen und Organisationen. Zu seinen Spezialgebieten zählen die Unternehmensstrategie- und kulturentwicklung, CSR/Nachhaltigkeitsmanagement sowie das Management und die Kommunikation von Veränderungen. In diesem Zusammenhang bereitet er auch als Medien,- Kommunikations- und Krisentrainer Führungskräfte auf ihren Auftritt vor und unterstützt sie, ihr Anliegen überzeugend auf den Punkt zu bringen. Als zertifizierter Lehrbeauftragter ist Bernd Lorenz Walter darüber hinaus seit Jahren an Hochschulen tätig. Er ist Autor diverser Essays und bereits prämierter Buchbeiträge.

Kontakt

Strategy & Communication

Bernd Lorenz Walter

Kaztbachstr. 3

10965 Berlin

+49 (0)30 44356122



http://www.BLWalter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.