Existenzgründung: Was wirklich zum Erfolg führt

Berater Holger Hagenlocher erklärt die 7 Gründungsphasen und die unternehmerische Haltung, die über Erfolg oder Scheitern entscheidet

Der Schritt in die Selbständigkeit fasziniert viele Menschen – und überfordert dabei nicht wenige. Zwischen Startup-Romantik und unternehmerischer Realität klafft oft eine große Lücke. Marketing- und PR-Berater Holger Hagenlocher zeigt in seinem neuen Fachbeitrag, was Existenzgründung wirklich bedeutet: einen strukturierten Prozess, eine klare Haltung – und den Mut, Verantwortung für Lösungen zu übernehmen.

Gründung beginnt mit der richtigen Haltung

Wer erfolgreich selbständig werden will, braucht mehr als eine gute Idee. Entscheidend ist laut Hagenlocher die unternehmerische Denkweise: „Entrepreneurship ist kein Geschäftsmodell, sondern eine Haltung. Wer wirklich gründen will, sieht in Problemen lösbare Aufgaben – und lässt sich von Widerständen nicht dauerhaft davon abhalten, weiterzumachen.“

Diese Resilienz ist kein Soft Skill am Rande, sondern der Kern erfolgreicher Existenzgründung. Rückschläge, Fehleinschätzungen und Phasen der Überforderung gehören zum Prozess – und sind keine Zeichen des Scheiterns, sondern wertvolle Rückmeldungen aus dem Markt.

Die 7 Phasen einer erfolgreichen Gründung

Existenzgründung ist kein einzelner Schritt, sondern ein mehrstufiger Entwicklungsprozess. Hagenlocher beschreibt sieben klar voneinander abgrenzbare Phasen:

Idee – Das relevante Problem erkennen

Vorgründung – Markt, Zielgruppe und Wettbewerb analysieren

Konzeption – Das Geschäftsmodell entwickeln

Planung – Businessplan, Finanzierung, Marketing und Vertrieb aufsetzen

Gründung – Formale Anmeldung und erste Infrastruktur aufbauen

Markteintritt – Feedback sammeln und das Angebot anpassen

Wachstum – Prozesse professionalisieren und skalieren

„Wer eine dieser Phasen überspringt, zahlt später teuer dafür“, betont Hagenlocher. „Besonders die Vorgründungsphase wird häufig unterschätzt. Wer nicht genau analysiert, welches echte Problem er für wen löst, baut auf einem unsicheren Fundament.“

Nicht jede Gründung muss ein Startup sein

Ein verbreiteter Irrtum ist laut Hagenlocher die Gleichsetzung von Existenzgründung und Startup. Ob klassisches Handwerksunternehmen, freiberufliche Beratung, Franchise oder Unternehmensnachfolge – alle diese Wege sind legitim und können wirtschaftlich tragfähig sein. Entscheidend ist nicht das Label, sondern ob das Angebot einen echten Nutzen für eine klar definierte Zielgruppe stiftet.

Auch das nebenberufliche Gründen sei dabei kein halber Schritt, sondern ein kluger Markteinstieg: „Wer seine Idee zunächst im Nebenerwerb testet, reduziert das wirtschaftliche Risiko und gewinnt wertvolle Erkenntnisse, bevor er alles auf eine Karte setzt.“

Leidenschaft allein reicht nicht

Der Fachbeitrag macht deutlich: Begeisterung für eine Idee ist notwendig, aber kein Ersatz für Strategie. Erfolgreiche Selbständigkeit entsteht dort, wo Leidenschaft auf konsequente unternehmerische Arbeit, Marktkenntnis und ein belastbares Netzwerk trifft.

Den vollständigen Beitrag „Existenzgründung und Entrepreneurship: Was es wirklich braucht, um erfolgreich selbständig zu werden“ finden Interessierte unter:

https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/existenzgruendung-entrepreneurship-selbstaendig-werden/

Über Holger Hagenlocher

Holger Hagenlocher ist Berater, Coach, Dozent und Keynote Speaker mit den Schwerpunkten Marketing, PR, Existenzgründung und Unternehmenskommunikation. Er begleitet Gründende, Startups, Unternehmen und Organisationen in strategischen Entwicklungs- und Kommunikationsprozessen.

Founder Journey ist die Startup- und Existenzgründungsberatung der Berater, Coaches und Dozenten Holger Hagenlocher ( https://holger-hagenlocher.de) .

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