Exklusiv bei schuhplus: Damenschuhe in Übergrößen von LadyPepp

Große Schuhe für Damen von der urbanen Übergrößen-Lifestylemarke LadyPapp

Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, schuhplus aus dem niedersächsischen Dörverden, erweitert sein exklusives Sortiment um die neue Übergrößen-Damenschuhmarke LadyPepp. Ab sofort können modebewusste Frauen, die auf der Suche nach stilvollen und modernen Pumps in Übergrößen oder XL-Slingpumps in den Größen 42 bis 46 sind, aus einer breiten Palette angesagter Modelle wählen. LadyPepp steht für herausragendes Design, überzeugende Qualität sowie außergewöhnlichen Tragekomfort und ist exklusiv bei schuhplus erhältlich. „Wir freuen uns, unserer Kundschaft die neue Marke LadyPepp künftig anzubieten und damit das bestehende, aussergewöhnlich große Sortiment von schuhplus zu vergrößern“, sagt Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus. „Unsere Mission ist, Frauen mit großen Schuhgrößen die gleiche Auswahl und Qualität zu bieten, die auch in kleineren Größen selbstverständlich ist. Dieses Versprechen erfüllen wir seit über 20 Jahren – und LadyPepp wird in der Nische der großen Damenschuhe mit urbanem Design diesem Anspruch auf perfekte Weise gerecht.“

Übergrößen-Marke mit Stil und Komfort

Die Schuhe von LadyPepp sind in den Größen 42 bis 46 erhältlich und bieten eine bequeme Weite (G), die dafür sorgt, dass die Füße den ganzen Tag angenehm gebettet sind. Ob Pumps oder Slingpumps – jedes Modell wurde mit einem Trichterabsatz von 5,5 cm Höhe entworfen, der nicht nur eleganten Stil, sondern auch sicheren Halt garantiert. „LadyPepp Schuhe sind modisch sowie extrem bequem“, erklärt Zimmer. „Unseren Kundinnen wird ein Tragekomfort durch die Tatsache ermöglicht, dass LadyPepp eine reine Übergrößen-Marke ist und alle Erfahrungen und Ansprüche an XL-Damenschuhe bei der Entwicklung der Modelle berücksichtigt wurden.“ LadyPepp zeichnet sich durch eine beeindruckende Farbvielfalt aus. Von klassischen Tönen wie Schwarz und Beige bis hin zu auffälligen Farben wie Rot, Blau oder Metallic: Die Kollektionen bieten für jeden Geschmack und Anlass das passende Modell. „Diese breite Palette ermöglicht es den Kundinnen, ihre Garderobe perfekt abzustimmen und immer den idealen Schuh zu finden. Modebewusstsein endet dank schuhplus eben nicht bei Größe 41“, betont Zimmer. „Mit LadyPepp setzen wir ein Zeichen für stilvolle Vielfalt in großen Größen.“

Große Damenschuhe für jeden Anlass

Die Schuhe von LadyPepp sind die idealen Begleiter für verschiedene Anlässe. Ob im Büro, bei Business-Meetings, auf festlichen Veranstaltungen oder in der Freizeit – die Pumps und Slingpumps passen sich jedem Outfit an und verleihen das gewisse Etwas. „Wir wissen, dass unsere Kundinnen vielseitig sind und Damenschuhe in Übergrößen brauchen, die sie durch alle Facetten ihres Lebens begleiten“, sagt Zimmer. „LadyPepp bietet genau diese Vielseitigkeit.“ Ein weiterer großer Vorteil der Marke LadyPepp ist ihre Exklusivität. Diese herausragenden Modelle sind nur bei schuhplus erhältlich. „Unsere Kundinnen können sicher sein, dass sie bei uns einzigartige und exklusive Modelle finden, die sie nirgendwo anders bekommen“, versichert Zimmer. „Wir sind stolz, mit LadyPepp eine einzigartige Marke im Sortiment zu haben.“

Große Schuhe für Damen bei schuhplus: Online und in den Filialen

Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen – steht Qualität an erster Stelle. Jeder Schuh von LadyPepp wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen. „Unsere Kundinnen verdienen das Beste“, sagt Zimmer. „Deshalb achten wir bei LadyPepp besonders auf die Verarbeitung und die verwendeten Materialien. Wir wollen, dass jede Frau, die die Schuhe trägt, das Gefühl hat, etwas Besonderes zu besitzen.“ Die exklusiven Modelle von LadyPepp sind sowohl im Onlineshop von schuhplus wie in den stationären Filialen in Dörverden und im Saterland erhältlich. „Wir möchten unseren Kundinnen ein komfortables Einkaufserlebnis bieten“, erklärt Zimmer. „Deshalb können sie die neuen Kollektionen ganz bequem von zu Hause aus online bestellen oder sich in unseren Filialen vor Ort beraten lassen.“ Mit der Einführung von LadyPepp setzt schuhplus seine Tradition fort, das Angebot an hochwertigen und stilvollen Übergrößenschuhen kontinuierlich zu erweitern. „Unsere Kundinnen schätzen die große Auswahl und die hohe Qualität unserer XL-Schuhe“, sagt Zimmer. „Mit LadyPepp erweitern wir unser Sortiment um eine Marke, die durch ihr Design und ihren Komfort besticht und unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.“

Über schuhplus – Schuhe in Übergrößen

Der Nischenhändler schuhplus ist Europas führender Versandhändler für Schuhe in Übergrößen. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, Menschen mit großen Füßen eine vielfältige und hochwertige Auswahl an Schuhen zu bieten. Das Sortiment umfasst Damen- und Herrenschuhe in Übergrößen und zeichnet sich durch eine breite Palette an Modellen, von eleganten Business-Schuhen bis hin zu sportlichen Freizeitmodellen, aus. Mit einem Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit hat sich schuhplus über zwei Jahrzehnte hinweg einen Namen als vertrauenswürdiger Anbieter von Schuhen in Übergrößen gemacht und wird jährlich mit unterschiedlichen Awards ausgezeichnet.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.