Exklusive Buchempfehlung: Mach die Welt zu Deinem Fairway! Alles über Golfreisen von Mario Schomann

„Mach die Welt zu Deinem Fairway! Alles über Golfreisen“ von Mario Schomann ist für diejenigen geschrieben, die auf der Suche nach Spannung, Abwechslung und passionierter Hingebung sind.

Seit dem 01. Mai ist Mario Schomanns neuestes Werk “ Mach die Welt zu Deinem Fairway! Alles über Golfreisen“ im freien Handel erhältlich. Das Buch vereint auf 168 Seiten spannendes Storytelling mit informativen Inhalten. Gespickt mit biografischen Eindrücken, zahlreichen Tipps, Tricks und Interviews sorgt der literarische Leckerbissen für ständige Abwechslung und beleuchtet das Thema Golfreisen aus den unterschiedlichsten Perspektiven.

Kein Wunder also, dass das Werk ein breites Publikum adressiert. Ob leidenschaftlicher Golfprofi oder unerfahrener Leihe – hier wird jeder fündig. Die einzelnen Kapitel erzählen eine einzigartige Geschichte und porträtieren auf diese Weise Schomanns langjährige Erfahrung. Der Unternehmer weiß, was es für eine unvergessliche Golfreise bedarf. Seit vielen Jahren setzt der CEO von GOLF GLOBE die Reisewünsche seiner Kundinnen und Kunden in die Tat um. Diese Expertise spiegelt sich in jedem Wort seines Buches wider, wodurch das Werk an Exklusivität gewinnt.

Zudem erscheinen auf der Internetseite unter dem Reiter Blog regelmäßig einzigartige Blogartikel zu seinem Werk. Ein Blick genügt, um zu erkennen, dass Schomanns literarische Reise hier fortgesetzt wird. Obwohl sich der Autor bei der Wahl seiner Inhalte an wegweisenden Kapiteln orientiert, lassen sich hier auch Informationen finden, die im Buch nicht enthalten sind. Zudem wird hier der Fokus auf Schomanns breiten Erfahrungsschatz gelegt, über den der Gründer des Golfreiseveranstalters einen geschickten Zugang zu seiner Leserschaft findet.

Dieses große, internationale Netzwerk fühlt sich für mich aufgrund der gemeinsamen Begeisterung wie eine Familie an. Im Laufe der Jahre sind so auch Freundschaften entstanden. Ich freue mich daher auf jede Golfmesse, jedes Golfturnier und jedes Wiedersehen schreibt Mario Schomann in seinem Blogbeitrag “ Wie ich meine Leidenschaft zum Beruf machte„. Es sind Aussagen wie diese, die Schomanns Erfahrung und Leidenschaft in wenigen Worten Ausdruck verleihen. Der Golfreiseprofi weckt durch Einblicke in seine Vergangenheit nicht nur das Interesse seiner Leserinnen und Leser, sondern macht sich durch seine direkte Art und Weise nahbar und authentisch.

Mario Schomanns Werk „Mach die Welt zu Deinem Fairway! Alles über Golfreisen“ richtet sich an alle Menschen mit einer Affinität zum Golfen und zum Reisen. Als Golfreiseveranstalter ist es uns ein persönliches Anliegen, den Wunschurlaub unserer Kunden zu realisieren. Je klarer und detaillierter die Vorstellung Ihres Wunsch-Golfurlaubes ist, desto besser gelingt es uns, die perfekte Golfreise zu organisieren, erklärt der Autor in einem seiner Blogbeiträge. Weiter führt er aus, dass es nicht die eine perfekte Golfreise gebe, vielmehr sei jedes Land einzigartig und jeder Golfplatz zeichne sich durch seine einzigartige Naturkulisse aus.

Sowohl Mario Schomanns Buch als auch seine einzelnen Blogartikel werden durch seine informative und biografische Schreibweise unverwechselbar. Schritt für Schritt erklärt der Golfreiseprofi, was es bei der Planung und Durchführung eines Golfurlaubs zu beachten gilt. Wer jedoch die Sorge in sich trägt, dass sich der Autor nur an erfahrene Spieler wendet, wird eines Besseren belehrt. So berichtet Schomann in einem Blog unter anderem von seinem ersten Tag auf dem Golfplatz und seinem ersten Golfspiel: Meine Gefühle glichen einer Achterbahnfahrt, geprägt von zahlreichen Ups and Downs. Das alles hatte eine fesselnde Wirkung auf mich, die bis heute nicht abgeklungen ist.

Mario Schomann weiß, worauf es ankommt. Sein Werk und seine wöchentlichen Artikel sind der ideale Guide für jeden Golfurlaub. Von Beginn an nimmt der Autor seine Leserschaft auf eine ganz besondere Reise mit und lässt dabei keine Frage unbeantwortet. Wer noch keine Affinität für Golfreisen besitzt, wird sie spätestens nach dem Lesen besitzen.

Zum Autor: Mario Schomann, Gründer und CEO von GOLF GLOBE, einem der größten Veranstalter für Golfreisen, ist zugleich Reise- wie auch Golfexperte. Er selbst verbindet in seinem neuen Buch das Reisen mit einem Freiheitsgefühl und der Möglichkeit, sich selbst stetig weiterzuentwickeln. Bis heute konnten Mario Schomann und sein Team über 250 Golfhotels und 500 Golfplätze in 50 Destinationen als Partner gewinnen. Als Kopf und Lenker des Unternehmens nutzt er auf seinen vielen Geschäfts- und Urlaubsreisen die Zeit, um Golfplätze zu erkunden. Die Golfschläger sind sein ständiger Begleiter. Mario Schomann hat es geschafft, seine Expertise als CEO und seine langjährige Erfahrung als passionierter Golfspieler miteinander zu vereinen und in seinem neuesten Buch zu porträtieren.

Seit dem ersten Mai befindet sich Mario Schomanns Lebenswerk „Mach die Welt zu deinem Fairway! Alles über Golfreisen“ auf dem Markt und kann über Amazon oder im lokalen Buchfachhandel erworben werden.

Mehr Informationen und Kontakt zu Mario Schomann und seinem neuesten Werk gibt es hier: https://golfglobe.com/

Nach mehr als 20 Jahren mit vielen spannenden Stationen und verantwortlichen Funktionen in der Reisebranche hat Mario Schomann 2014 sein Unternehmen GOLF GLOBE gegründet. Innerhalb weniger Jahre hat sich GOLF GLOBE zu einem der marktführenden Golfreisespezialisten im deutschsprachigen Raum entwickelt. Mit seinem Team arbeitet Mario Schomann tagtäglich daran, dass tausende Golfliebhaber diesen Sport mit schönen Reisen an wunderbare Orte dieser Welt verbinden können. Der Experte wird dabei davon angetrieben, immer wieder neue Orte und Plätze zu entdecken und daraus schöne Reisen zu kombinieren.

GOLF GLOBE, der exklusive Partner von TUI sowie „das Gesicht“ hinter den Golfreisemarken TUI Golf und airtours Golf, organisiert alles rund um das Thema Golf und Reisen. Mario Schomann konnte mit seinem Team bis heute bereits mehr als 250 Golfhotels und 500 Golfplätze in 50 Destinationen als Partner gewinnen, viele davon hat das Team selbst getestet und gespielt.

