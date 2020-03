Exklusive Fahrzeugversteigerungen bei DECHOW

Bentley Bentayga und Mercedes-AMG GT Coupe

DECHOW Auktionen, das marktführende Online-Auktionshaus in Europa, bietet aktuell Fahrzeuge der Luxusklasse zur Versteigerung an. Zum einen den weißen SUV der britischen Premiummarke Bentley, offizieller Hoflieferant der britischen Königsfamilie – genauer das Modell Bentayga W12 als Rechtlenker mit Erstzulassung im Jahr 2016. Und mit nur knapp 10.000 Kilometern auf dem Tacho, ist das Fahrzeug fast wie neu. Da schlagen die Herzen von SUV Fans höher: der Bentley Bentayga gilt als luxuriösester Geländewagen der Welt und mehr als 600 PS überzeugen zusätzlich. Optisch ist Bentley in einwandfreiem Zustand, neben kleinen Kratzern an Felgen und Kotflügel sind keinerlei Mängel bekannt. Das Fahrzeug steht in Hamburg zur Besichtigung und Abholung bereit.

Zum anderen ein wunderschönes AMG GT/S Coupe in Rot mit Nanoversiegelung in absolutem Hochglanz und Night-Paket. Die Erstzulassung erfolgte 2016 und mit einer Laufleistung von nur 12.000 Kilometern ist der Sportwagen in einem hervorragenden Zustand. Die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen: 375 kw Motorleistung, Sportpaket, Sprachsteuerung, Audio-Navigationssystem COMAND Online, Verkehrszeichenerkennung und Fahrassistenz-System sowie ein vergrößerter Kraftstofftank und rot lackierte Bremssättel sind nur einige der Extras. Der AMG kann in Eggenstein-Leopoldshafen besichtigt werden.

“Regelmäßig finden Käufer bei uns eine Auswahl an hochwertigen Gebrauchtwagen. Mit dem Bentayga Luxus-SUV der britischen Automobilmarke Bentley und dem Mercedes-AMG GT/S Sportwagen-Coupe haben wir bei DECHOW wieder besondere Highlights in unserem Auktionsangebot”, freut sich Ron Alexander, Geschäftsführer des Auktionshauses Wilhelm Dechow GmbH.

Die Lose der genannten Versteigerungen schließen am 13. März 2020. Bei DECHOW Auktionen finden wöchentlich verschiedene Fahrzeugauktionen mit attraktiven Modellen namhafter Hersteller, Young- und Oldtimern sowie Nutzfahrzeugen statt.

Mehr Informationen dazu gibt es unter https://www.troostwijkauctions.com/de/pkw/03-32138-32556-6241317/ und https://www.troostwijkauctions.com/de/sportwagen/03-32138-32556-6245403/ oder bei troostwijk.com.

