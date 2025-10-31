Exklusive Lodges im Amolaris

Ihre Auszeit für Genuss und Ruhesuchende

Amolaris

Garden Luxus Lodges in Südtirol

In den Amolaris Garden Luxus Lodges im Vinschgau verschmilzt luxuriöses Wohnen mit der stillen Kraft der Südtiroler Natur. Umgeben von Apfelgärten, Bergen und Sonnenlicht finden Sie hier einen Ort, an dem Zeit keine Rolle spielt – nur das Jetzt. Spüren Sie, wie sich Ruhe und Geborgenheit ausbreiten, sobald Sie ankommen. Jeder Augenblick ist eine Einladung, sich fallen zu lassen – in das sanfte Grün des Gartens, das warme Wasser Ihres Private Spas und das Gefühl, endlich ganz bei sich zu sein.

Privatsphäre & Zweisamkeit – Ihr persönlicher Rückzugsort

Die Lodges im Amolaris sind ein Rückzugsort voller Ruhe und Intimität:

Privater Garten für ungestörte Stunden im Grünen

Eigene Sauna für entspannte Wohlfühlmomente

Whirlpool für romantische Abende oder Erholung nach einem aktiven Tag

Separate Terrassen und gemütliche Lounge-Bereiche

Hier genießen Paare völlige Privatsphäre, können die Natur beobachten und die Zeit zu zweit bewusst erleben.

Wellness im eigenen Bereich – maximal entspannen

Die Lodges bieten Wellness, wie sie nur selten privat erlebbar ist:

Sauna & Whirlpool nur für Sie und Ihre Begleitung

Ruhige Rückzugsbereiche für Meditation oder ein Buch in der Natur

Perfekt für entspannende Momente ohne Störungen

Kulinarik & Genuss für Zwei

Für Paare, die die Lodges buchen, bietet das Amolaris:

Frühstück auf Wunsch direkt in der Lodge oder auf der Terrasse

Romantische Dinner-Optionen mit regionalen Spezialitäten

Jeder Genussmoment ist auf Zweisamkeit ausgelegt, ohne fremde Gäste in der Nähe.

Frühlingserlebnisse für Ruhesuchende

Die Umgebung des Amolaris lädt ein zu:

Spaziergängen in blühender Natur direkt vor der Lodge

Sanften Yoga- und Meditationsmomenten im Garten oder auf der Terrasse

Ruhe & Entspannung abseits von Trubel und Alltag

Warum die Lodges im Amolaris besonders sind

Vollkommene Privatsphäre in eigenem Garten

Eigene Sauna und Whirlpool für romantische Momente

Rückzugsort für Paare, Ruhesuchende und Naturliebhaber

Frühlingserwachen in unberührter Natur

Exklusive Auszeit ohne Ablenkung

