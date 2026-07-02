Exklusive Technonacht auf dem Berliner Fernsehturm

THE HIGHEST DANCE – Wenn Berlin tanzt, feiert der Fernsehturm über den Wolken eine exklusive Technonacht mit Westbam und internationalen Szenegrößen

Kaum eine andere Stadt der Welt ist so eng mit Techno verbunden wie Berlin. Seit 2024 ist die Berliner Technokultur offiziell als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Am 15. August 2026, an jenem Tag, an dem mit der Rave The Planet Parade Hunderttausende Menschen die elektronische Musikkultur der Hauptstadt feiern, hebt der Berliner Fernsehturm die Nacht auf ein neues Niveau: Bei „THE HIGHEST DANCE w/ Westbam“ wird die Aussichtsetage des Fernsehturms auf 203 Metern Höhe am 15. August 2026 von 23 bis 3 Uhr zum exklusivsten Dancefloor der Stadt. Mit Deutschlands Techno-Pionier Westbam, Claude VonStroke (USA), Catz ‚N Dogz (Polen) und Chicago-House-Pionier Robert Owens erwartet die Gäste ein außergewöhnliches Line-up. Die Ticketzahl ist auf lediglich 150 Gäste begrenzt. Informationen zum Ticketverkauf erhalten Interessierte exklusiv unter https://tv-turm.de/the-highest-dance/

Berlin feiert an diesem Tag seine weltberühmte Technokultur – auf den Straßen, auf den Plätzen und in den Clubs der Stadt. Doch während die meisten Veranstaltungen auf dem Boden stattfinden, hebt „THE HIGHEST DANCE“ die elektronische Musik buchstäblich in neue Höhen.

Events auf dem Berliner Fernsehturm sind eine absolute Ausnahme. Nachts, weit über den Dächern der Hauptstadt, mit einem internationalen Line-up und einem Publikum von nur 150 Gästen zu feiern, gehört selbst für erfahrene Berliner Clubgänger zu den Erlebnissen, die man normalerweise nicht kaufen kann. Genau diese Exklusivität macht den Reiz des Abends aus: kein Massen-Event, sondern ein einmaliges Erlebnis an einem Ort, den Millionen Menschen kennen, den aber nur die wenigsten jemals als nächtlichen Dancefloor erleben werden.

Die zeitliche Nähe zur Rave The Planet Parade macht den Abend zusätzlich besonders. Wer nach einem Tag voller elektronischer Musik ein außergewöhnliches Finale sucht, findet es dort, wo Berlin am weitesten in den Himmel ragt: auf dem Berliner Fernsehturm. Offiziell unabhängig von der Parade konzipiert, greift „THE HIGHEST DANCE“ dennoch genau jene Energie auf, für die Berlin weltweit bekannt ist – die Verbindung aus Musik, Freiheit, Gemeinschaft und einzigartigen Orten.

Im Mittelpunkt des Abends steht Deutschlands Techno-Pionier und Freund des Berliner Fernsehturms Westbam. Kaum ein anderer Künstler hat die Entwicklung der Berliner Technoszene so nachhaltig geprägt. Als Mitgestalter der frühen Techno-Bewegung, musikalischer Wegbegleiter der Loveparade und bis heute aktiver DJ zählt er zu den wichtigsten Figuren der deutschen Clubkultur. Sein Name steht wie kaum ein anderer für die Geschichte des Berliner Techno – und damit auch für jenes Kulturerbe, das heute offiziell anerkannt ist.

Unterstützt wird Westbam von weiteren internationalen Größen der elektronischen Musik: Claude VonStroke aus den USA, das polnische Duo Catz ‚N Dogz sowie Chicago-House-Pionier Robert Owens sorgen für einen musikalischen Querschnitt durch die internationale Clubszene. Dieses Line-up spielt sich bereits tagsüber bei Rave The Planet auf dem „BAM MOBIL“ von Westbam warm, für das der Berliner Fernsehturm das Sponsoring übernommen hat.

„THE HIGHEST DANCE“ verbindet damit gleich mehrere Besonderheiten: die Strahlkraft des Berliner Fernsehturms, die Anerkennung der Berliner Technokultur als Kulturerbe, den Tag der großen Technoparade und ein hochkarätiges internationales Line-up. Entstanden ist ein Event, das selbst in einer Stadt, die für außergewöhnliche Partys bekannt ist, Seltenheitswert besitzt.

Da der Berliner Fernsehturm kein klassischer Veranstaltungsort ist, werden vor dem Ticketverkauf umfangreiche Informationen zu Einlass, Ablauf und organisatorischen Besonderheiten auf der Ticket-Seite in einer FAQ bereitgestellt. Die Zahl der Tickets ist auf lediglich 150 Stück begrenzt.

THE HIGHEST DANCE w/ Westbam

15. August 202623:00 bis 03:00 UhrBerliner Fernsehturm, BerlinLine-up

Deutschlands Techno-Pionier Westbam

Claude VonStroke (USA)

Catz ‚N Dogz (Polen)

Chicago-House-Pionier Robert Owens

Tickets Exklusiv limitiert auf 150 Gäste. Informationen zum Vorverkauf über https://tv-turm.de/the-highest-dance/

Hintergrund Fernsehturm:

Der Berliner Fernsehturm ist mit seinen 368 Metern das höchste Gebäude Deutschlands und das zweithöchste öffentlich zugängliche Europas. Mit über 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich zählt der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz zu den beliebtesten Attraktionen Berlins. Eine einzigartige Besonderheit ist das rotierende Restaurant „Sphere Tim Raue“, welches sich in 207 Metern Höhe zweimal pro Stunde um volle 360 Grad dreht. Es ist das höchste Drehrestaurant in der Europäischen Union. Die darunter gelegene „Sphere Bar“ kann ebenfalls über zwei Hochgeschwindigkeitsaufzüge (6 Meter pro Sekunde) erreicht werden. Der Fernsehturm ist an 363 Tagen im Jahr jeweils von 09:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.

Die kostenlos erhältliche Magnicity-App hilft dank Augmented Reality dabei, sich beim Blick auf Berlin besser zu orientieren und über Infopoints und 3D-Filter mehr über die wichtigsten Gebäude, Orte und Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erfahren.

Hintergrund Magnicity:

Magnicity ist der Weltmarktführer für urbane Freizeitaktivitäten in luftiger Höhe und eines der wenigen Unternehmen weltweit, das sich auf die Verwaltung von Aussichtsobservatorien spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt die Aussichtsplattform Paris Montparnasse (Tour Montparnasse) in Paris, Frankreich, den Berliner Fernsehturm in Berlin, Deutschland, das 360 Chicago Observation Deck im ehemaligen John Hancock Center in Chicago, Illinois, den Euromast und den Zalmhaven Tower mit dem neuen Restaurant Celest in Rotterdam. 2025 hat zusätzlich der Varso Tower in Warschau eröffnet. Seit 2023 entwickelt Magnicity die Attraktion „Spiral Tower“, die Teil der CSR-Strategie von Magnicity für einen verantwortungsbewussten Städtetourismus ist, der die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften respektiert. Magnicity entspricht mehr als einem spektakulären Blick auf die Stadt. Magnicity ist eine Erlebnisreise, bei der einheimische und internationale Besucher die Stadt in all ihren Dimensionen (ihre Geschichte, Kultur, Lebensweise usw.) kennenlernen. Die Attraktionen von Magnicity kombinieren Bildungsangebote mit neuen Technologien und spannenden Fahrgeschäften sowie einzigartige Ausstellungen und Veranstaltungen, um wirklich unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Im Jahr 2024 hat Magnicity, das 350 Mitarbeiter beschäftigt, 3 Millionen Besucher empfangen.

Hintergrund Tim Raue:

Der 1974 in Berlin geborene Unternehmer und Spitzenkoch Tim Raue begann mit 17 Jahren seine Ausbildung zum Koch und sammelte nach erfolgreichem Abschluss anschließend Erfahrungen in verschiedenen Berliner Restaurants. Mit nur 23 Jahren übernahm er zum ersten Mal die Position des Küchenchefs. 2003 dann die erste internationale Aufgabe: Als Executive Chef und Global Culinary Advisor im Swissotel Berlin zeichnete er für die Küche des Restaurants 44 verantwortlich und unterstützte die kulinarischen Teams der Hotelgruppe weltweit mit seiner Expertise. 2008 übernahm Raue dann die Position des Kulinarischen Direktors und Corporate Executive Chefs bei der Adlon Holding GmbH. Nur fünf Monate nach der Eröffnung des Restaurants Ma Tim Raue erkochte er dort einen Michelin-Stern. Im September 2010 eröffnete er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild sein erstes eigenes Restaurant: das Restaurant Tim Raue. 2011 wurde dieses mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. 2012 erschien das Restaurant erstmals auf der „The World´s 50 Best Restaurants“- Liste. Inzwischen belegt es dort Platz 30 und ist damit das beste und gleichzeitig eines von nur zwei deutschen Restaurants in den Top 50. Als Patron ist er zudem für die Brasserie Colette Tim Raue in München, Konstanz und Berlin sowie für die Hanami-By Tim Raue-Restaurants und das FUGU mit Tim Raue-Restaurant auf Schiffen der TUI Mein Schiff-Flotte verantwortlich. Raue ist außerdem Markenbotschafter der METRO. Neben der Publikation von insgesamt vier Büchern – darunter die Autobiografie „Ich weiß, was Hunger ist“ und das Kochbuch „My Way“ – ist Tim Raue auch auf dem Bildschirm erfolgreich. So ist er der bisher einzige deutsche Küchenchef, dem eine eigene Folge der NETFLIX-Erfolgsserie „Chef“s Table“ gewidmet wurde. Darüber hinaus bespielt er das beliebte TV-Format „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer regelmäßig als Gast und Herausforderer und ist in der Jury des SAT1-Erfolgsformats „The Taste“. Auf der Suche nach neuen Aromen, authentischen Geschmacksnoten und emotionalen kulinarischen Momenten ist Raue seit 2021 unter dem Titel „Herr Raue reist!“ mit MagentaTV weltweit unterwegs.

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Bildquelle: Berliner Fernsehturm