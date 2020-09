Exklusive Weinkeller bauen lassen

Luxuriöse Weinkeller für Privat & Gewerbe kaufen

Weinkeller-Gewölbebaustil in Manufakturqualität zum Kauf

Wein, ein wahres Kultprodukt, wird von vielen verehrt und geschätzt. Daher gehört eine ordnungsgemäße Lagerung zum absoluten Pflichtprogramm, um die Qualität zu wahren. Lassen Sie sich auf Ihren ganz persönlichen Weinkeller ein, etwas Exklusives, was in seiner Form nicht für Jedermann geeignet ist. Begeistern Sie sich und Ihre Liebsten und geben Sie sich Ihrer Euphorie für die Weinkunst hin. Besuchen Sie uns auf www.dein-weinkeller.de !

Weinkeller-Neubau im historischen Stil mit luxuriöser Ausstattung

“Genießen sie unvergessliche Stunden mit Ihren Liebsten in Ihrem eigenen Weinkeller. Begeistern Sie sich und Ihre Freunde”

Wein wird schon seit jeher in Kellern untergebracht. Unmengen an Wein finden so seit Jahrhunderten ihren Weg in unterirdische und oberirdische Bauten für eine bessere Aufbewahrung. Diese Art des Lagerns bringt natürlich eine große Fläche für viele Exemplare Wein mit sich. Außerdem ist es für die Spirituose wichtig, dass sowohl eine konstante Temperatur sowie eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Das wurde bei älteren Kellern dadurch erreicht, dass sie unterirdisch angelegt wurden, was gleichzeitig auch noch zum Schutz vor Lichteinstrahlung führte. Heutzutage gibt es modernere Einrichtungen in Kellern, die ermöglichen, dass die wichtigsten Bedürfnisse des Weins zentral und digital gesteuert und kontrolliert werden können. Vieles passiert dabei automatisch, sodass Sie nicht einmal vor Ort sein müssen, um all Ihre Besitztümer zu überwachen. Daraus generiert sich aber auch ein weiterer wichtiger Faktor für Ihren Keller, den es zu beachten gilt: Sicherheit. In einem modernen Weinkeller befinden sich Objekte mit enormem Wert, angefangen bei der Technik bis hin zu den Flaschen an sich, deren Preis ins Unermessliche steigen kann. Tatsächlich werden diese heutzutage als riesige Kapitalanlage gesehen, da Wein bekanntlich mit zunehmendem Alter besser wird. Sollte man sich also in seiner Immobilie nach einer neuen Möglichkeit umsehen, ein Zimmer oder Kellergewölbe außergewöhnlich und sinnvoll zu nutzen, bietet sich ein Weindepot durchaus als interessante Alternative an. Jedoch sollte der Wein dementsprechend gut gesichert in einem extra Raum aufbewahrt werden. Experten empfehlen ohnehin eine gesonderte Aufbewahrung von Wein in einer eigens dafür geschaffenen Räumlichkeit, da er nur so seinen vollen Genuss während der Reifephase entfalten kann.

Einen “echten” Weinkeller haben nur wenige – bauen Sie sich einen eigenen

“Sie haben keinen Keller? Kein Problem! Wir bauen Ihren Weinkeller-Neubau im hauseigenen Garten. Am Haus, neben dem Haus, unter dem Haus. Egal.”

Neben all diesen doch eher wissenschaftlichen Aspekten gibt es natürlich noch einige, die schlicht logisch und praktisch sind und auf Ihr ganz eigenes Wohlbefinden anspielen. Allein die Vorstellung in einem originellen und authentischen Weinkeller die besten Weine unserer schönen Erde zu verköstigen, lässt die Herzen vieler Menschen höherschlagen. Durch eine professionelle und durchdachte Einrichtung entsteht ein ganz klassischer Charme – und das direkt dort und überall, wo sie möchten. Entspannen Sie sich im gemütlichen Ambiente und genießen Sie die vollmundigsten Exemplare Ihres besten Weins. Klar ist zudem, dass ein wunderschöner Weinkeller für große Augen bei Bekannten, Freunden und Geschäftspartnern sorgt. Schaffen Sie sich selbst einen exklusiven Status und laden Sie zu sich ein, um auch Ihnen wichtige Personen mit den einzigartigen Besonderheiten der Weinkultur vertraut zu machen.

Weinkeller bauen lassen für neue gastronomische Möglichkeiten

“Der hauseigene Weinkeller als Eventfläche für kleine und große Gruppen. Vermitteln Sie mit diesem Instrument Einzigartigkeit an Ihrem Standort und heben Sie Ihr Unternehmen ab.”

Moderne Weinkeller sind darüber hinaus eine fantastische Möglichkeit Ihr Geschäft zu erweitern. Unsere aufwendig gestalteten Weinkeller sind auch für Sie eine Möglichkeit, sollten Sie ein eigenes Gewerbe führen, z.B. ein Hotel oder eine gastronomische Einrichtung. Sie können sich vorstellen, wie sehr es Ihre Kunden lieben werden, in einem hochmodernen Weinkeller direkt neben exquisiten Weinsorten zu speisen (und vor allem zu trinken)! Erwecken Sie dadurch ein herausragendes Gefühl bei Ihren Kunden, die es lieben werden, in angemessenem Ambiente zu entspannen.Besonders bei französischen Restaurants bietet es sich an, neben dem exklusiven Essen auch französischen Wein zu servieren – ebenso bei deutscher Küche.Kunden genießen die Zeit in einem Weinkeller, er wirkt einladend und man verbringt gern Zeit dort, was dazu führt, dass man sich länger in Ihrem Restaurant aufhalten möchte. Ein Weinkeller bindet also auch die Kunden an Sie. Ebenso verhält es sich im Hotelgewerbe. Sie können sich vorstellen, dass es auch die Gäste einer solchen Einrichtung lieben werden, wenn sie sich nach einem anstrengenden Tag in einen Weinkeller begeben können, um dort den Tag ausklingen zu lassen.Nutzen Sie Ihren Weinkeller außerdem als Eventfläche! Große Räumlichkeiten wie diese bieten sich super dafür an, um Veranstaltungen durchzuführen und in einem entspannenden Umfeld produktive und effektive Gespräche zu führen.

Darüber hinaus entsteht schon von Natur aus eine größere Strahlkraft Ihres Gewerbes, denn schließlich kann nicht jeder einen exklusiven Weinkeller innerhalb seines Hauses bieten!

Weinkeller für zuhause! Bei DEIN-WEINKELLER werden Sie noch heute fündig

“Wir lieben unsere Arbeit, denn unsere Arbeit ist unser Hobby. Wir bauen unseren hauseigenen Wein selber an, pflücken von Hand und genießen ihn mit Freunden.”

Schauen Sie sich gerne auf unserer Website dein-weinkeller.de um und lassen Sie sich von verschiedensten Ideen und Informationen inspirieren. Gerne laden wir Sie in unsere beiden Showrooms ein. Beide Weinkeller bieten unsere gewohnte High-End-Ausstattung und sind im Gewölbestil gebaut worden. Einer davon befindet sich auf unserem eigenen Weinberg am Süßen See. Wir freuen uns, schon ganz bald Ihren eigenen Weinkeller zu bauen.

28 Jahre in Familienhand – echte Weinliebe über Generationen im Gewölbebau.

Herzlich Willkommen bei uns. Sie suchten schon immer das Besondere und etwas, das in dieser Form nur wenige besitzen? Sie möchten einen neu gebauten Weinkeller kaufen? Treten Sie ein in unsere exquisite Weinkeller-Welt, Sie sind nun endlich am Ziel angekommen! Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch auf unserer Website.

Kontakt

Bauunternehmen Welz & Co. GmbH

A. Welz

Weststraße 1

06184 Kabelsketal

034605 20572

info@dein-weinkeller.de

https://www.dein-weinkeller.de

