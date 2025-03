Exklusive Wohnungen direkt an der Ostsee mit attraktiver Rendite

Die ideale Kapitalanlage in erster Reihe mit Meerblick!

Sichern Sie sich Ihre Ferienimmobilie an der malerischen Ostseeküste in direkter Wasserlage und mit Meerblick aus jeder Wohnung. Exklusive Ferienwohnungen als Kapitalanlage mit einer attraktiven Rendite und hoher Auslastung, sowie mit viel Wertsteigerungspotential in der Zukunft. Einzigartig: Eigennutzung und Vermietung direkt am Meer – BEECH Resort Boltenhagen.

Das BEECH Resort Boltenhagen gewährleistet durch das professionelle Management und der hohen Auslastung, eine attraktive Rendite. Durch die Mietgemeinschaft ist diese Rendite nicht von der Lage der Wohnung abhängig: In der Mietgemeinschaft werden alle Einnahmen und Ausgaben gemeinschaftlich geregelt. Es spielt keine Rolle, in welchem Haus Sie investieren. Innerhalb der Mietgemeinschaft werden sämtliche Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst und die Auszahlungen an die Käufer vorgenommen. Jeder Eigentümer profitiert von regelmäßigen monatlichen Einnahmen. Und gleichzeitig profitieren Sie von signifikanten Steuervorteilen durch eine erhöhte Abschreibung von ca. 4 %.

Die HIGHLIGHTS des BEECH RESORTS BOLTENHAGEN:

Attraktive Ferienwohnungen mit 2, 3 oder 4 Zimmern

Perfekte Lage in einem der beliebtesten Reiseziele

Meerblick aus allen Wohnungen

Jede Wohnung mit Balkon oder Terrasse

Löffelfertiger Erwerb

Professioneller Betreiber

Wohnungsgrößen von 42 bis 70 m²

Attraktive Kaufpreise von 247.000 EUR bis 413.000 EUR

Durchdachter Grundriss

ERHÖHTE ABSCHREIBUNG von bis zu 4 % (Reduzierung Ihrer Steuerlast)

Attraktive Rendite durch Ferienvermietung und hoher Auslastung

Marina Yachtwelt Weiße Wiek mit rund 350 LIEGEPLÄTZEN

Vielfältige Gastronomie, Genuss für jeden Geschmack

Viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft „Lage, Lage, Lage“

Eine Käuferprovision entfällt!

Urlaub ist die schönste Form von Rendite – und in begehrten Wasserlagen lohnt sich eine Investition besonders! Profitieren Sie von der hohen Nachfrage nach exklusiven Ferienimmobilien und sichern Sie sich attraktive Erträge in einer der begehrtesten Lagen. Jetzt investieren und doppelt genießen: als Kapitalanlage mit viel Wertsteigerungspotenzial für die Zukunft und für Ihren eigenen Urlaub!

Informationen und Unterlagen anfordern:

https://www.ferienimmobilie-ostsee.de/beech-resort-boltenhagen-ostsee

Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei

Ferienimmobilien in begehrter Lage am Meer mit Rendite und Sicherheit!

