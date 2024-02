Exklusives Catering vom Sonnenhof

Der Sonnenhof bietet kulinarische Genüsse für jeden Anlass

Das Catering-Team des Sonnenhofs versteht es, kulinarische Raffinesse mit erstklassigem Service zu kombinieren. Mit dieser Mischung machen wir Ihr nächstes Event, ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenfeier, zu einem wahren Gaumenschmaus.

CATERING NACH Maß FÜR JEDEN ANLASS

Der Sonnenhof verkauft nicht nur auf dem Hof regionale Produkte und Gerichte, sondern bietet auch einen Cateringservice an. Dieser ist mit dem Maß perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Veranstaltung abgestimmt. Sie können entscheiden, für wie viele Personen Sie Essen bestellen möchten, abhängig davon, ob Sie eine Familienfeier im kleineren Kreis, eine elegante Hochzeit oder ein großes Firmenevent planen. Wir planen jede Lösung individuell, um Ihre kulinarischen Wünsche zu erfüllen.

KULINARISCHE VIELFALT FÜR JEDEN GESCHMACK

Nicht nur die Anzahl und Größe der Gerichte passen wir an Ihre Wünsche an, sondern ebenso den Inhalt. Der Sonnenhof hat eine umfangreiche Speisekarte, die kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack verspricht und aus der Sie sich das aussuchen können, was am besten zu Ihrem Geschmack passt. Auch Unverträglichkeiten oder alternative Ernährungen wie vegetarische, glutenfreie und vegane Ernährungsweisen können selbstverständlich von uns berücksichtigt werden.

HOCHZEITSCATERING: LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN

Eine Hochzeit ist ein ganz besonderes Ereignis für alle Beteiligten und ein wichtiger Bestandteil einer jeden Hochzeit ist das Essen. Bei unserem Cateringservice können Sie eine Auswahl an regionalen und frischen Produkten erwarten. Diese Produkte werden von unserem Küchenteam zu köstlichen Gerichten für Ihr Festmahl verarbeitet. Wir bieten Ihnen Speisen im Sinne eines festlichen Menüs oder auch eines entspannten Buffets an. Natürlich dürfen Sie uns Ihre Wünsche mitteilen, wir vom Sonnenhof erfüllen Ihnen Ihre kulinarischen Wünsche.

FIRMENEVENTS MIT STIL UND GESCHMACK

Auch für andere Veranstaltungen wie Firmenevents bietet der Sonnenhof Catering mit Stil und Geschmack an. Bei internen Events, Tagungen und Konferenzen benötigen die Teilnehmenden Essen, weshalb wir Business-Lunches, Fingerfood-Optionen und Buffetts anbieten, die darauf ausgerichtet sind, Ihre Gäste zu beindrucken und für eine produktive Atmosphäre sorgen. Wir können Ihnen dabei helfen, dass Ihr Firmenevent einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

PRIVATE FEIERN IM HEIMISCHEN AMBIENTE

Unabhängig von großen Hochzeitsfeiern oder Firmenevents können Sie auch für Geburtstagspartys oder auch Gartenfeste und ähnlichem bei dem Sonnenhof Essen bestellen- unser Catering-Service ist auch für private Feiern im heimischen Ambiente verfügbar. Bei Bedarf bringen wir nicht nur die köstlichen Gerichte mit, sondern ebenso das notwendige Equipment. Damit Sie sich entspannt um Ihre Gäste kümmern können und gemeinsam mit ihnen eine schöne Zeit verbringen können, kümmern wir uns um den reibungslosen Ablauf.

OUTDOOR-CATERING FÜR UNVERGESSLICHE EVENTS UNTER FREIEM HIMMEL

Egal ob Sie das Essen draußen oder drinnen abhalten wollen, wir haben das nötige Equipment. Mit dem Cateringservice vom Sonnenhof können Sie unvergessliche Events unter freiem Himmel verbringen, egal ob Picknick im Grünen oder einer Gartenhochzeit. Wir kümmern uns darum, dass Sie ein einzigartiges kulinarischen Erlebnis erhalten, das perfekt zu Ihrer Veranstaltung im Freien passt.

CATERING FÜR EVENTS AUF DEM SONNENHOF

Wie Sie auf unserer Website nachlesen können, bieten wir unseren Sonnenhof auch als Ort an, an dem Sie Ihre Feierlichkeit austragen können, egal zu welchem Anlass. Auch wenn Sie Ihr Event direkt auf unserem Hof veranstalten, kümmern wir uns um das Catering. Unsere Grünflächen, die Veranstaltungsräume und die Gartenbereiche bieten die ideale Kulisse für Veranstaltungen wie romantische Hochzeiten oder private Feiern. Genießen Sie die Atmosphäre des Sonnenhofs, während wir Sie mit kulinarischen Genüssen verwöhnen.

BAR- UND GETRÄNKESERVICE FÜR JEDE GELEGENHEIT

Vor allem bei großen Veranstaltung ist Verpflegung mit Getränken eine große Aufgabe. Aus diesem Grund bieten wir im Sinne unseres Caterings auch einen professionellen Bar- und Getränkeservice, bei welchem unsere Barkeeper erfrischende Cocktails zaubern, erlesene Weine servieren und auch eine breite Auswahl an alkoholfreien Getränken für jeden Geschmack anbieten. Mit den richtigen Getränken wird Ihr Catering-Erlebnis vom Sonnenhof perfekt abgerundet.

SERVICEPERSONAL MIT HERZ UND ENGAGEMENT

Das Essen und die Getränke werden Ihnen von unserem Servicepersonal serviert, das sich durch Herzlichkeit, Professionalität und Engagement auszeichnet. Das Team sorgt von der Begrüßung der Gäste über die Betreuung während der Veranstaltung bis zur Verabschiedung dafür, dass sich Ihre Gäste bei uns auf dem Sonnenhof wohl fühlen werden.

DEKORATION UND AMBIENTE

Wenn Sie die Feier bei uns auf dem Sonnenhof veranstalten, und bei Wunsch auch bei einer Feier in Ihrem Zuhause, kümmern wir uns zusätzlich zu dem Essen um eine ansprechende Dekoration und das richtige Ambiente. Natürlich stimmen wir die Tischdekoration und das Gesamtkonzept mit Ihnen ab, um Ihren Wünschen nachzukommen und eine festliche Atmosphäre zu schaffen.

NACHHALTIGES CATERING: VERANTWORTUNG FÜR UMWELT UND GENUSS

Wenn Sie den Sonnenhof schon kennen, wissen Sie, dass wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt legen. Auch beim Catering legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem wir regionale und saisonale Zutaten verwenden, Abfall durch effiziente Planung reduzieren und auf umweltfreundliche Verpackungen setzen.

KONTAKT FÜR INDIVIDUELLE BERATUNG UND PLANUNG

Wenn Sie ein Event planen und Sie noch einen Caterer suchen, oder Sie sich noch unsicher über die Location sind, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Sie können uns für weitere Informationen und Details unter folgenden Nummern erreichen: 0711-21957305 oder 01727816088. Wir vom Sonnenhof freuen uns, zusammen mit Ihnen Ihr nächstes Event zu planen.

Der Sonnenhof bietet für Hochzeiten aber auch Familienfeste, oder Firmen-Events ganz besondere Räumlichkeiten. Von der historischen Dreschhalle über den urigen Ross-Stall bis hin zu den romantischen Glashäusern. Eingebettet in weitläufige Naturidylle ist jeder Raum einfach einzigartig. So, wie seine Gäste.

