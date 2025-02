Exklusives Gewinnspiel der Gütegemeinschaft Kerzen zum Valentinstag

Romantik und Kerzenlicht sind untrennbar miteinander verbunden, ganz besonders am Valentinstag. Das sanfte Flackern der Kerzen schafft eine warme und einladende Atmosphäre, die verliebte Herzen höher schlagen lässt. Ein romantisches Abendessen bei Kerzenschein, begleitet von leiser Musik und vielleicht einem Glas Wein, kann den Tag unvergesslich machen. Kerzenlicht zaubert Magie in jeden Moment und macht den Valentinstag zu etwas ganz Besonderem.

Achten Sie auch am Valentinstag auf Kerzen mit dem Gütezeichen. Sie bieten alles, was der Verbraucher von einer Kerze erwartet. Das Gütezeichen bedeutet, dass die Kerze nach allen Gesichtspunkten einfach gut ist. Das heißt im Alltag, dass die Kerze nie tropft und Kerzen mit dem Gütezeichen nicht rußen und keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten. Und auch ganz wichtig: Was draufsteht, ist auch drin. Das gilt zum Beispiel für die angegebene Brenndauer. Diese Kriterien werden tausende Male pro Jahr von der DEKRA als unabhängigem Prüfinstitut getestet. Und zwar strenger, als dies der europäische Gesetzgeber vorsieht!

Für einen ganz besonders romantischen Valentinstag verlost die Gütegemeinschaft Kerzen e.V. einen exklusiven Teelichthalter. Die Teilnahme ist ganz einfach auf unserer Homepage möglich. Dort erfahren Sie auch noch mehr über das RAL Gütezeichen für Kerzen: www.ral-c.com

Die Gütegemeinschaft ist ein Zusammenschluss von europäischen Herstellern. Gemeinsam produzieren sie jährlich rund 580.000 Tonnen Kerzen – das sind mehr als 50 Prozent der gesamten europäischen Produktion. Die Europäische Gütegemeinschaft Kerzen steht für Qualität und Fortschritt im Bereich der Kerzenherstellung.

Informationen zum RAL-Gütezeichen Kerzen.

Das „Gütezeichen Kerzen“ wird von der Europäischen Gütegemeinschaft Kerzen vergeben. Der Gütezeichenstandard ist in der Branche allgemein anerkannt und wurde teilweise in die Europäische Norm 15426 übernommen. Hersteller dürfen ein Produkt nur dann mit dem RAL-Gütezeichen auszeichnen, wenn es die strengen Anforderungen der Gütegemeinschaft Kerzen in Bezug auf Rohstoffe, Brenndauer und Leistung erfüllt. Die Einhaltung dieser Normen wird durch unabhängige Prüfungen von DEKRA Sachverständigen überwacht.

Das Gütezeichen für Kerzen wurde 1997 vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannt. Der RAL sorgt für die Akzeptanz des Gütezeichens in allen Wirtschaftsbereichen und seine regelkonforme Verwendung.

