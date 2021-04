EXONN Cloud ERP Software

Softwarelösungen für Oxid-Shops: gemeinsam mit Händlern entwickelt

Softwarelösungen für Oxid-Shops: gemeinsam mit Händlern entwickelt

Ein Kennzeichen erfolgreicher Unternehmen ist die Fähigkeit zur Anpassung in jedem Bereich des Unternehmens. Betrifft die Kunst der Anpassung das Portfolio eines Unternehmens, dann ist diese Aufgabe besonders herausfordernd, komplex und manchmal auch riskant. Eine spannende Geschichte zur Entwicklung seines Unternehmens kann Alexander Hahn, Geschäftsführer der Exonn GmbH, erzählen.

Das Unternehmen, das im Jahr 2006 als Anbieter für Dienste rund um das Shopsystem Oxid startete, hat sich bis heute zu einem Anbieter für hochspezialisierte Software-Leistungen entwickelt. Dass und wie es dazu kam, war für Alexander Hahn nicht vorhersehbar, aber zu jedem Zeitpunkt und in jedem Schritt schlüssig.

Zunächst erstellten Hahn und sein Team für Onlinehändler Shops mit dem Shopsystem Oxid. Oxid ist bereits so flexibel und skalierbar angelegt, dass es mit dem Händler gemeinsam wachsen kann. Doch Entwicklungen wie zum Beispiel Änderungen bei den rechtlichen Grundlagen für den Onlinehandel oder individuelle Prozessabläufe des Händlers sprengen die Möglichkeiten eines jeden Standard-Shopsystems. Neue Herausforderungen brauchen neue Funktionen.

“Immer öfter kamen Händler auf uns zu und fragten zusätzlich zu unseren eigenen Entwicklungen nach erweiterten Lösungen für bestimmte Prozesse. Der Wunsch konnte auf einer neuen gesetzlichen Anforderung beruhen oder auf dem speziellen Prozessablauf beim Kunden. Das Ziel war, durch digitale Lösungen, Prozesse zu vereinfachen, sicherer zu gestalten sowie Zeit und Kosten zu sparen”, berichtet Alexander Hahn.

“Also setzten wir uns mit unseren Kunden zusammen, analysierten die Situation und zerlegten die Prozesse in kleinste Schritte. Auf dieser Basis entwickelten wir in enger Zusammenarbeit mit den Kunden eine Software-Lösung, die exakt auf eine bestimmte neue Herausforderung oder auf einzigartige Bedürfnisse eines Kunden abgestimmt ist.”

Funktionen, die alle oder viele Händler betreffen, integrierte Exonn in die eigene cloudbasierte Software. Aus diesem Grund sagt Alexander Hahn auch, dass die Online-Händler die Software mitentwickelt haben: “Die Händler wissen natürlich am besten Bescheid über jeden einzelnen Prozessschritt, wo es oft hakt und wo Lösungen ganz fehlen. Dieses Wissen stellen sie uns zur Verfügung. Dadurch können wir unser Angebot für Shophändler stets aktuell halten, optimieren und dadurch den Händlern die bestmögliche Entlastung bieten.”

Exonn bietet ein System mit modularen Funktionen für Oxid-Shops für Onlinehändler jeder Größe. Die Software enthält Module für Banking, Einkauf, Lagerverwaltung, Versandabwicklung und Benutzerrechte sowie Schnittstellen zu externen Anbietern wie DHL, eBay, Amazon und E-Post. Rechnungen und Lieferscheine werden automatisch erstellt. Zusätzlich gibt es Module für Buchhaltung und Retourenmanagement sowie ein komplettes modulares Warenwirtschaftssystem.

Geschäftsführer Alexander Hahn nimmt die Probleme seiner Kunden ernst und kümmert sich persönlich um ihre Wünsche: “Bei uns ist Kunde ein 1A-Kunde”, so Alexander Hahn. “Wir bleiben bodenständig und legen Wert auf ein kontrolliertes Wachstum. Das heißt, vor jedem Schritt in Richtung Wachstum stellen wir neue Mitarbeiter ein. Nur so können wir uns wie gewohnt um neue Kunden und um Bestandskunden kümmern. Konkret heißt das zum Beispiel auch, dass Kunden bei uns anrufen können und telefonischen Support erhalten.”

Bei Exonn sind die Wege kürzer, das Unternehmen reagiert flexibel, während sich die Preise in einem fairen Rahmen bewegen. Auf der Webseite des Unternehmens www.exonn.de können Händler sich für einen kostenlosen 30-tägigen Test anmelden.

Firmenbeschreibung

Die Exonn GmbH aus Rheinfelden bietet ihren Kunden individuelle und intelligente Komplettlösungen für Oxid-Shops. Exonn passt Abläufe an, baut eigene Abläufe und automatisiert sie. Das ist der Markenkern des Unternehmens. Die cloudbasierte, von Exonn entwickelte Shopsoftware enthält alles, was ein modernes ERP-System braucht. Das Unternehmen erweitert die Software ständig und es nimmt auf Kundenwunsch indivuelle Anpassungen vor. Seit der Gründung im Jahr 2006 wächst Exonn in einem Tempo, bei dem Service und Qualität auf gewohnt hohem Niveau bleiben.

exonn ist das All-in-One Paket für Handel, Großhändler, FBA-Händler, Dienstleister oder Buchhaltung. Mit exonn steuerst du alle wichtigen Unternehmensprozesse in nur einer Software. exonn ERP & Warenwirtschaftssystem erledigt im Handumdrehen deinen Paketversand. Lieferscheine, Rechnungen, Packlisten und Versandetiketten werden in wenigen Minuten vollautomatisch erzeugt. Teste exonn ERP-System unverbindlich und spare Zeit und Geld bei deinen täglichen Aufgaben.

Kontakt

EXONN

Alex Hahn

Marie-Curie-Str. 2

79618 Rheinfelden

+49 7623 / 460 40 60

info@exonn.de

https://exonn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.