Exotec erreicht SOC2-Typ-2-Konformität nur wenige Monate nach Erhalt der ISO/IEC27001:2022 -Cybersicherheitszertifizierung

Mit dem Erreichen beider Zertifizierungen ist Exotec Vorreiter in der Branche

Exotec, ein weltweit agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, hat die SOC2-Typ-2-Zertifizierung für Cybersicherheit erhalten. Das vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) entwickelte Rahmenwerk bestätigt die umfassenden Kontrollen, die Exotec zum Schutz sensibler Kundendaten implementiert.

Diese Zertifizierung folgt nur wenige Monate auf die erfolgreiche ISO/IEC27001:2022 -Zertifizierung – dem international anerkannten Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme. Beide Rahmenwerke ergänzen sich: ISO/IEC27001:2022 belegt die Einführung strenger Sicherheitsverfahren, während SOC2 Typ 2 deren wirksame Umsetzung in der Praxis bestätigt.

Modernen Lagern verwalten heutzutage zunehmend sensible Daten, darunter Bestandsinformationen und Kundendaten. Angesichts der zunehmenden Komplexität globaler Lieferketten benötigen Unternehmen flexible, automatisierte Lagerprozesse, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der technologische Fortschritt in der Lagerautomatisierung macht es umso wichtiger, dass Lieferanten proaktiv für umfassenden Schutz ihrer Kunden sorgen.

Exotec verfolgt einen dreistufigen Ansatz aus technischer, funktionaler und organisatorischer Sicherheit, um einen einheitlichen Schutz der Kundendaten in allen Funktionen zu gewährleisten. Darüber hinaus erfüllt das Unternehmen alle geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Datenschutz. Die Einhaltung von SOC2 Typ 2 und ISO/IEC27001:2022 erfordert regelmäßige Audits und Aktualisierungen, so dass Exotec jederzeit einen hohen Standard einhält.

Dieser proaktive Ansatz gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Exotec weiter expandiert und globale Fortune-500-Unternehmen mit besonders hohen Anforderungen betreut. Beide Sicherheitsstandards gewährleisten, dass Automatisierungssysteme von Exotec die höchsten Anforderungen an Cybersicherheit erfüllen – unabhängig von der Region, in der sie eingesetzt werden. Die Sicherheitsvorkehrungen für das Robotersystem sind branchenweit führend. Dazu gehören eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung und eine umfassende Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf Cyber-Sicherheitsbedrohungen.

„Die Zertifizierung nach ISO/IEC27001:2022 und SOC2 Typ 2 spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Cybersicherheit eine treibende Kraft für Vertrauen und Wertschöpfung ist“, sagt Pascal Ferard, Chief Information Security Officer bei Exotec. „Ich sehe diesen Ansatz als eine langfristige Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und der kontinuierlichen Sicherheit unserer Lösungen.“

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 100 Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com.

