Exotec mit kununu Top Company-Siegel 2026 ausgezeichnet

München-Flughafen, 12. November 2025 – Exotec Deutschland GmbH, Anbieter innovativer Lagerautomatisierungslösungen und skalierbarer Robotiksysteme für die Intralogistik, wurde erneut mit dem kununu Top Company-Siegel 2026 geehrt. Das kununu Top Company-Siegel wird jährlich nur an rund fünf Prozent aller Unternehmen vergeben und bietet Talenten eine verlässliche Entscheidungshilfe bei der Suche nach ihrem idealen Arbeitgeber. Exotec erhält das Siegel bereits zum vierten Mal und zählt damit zu den attraktivsten Arbeitgebern in Deutschland.

Die Auszeichnung basiert ausschließlich auf unabhängigen Bewertungen der Mitarbeitenden auf der Plattform und bestätigt die hohe Zufriedenheit sowie die positive Arbeitsplatzkultur bei Exotec. Damit gehört Exotec zu den Unternehmen mit dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.

„Wir sind stolz auf die wiederholte Auszeichnung und sehen sie als Bestätigung unseres Engagements für ein inspirierendes und unterstützendes Arbeitsumfeld“, sagt Markus Schlotter, Managing Director Zentraleuropa bei Exotec. „Die unabhängigen Bewertungen unserer Mitarbeitenden zeigen, dass unsere Unternehmenskultur nicht nur nach außen, sondern auch intern gelebt wird.“

2025 ist für Exotec ein besonderes Jahr: Das Unternehmen feiert sein zehnjähriges Jubiläum und hat im Frühjahr sein neues Büro am LabCampus des Münchner Flughafens eröffnet. Mit den neuen Örtlichkeiten am Innovationscampus und einem modernen Showroom für Robotiklösungen setzt Exotec ein klares Zeichen für Wachstum, Internationalität und technologische Exzellenz.

„Die Auszeichnung, das Jubiläum und die Eröffnung des neuen Standorts unterstreichen nicht nur die bisherigen Erfolge von Exotec, sondern tragen auch dazu bei, weiterhin qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und das Wachstum am Standort Deutschland weiter voranzutreiben“, fügt Markus Schlotter hinzu.

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 150+ Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com/de

