Expansion nach München: GIC International Catering eröffnet zweiten Standort

Neue Produktionsstätte ab Juli 2026 im CTPark München Nord – Kapazität für 20.000 Mahlzeiten täglich – Airline-Catering an zwei Flughäfen aus einer Hand

GIC International Catering (GIC), seit über 25 Jahren Spezialist für maßgeschneiderte Bordverpflegung, expandiert über den Unternehmenssitz in Kelsterbach nahe dem Flughafen Frankfurt hinaus nach München. Im CTPark München Nord, unmittelbar am Flughafen, entsteht auf rund 2.500 Quadratmetern eine neue Produktionsstätte mit einer Kapazität von 20.000 Mahlzeiten pro Tag. Die Fertigstellung ist für den 1. Juli 2026 vorgesehen. Der unabhängige Airline-Caterer investiert rund 1,8 Millionen Euro in die Errichtung des zweiten Standorts und setzt dabei auf modernste Infrastruktur. Neben dem hohen Qualitätsanspruch für Flugzeugessen legt GIC besonderen Wert auf nachhaltige, effiziente Prozesse.

Strategisches Wachstum entspricht Wunsch der Fluggesellschaften

Die Expansion nach Bayern ist ein zentraler Bestandteil der auf langfristiges Wachstum angelegten Strategie von GIC. Indem das Unternehmen einen weiteren zentralen Luftverkehrsstandort in Deutschland erschließt, trägt es dem Wunsch zahlreicher internationaler Kunden Rechnung. Immer wieder fragen Airlines nach Catering-Services in Frankfurt und München aus einer Hand. Die neue Präsenz schafft die Grundlage dafür, dass GIC die damit verbundenen Anforderungen voll und ganz erfüllen kann. Schon heute beliefert GIC über einen Partner-Caterer die Fluggesellschaften Uzbekistan Airways und Somon Air am Flughafen München. Dort und am Stammsitz bei Frankfurt arbeitet das Unternehmen aktuell für mehr als 20 Fluggesellschaften.

„Wir wollen unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben, weshalb die Entscheidung für eine zweite Niederlassung in München der nächste logische Schritt ist“, sagt Göksel Yildirim, Geschäftsführer von GIC International Catering. „Am zweitgrößten deutschen Airport sehen wir großes Potenzial für die optimale Betreuung bestehender und neuer Kunden. Parallel prüfen wir unter anderem in Berlin sowie im internationalen Umfeld weitere Standorte, richten unseren Fokus jedoch zunächst auf den erfolgreichen Aufbau des Betriebs in München.“

Weitere Informationen über GIC International Catering gibt es unter www.gic-international.com

Die GIC International Catering GmbH (GIC) mit Sitz in Kelsterbach am Flughafen Frankfurt ist seit über 25 Jahren ein verlässlicher Partner für Airline-Catering, sorgt aber auch in Schulen und auf privaten Feiern für erstklassige Verpflegung. Als familiengeführtes Unternehmen verbindet GIC exzellente Küche mit maßgeschneiderten Lösungen, Nachhaltigkeit und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Mit modernsten Produktions- und Logistikprozessen sowie strengen internationalen Sicherheits- und Hygienestandards steht GIC für Verlässlichkeit und höchste Qualitätsstandards.

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