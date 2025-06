Expansion nach Saudi-Arabien: Neues Ensana Health Spa Resort entsteht in Ain Najm

Zusammenarbeit zwischen den Ensana Health Spa Hotels, dem Hotelbetreiber Dyafa und der Gemeinde Al-Ahsa – Innovative Gesundheits- und Wellnessangebote

Zwischen den heißen Quellen von Ain Najm und dem kulturellen Reichtum der historischen Oasenstadt Al Hofuf entsteht ein Projekt, das internationale Gesundheitskompetenz mit arabischer Gastfreundschaft verbindet. Die Ensana Health Spa Hotels und Dyafa, ein renommierter Betreiber von Luxushotels in Saudi-Arabien, realisieren gemeinsam mit der Gemeinde Al-Ahsa ein wegweisendes Wellnessresort mit 224 Zimmern. Dieses Projekt vereint innovative medizinische Anwendungen mit erstklassigem Service und treibt zugleich die Transformation der Region im Osten der Arabischen Halbinsel zu einem internationalen Ziel für Gesundheitstourismus voran.

Strategische Allianz im Osten der Arabischen Halbinsel

Al-Ahsa ist nicht nur für den Anbau von Datteln bekannt, sondern auch für wohltuende heiße Quellen und die größte zusammenhängende Oasenlandschaft der Welt, die sogar zum UNESCO-Welterbe gehört. Das neue Resort soll Al-Ahsa als ein führendes Reiseziel für Medical Wellness, präventive Gesundheitsversorgung und therapeutische Anwendungen etablieren. Betreiber wird Ensana, Europas führender Anbieter für Gesundheits-Spas mit derzeit 28 Häusern unter anderem in Budapest und Marienbad. Jedes bietet den Gästen ganzheitliche Therapien auf Basis natürlicher Wirkstoffe der jeweiligen Region. Als Partner von Ensana bringt Dyafa umfassende Expertise für den saudi-arabischen Markt ein und sorgt mit ausgeprägtem Verständnis für Gastfreundschaft und individuelle Bedürfnisse der Gäste für ein Höchstmaß an Servicequalität.

Die Pläne in Al-Ahsa stehen im Einklang mit der Saudi Vision 2030 für wirtschaftliche Diversifizierung, nachhaltige Stadtentwicklung sowie die globale Positionierung des Landes als Reiseziel und werden vom saudischen Ministerium für Tourismus unterstützt.

„Dieses Projekt ist ein bedeutender Meilenstein für die Expansion der Ensana Health Spa Hotels über Europa hinaus in den Nahen Osten“, betont Frank Halmos, CEO von Ensana. „Zusammen mit Dyafa und der Gemeinde Al-Ahsa wollen wir diesen besonderen Ort in ein Reiseziel internationaler Güte verwandeln, wo sich wissenschaftlich fundierte Gesundheitstherapien mit kultureller Vielfalt und der Schönheit der Natur vereinen.“

Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

