Expedia Partner Solutions ermöglichen es den Reisebüros ihre Provision zu verdoppeln, indem sie begehrte B2B Tarife freischalten

Expedias Reisebüro-Affiliate-Programm (TAAP) führt B2B-Raten von internationalen Hotelketten ein, die den Reisebüros durch COVID-19 einen dringend benötigten Erholungsschub geben

SEATTLE, Washington, 7. Oktober 2020 – Expedia Partner Solutions (EPS), das die Vorteile von Expedia Group™ für Partner weltweit anbietet, kündigt heute die Freigabe von Business-to-Business (B2B)-Tarifen für das Buchungstool Expedia TAAP an. EPS ermöglicht es Reisebüros, bei Buchungen bei internationalen Hotelketten wie Marriott, Highgate und Club Quarters bis zum Doppelten ihrer bisherigen Vergütung zu verdienen. Dieser Schritt bietet den Reisebüros, die mit den Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie zu kämpfen haben, einen dringend benötigten Erholungsschub.

Im Rahmen des optimierten Vertriebsprogramms der Expedia Group können Reisebüros nun über Expedia TAAP weltweit auf B2B-Tarife von über 81.000 Zimmertypen zugreifen. Mit den aktuellen B2B-Tarifen rücken Objekte auf der Vergütungsstufe von Expedia TAAP nach oben und ermöglichen es Reisebüros, bei jeder Buchung bis zum Doppelten der Vergütung zu verdienen, was ihre Erholung fördert und das Geschäftswachstum unterstützt.

“Die Reisebüros wurden von der Pandemie wie der Rest der Reisebranche extrem hart getroffen, und wir haben nach Möglichkeiten gesucht, ihnen bei ihrer Erholung zu helfen”, sagte Alfonso Paredes, Senior Vice President, Commercial Partnerships bei EPS. “Die Zugehörigkeit zur Expedia Group verschafft uns eine einzigartige Position, um B2B-Tarife in großem Maßstab freizusetzen. In Verbindung mit der kürzlichen Einführung unseres Expedia TAAP Incentive Programm zeigt dies unser Engagement, Reisebüros dabei zu unterstützen, ihre Rückkehr zum Wachstum zu beschleunigen.

Die B2B-Tarife von Expedia TAAP sind eine Erweiterung des branchenverändernden, optimierten Vertriebsprogramms, das im vergangenen Jahr eingeführt wurde, als die Expedia Group der exklusive globale Vertriebshändler für Marriott B2B-Tarife, -Inhalte und -Verfügbarkeit wurde. Seitdem wurde es auf andere führende globale Hotelketten ausgeweitet, und in den kommenden Monaten sollen weitere hinzukommen. Alle Hotelpartner, die beitreten, werden in der Lage sein, neue Bereiche der B2B-Nachfrage zu erschließen und von einer verstärkten Kontrolle ihrer B2B-Raten über ein großes Netzwerk globaler Reiseanbieter zu profitieren.

Fortsetzung der Erholungsstrategie

Diese B2B-Rateninitiative kommt zu dem kürzlich in neun Ländern gestarteten Expedia TAAP Incentive Programm hinzu. Durch das Angebot von Schnell-Upgrades auf die “Silber-Stufe” können Reisebüros bis zu 42% mehr Einnahmen aus allen Unterkunftsbuchungen erzielen und Zugang zu Pauschalpreisen erhalten, die einen höherwertigen Reisenden anziehen. Darüber hinaus sind jetzt fast 70% der Unterkunftspreise auf Expedia TAAP erstattungsfähig, und mehr als 150.000 Objekte haben bereits ihre Hygienestandards und Prozesse in die Plattform aufgenommen, so dass Reisende bei der Buchung beruhigt sein können.

Mehr über den einfachen Registrierungsprozess von Expedia TAAP erfahren Sie hier.

Veröffentlicht im Auftrag von Expedia Partner Solutions von KPRN network GmbH.

Über Expedia TAAP

Das Expedia Travel Agent Affiliate Programm (Expedia TAAP) bietet Reisebüros eine breite Palette an hochwertigen Reiseprodukten, wettbewerbsfähigen Preisen und beeindruckender Verfügbarkeit. Die fertig aufgebaute Plattform ist optimiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und ein erstklassiges Buchungserlebnis zu bieten. Die branchenführende Technologie von Expedia TAAP, der personalisierte Service und der Zugang zu einzigartigen Reiseangeboten und Planungstools ermöglichen es Agenten und Agenturmanagern, ihr Geschäft auszubauen.

Über Expedia Partner Solutions

Expedia® Partner Solutions (EPS) ist eine globale B2B-Partnerschaftsmarke innerhalb der Expedia Group. EPS unterstützt das Geschäft führender Fluggesellschaften, führender Verbrauchermarken, Reisebüros und tausender anderer Partner durch seine vielseitige API, Online-Vorlagenlösungen und leistungsstarke Agententools. Twitter LinkedIn

©2020 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Expedia ist eine eingetragene Marke von Expedia, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

EPS

Silke Warnke-Rehm

Bauerstrasse 34

80796 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @EPS