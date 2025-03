Expertise in SAP-Anwendungen: Flexibilisierung für SAP-Unternehmen

SAP ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software zur Abwicklung von Geschäftsprozessen, von der Buchführung über Einkauf und Vertrieb, bis hin zum Controlling und Personalwesen.

SAP-Systeme nutzen inzwischen Unternehmen aller Grössenordnungen. Als zertifizierter SAP-Partner unterstützt ALPEIN Software SWISS AG SAP-Unternehmen in allen Phasen der Planung und Installation sowie im Customizing aller SAP-Systemkomponenten.

Zusätzlich erstellt ALPEIN Software Customer Add-Ons, führt Erweiterungen, Migrationen und Updates durch und bietet Vor-Ort-Schulungen sowie Trainingsmassnahmen für SAP-Mitarbeitende im Rahmen des gesamten SAP-Spektrums.

Dabei bedient sich ALPEIN Software selbstverständlich der SAP-Werkzeuge SAP HANA, ABAP, ABAP Objects und Open SQL, beherrscht die Analyse- und Controlling-Tools SAP Business Intelligence (BI), SAP Business Warehouse (BW) und SAP Business Objects (BO). Auch bei den Manufacturing Execution Systemen (ME), SAP MII und SAP PP sowie BDE/MDE Betriebsdatenerfassung und Maschinendatenerfassung, ist auf die Expertise der ALPEIN Software Verlass. Die Experten des Softwarehauses sind darauf spezialisiert, Zusatzkomponenten und sogenannte Add-Ons nahtlos in bestehende SAP-Landschaften zu integrieren.

Immer mehr bedeutende Unternehmen nutzen SAP als zentrales Softwareelement und erkennen die Vorteile von Zusatzkomponenten und sog. Ad-Ons, um Prozesse effizienter zu steuern und die Komplexität zu reduzieren. Der in der Schweiz ansässige Softwarespezialist und Experte für Software, IT-Sicherheit und SAP-Lösungen, hat dies bereits seit geraumer Zeit erkannt. Mit in die SAP-Landschaft integrierten Zusatzanwendungen und sog. Ad-Ons, werden SAP-Anwendungen und prozessbezogene Komponenten flexibler, einfacher und effizienter gestaltet, um somit das Nutzungsspektrum der SAP-Systemkomponenten ganzheitlich erheblich zu steigern. Mit ihren jahrelangen Erfahrungen im Umgang mit dem gesamten SAP-Komplex sichern die Experten des Softwarehauses, bei Involvierung von Zusatzprodukten bzw. Add-ons, das perfekte Zusammenspiel zwischen den neuen Anwendungen und den bereits vorhandenen SAP-IT-Elementen.

Die ALPEIN Software SWISS AG hat inzwischen folgende zwei herausragende Produkt-Komponenten realisiert: „Jira2SAP“ und „Pass4SAP“. Beide Produkte werden bereits lange Zeit erfolgreich bei zahlreichen SAP-Unternehmen eingesetzt.

Jira2SAP ermöglicht alle Geschäftsprozesse weitestgehend zu optimieren und zu flexibilisieren. Durch die Symbiose von SAP und JIRA entfällt der Aufwand, zwei Systeme parallel nutzen zu müssen. Genau hier setzt Jira2SAP an. Es verbindet, was zusammengehört, wofür Jira2SAP geschaffen wurde.

Mit der Verbindung von Jira und SAP schließen Anwender alle Informations- und Koordinationsdefizite zwischen den beiden Systemen. Der Konnektor für JIRA etabliert eine bidirektionale Schnittstelle zwischen SAP und JIRA. Über eine einfach zu bedienende und übersichtliche Benutzeroberfläche, einschliesslich konfigurierbaren automatisierten Workflows, stossen Anwender in JIRA und SAP die wichtigsten Funktionen und Steuerungs-Prozesse an, reduzieren den manuellen Aufwand, vereinfachen, optimieren und beschleunigen somit das Geschäftsprozesse-Handling.

Auch wenn verschiedene SAP-Komponenten involviert sind, werden alle erforderlichen Daten systemseitig automatisch in beide Systeme übertragen und bewirken die Optimierung der Koordination aller Prozess-Komponenten zwischen beiden Tools. Alle SAP-Module werden unterstützt, wodurch sich Prozesse synchron steuern lassen, von der Auftragserstellung über die Freigabe, bis hin zum Import in Zielsysteme und zur Statusrückmeldung. Dies bei erheblicher Effizienzsteigerung, Zeit- und Kostenersparnis und weitestgehender Fehlervermeidung.

Mit „Pass4SAP“ realisieren SAP-Unternehmen inzwischen auch ihr flexibles und sicheres Passwortmanager über die eigens dafür geschaffene Pass4SAP-Schnittstelle.

Schätzungen zufolge nutzen derzeit nur etwa die Hälfte der Unternehmen einen Passwortmanager, wobei das Passwort-Procedere in Unternehmen noch vielfach den Mitarbeitern selbst überlassen bleibt. Dabei bieten Sicherheitsspezialisten bereits heute interessante, innovative und kostengünstige Passwortmanagement-Businessvarianten, die es ermöglichen das gesamte sensible Passwort-Szenario, auch innerhalb eines Unternehmens, sicher und flexibel zu managen.

Sensationell ist, dass ALPEIN Software bereits Anfang 2024 -speziell für SAP-Unternehmen- diese neue Produkt-Option unter dem Namen „Pass4SAP“ auf den Markt gebracht hat.

Mit dieser Schnittstelle ermöglicht der IT-Sicherheitsspezialist, sein bereits geraume Zeit etabliertes und legendäres Schweizer Passwortmanagement-Tool „PassSecurium™“, nahtlos in die SAP-Welt zu integrieren. Alle Funktionalitäten des korporativen gruppen- und rollenbasierten Passwortmanagers sind damit direkt in der SAP-Landschaft verfügbar und können mit den üblichen SAP Active Directories verbunden werden. Damit schliesst sich mit Pass4SAP eine bereits lange bestehende Lücke im Passwortmanagement für SAP-Anwender. Gleichzeitig bietet sich allen SAP-Unternehmen eine sichere und flexible Passwortmanagement-Lösung, die eine umfassende und flexible Anbindung an die meisten SAP-Module gewährleistet.

Die Vorteile der PassSecurium-Integration mittels des Pass4SAP-Konnektors liegen also auf der Hand:

SAP-Unternehmen erhalten einen professionellen, allen Business-Anforderungen gerecht werdenden Passwortmanager. Der Zugriff erfolgt über mobile App, Desktop und Web. Über Browser-Erweiterungen wird eine flexible Nutzung des Produktes mit den gängigsten Browsern möglich. Die Passwörter werden zentral und sicher gespeichert. Anwender nutzen umfangreiche Backup- und Sicherheitsoptionen.

Die Expertise der ALPEIN Software SWISS AG im Umgang mit SAP-Systemen ist geradezu sprichwörtlich. Nach jahrelangen reichlichen Erfahrungen im SAP-Umfeld hat das Unternehmen zunächst erfolgreich das Produkt Jira2SAP ( www.jira2sap.com) auf den Markt gebracht, welches die bekannte Projektmanagementplattform Jira mit der SAP-Landschaft verbindet.

Durch die Integration des nachfolgenden professionellen Passwortmanagementsystems, d.h. mit der Nutzung der Schnittstelle Pass4SAP, sind nun auch SAP-Unternehmen auf der sicheren Seite. Die Nutzer sind in allen Fragen und Problemen bezüglich der Passwortverwaltung bestmöglich gewappnet und profitieren darüber hinaus permanent von neuen Features und funktionalen Erweiterungen.

Die ALPEIN Software SWISS AG empfiehlt sich als zuverlässiger Partner für IT-Sicherheit und SAP-Lösungen, hält permanent mit den Entwicklungen Schritt und bietet auch künftig allen SAP-Unternehmen professionelle Produktergänzungen bzw. Add-ons, deren Integration vollständig und problemlos in die SAP-Landschaft des jeweiligen Unternehmens erfolgt. Der Softwarespezialist steht für hochwertige Lösungen, maximale Sicherheit und benutzerfreundliche Softwareprodukte. Die umfassenden IT-Lösungen orientieren sich an den strengsten Schweizer Standards in den Bereichen Cyber-Security, Daten- und Netzwerkschutz. Alle Daten werden in modernsten Schweizer Rechenzentren gehostet.

Unternehmen, die SAP nutzen und ihr Projektmanagement mit Jira2SAP optimieren oder ihr Passwortmanagement mit Pass4SAP absichern möchten, können sich unter https://www.alpeinsoft.ch informieren.

Oder senden Sie einfach eine E-Mail an contact@alpeinsoft.de. Die Experten des Softwarespezialisten beantworten gerne alle Fragen und erörtern, entsprechend der spezifischen Anwenderbedürfnisse, auch die Auswahl individueller Lösungen.

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

Kontakt

Alpein Software Swiss AG

Volker Strecker

Obergass 23

8260 Stein am Rhein

+41 (0) 41 552 44 07



http://www.alpeinsoft.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.