Exposure-Management als Schlüssel zu einer resilienten Sicherheitsstrategie: Tenable auf der it-sa Expo&Congress

COLUMBIA, Md. (16. September 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, nimmt auch dieses Jahr wieder als Aussteller an der it-sa Expo&Congress in Nürnberg teil. Vom 7. bis 9. Oktober präsentieren die Experten von Tenable am Stand 7-248 Tenable One, die weltweit einzige KI-gestützte Exposure-Management-Plattform. Tenable One bricht Silos auf und bietet Unternehmen umfassende Sichtbarkeit, handlungsrelevante Erkenntnisse und Kontext entlang der gesamten Angriffsfläche. So können Security-Teams Business-kritische Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und überprivilegierte Identitäten isolieren und priorisiert beheben – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen.

Besucher erhalten spannende Einblicke und Live-Demos rund um die Plattform. Darüber hinaus stehen zahlreiche technische Experten persönlich für individuelle Fragen und Anforderungen Rede und Antwort, unter anderem zu Themen wie:

– Third-Party Konnektoren und wie diese die Konsolidierung von Sicherheitsdaten aus einer Vielzahl heterogener Herstellersysteme ermöglichen.

– spezifischen Cloud-Security-Herausforderungen in hybriden IT-Landschaften und wie Unternehmen diese mit einer integrierten CNAPP-Lösung meistern.

– kritischen Produktionssystemen (OT), wie Unternehmen diese identifizieren, deren Schwachstellen bewerten und Produktionsausfälle verhindern.

– Schwachstellen und Fehlkonfigurationen in Identitätssystemen – dem primären Ziel von Angreifern – und wie sich diese aufdecken lassen, bevor sie ausgenutzt werden können.

Ein besonderes Highlight ist der Fachvortrag von Jens Freitag, Senior Security Specialist, mit dem Titel Exposure-Management: Cyberrisiken erkennen, verstehen & beheben am 7. Oktober von 14:00 bis 14:15 Uhr sowie am 8. und 9. Oktober jeweils von 10:45 bis 11:00 Uhr am Knowledge Forum D. Darin beleuchtet er, warum effektives Exposure-Management der Schlüssel zu einer resilienten Sicherheitsstrategie ist.

„Die it-sa macht jedes Jahr klar, wie rasant sich die digitale Landschaft entwickelt – und mit ihr die Komplexität der Cyberbedrohungen“, so Roger Scheer, Regional Vice President Central Europe bei Tenable. „Für Unternehmen heißt das: Klassische Sicherheitsansätze reichen nicht mehr aus. Um den heutigen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, braucht es eine ganzheitliche Sicht auf das eigene Cyberrisiko. Genau hier setzt Exposure-Management an: Es ermöglicht, alle potenziellen Angriffsvektoren zu erkennen, zu bewerten und proaktiv zu neutralisieren.“

Tenable wurde kürzlich im IDC MarketScape: Worldwide Exposure Management 2025 Vendor Assessment als „Leader“ eingestuft. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen im Vorfeld der Messe seinen State of Cloud and AI Security 2025 Report, der zeigt, dass die bestehenden Cloud-Sicherheitsstrategien vieler Unternehmen mit den wachsenden Risiken und der zunehmenden Komplexität dynamischer Hybrid-Cloud-, Multi-Cloud- und KI-Systeme nicht mehr Schritt halten können.

Exklusive Hintergrundgespräche und Interviews

Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen, die Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Tenable Experten vor Ort zu nutzen. Für Terminvereinbarungen oder Themenwünsche wenden Sie sich bitte an Maximilian Wenzel unter maximilian.wenzel@h-zwo-b.de oder 09131/812 81-16.

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

