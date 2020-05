Professionelle Kundengewinnung mit neuen Strategien

Externe Callcenter entlasten den Vertrieb

Ob Inbound oder Outbound, Call Center unterstützen ihre Unternehmen in vielerlei Hinsicht. Als Sammelstellen für Telefonanrufe steigern sie nachweislich die Effizienz der Unternehmenskommunikation. In der Anfangszeit war der Hauptzweck einer Telefonzentrale, die Erreichbarkeit des Unternehmens sicherzustellen. Als Instrument zur Terminvereinbarung und Kundengewinnung hat es längst seine Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Mit steigenden Kundenansprüchen an Service und Beratung sind auch die Aufgaben in Call-Centern vielseitiger geworden. Durch das Callcenter können Privat- und Geschäftskunden viel gezielter angesprochen werden. Das geht weit über die reine Terminvereinbarung hinaus.

Die Vertriebsunterstützung beginnt mit einer fachkundigen Bedarfsermittlung. Bevor die Waren oder Dienstleistungen den Kunden erreichen, werden Maßnahmen zur zeitlichen und finanziellen Optimierung getroffen. Immer mehr Unternehmen bieten heute sehr komplexe Produkte und Dienstleistungen an, die den Vertrieb stark herausfordern. Zwar erfolgt der erste Dialog fast immer über einen Anrufservice und als Kaltakquise, doch die Anforderungen an Callcenter sind vielschichtiger. Damit eine Kunde heute “bei der Stange” bleibt, sind Maßnahmen notwendig, die mit der traditionellen Kaltakquise wenig zu tun haben. Der Begriff Customer-Care-Centern ist daher eher zutreffend.

Mögliche Leads schneller erschließen und zu Neukunden machen

Je strategischer das Call Center ins Unternehmen integriert wird, desto mehr Nutzen bringt es. Die Leadgenerierung, die Identifikation potentieller Kunden, bei denen eine Kontaktaufnahme vielversprechend erscheint, ist eine Mammutaufgabe. Da die Leadgenerierung und Leadqualifizierung vielen Unternehmen sehr schwer fällt, macht es Sinn, hierfür ein externes Callcenter zu beauftragen. Das kann gezielt nach der idealen Zielgruppe suchen und sie richtig ansprechen. So umwirbt das Call-Center im Outbound Marketing potenziell qualifizierte Leads aktiv mit Anrufen; beim Inbound Marketing nutzt es die Tatsache, dass Interessenten vorrangig im Internet nach Produkten suchen und spricht sie mit passender Werbung an.

Passt der Kontakt zum Unternehmen?

Bei den Kontakten geht es darum, die “Spreu vom Weizen zu trennen”. Als Strategie zur Neukundengewinnung nutzen Unternehmen dafür die Leadqualifizierung. Ein qualifizierter Lead ist ein Kontakt, der als potentielle Kunde infrage kommt. Um die Qualität herauszufinden, stehen Telefonakquise, aber auch Gespräche an Messestand, Online-Registrierungen oder Antworten auf Mailings zur Verfügung. Aus den Daten lässt sich ableiten, ob eine weitere Kontaktaufnahme überhaupt Sinn macht.

Eigene Adresslisten aufbauen

Viele Unternehmen pflegen ihre Kundendatenbanken nicht angemessen. Dies zu umgehen, indem man externe Mailadressen kauft, erweist sich häufig als wenig sinnvoll. Viele Adressen sind inaktiv und demzufolge nicht aktuell. Doch für eine hohe Reputation des Unternehmens sind saubere und aktuelle Adresslisten unverzichtbar. Die kann Callpoint24.com liefern, indem es qualifizierte Datenbanken nutzt und sinnvoll ergänzen.

Telemarketing.: hervorragendes Instrument im Direktvertrieb

Die ideale Ergänzung der Vertriebsstrategie ist ein externer Dienstleister im Telemarketing. Produkte und Dienstleistungen im B2B-Bereich zu vermarkten, ist heute gänzlich anders als noch vor 20 Jahren. Zwar bieten Messen und Kongresse immer noch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, doch sie können die regelmäßige Kommunikation unter bestehenden und potenziellen Geschäftspartnern nicht ersetzen. Im Gegensatz dazu kann ein Vertriebspartner den Kontakt zu jedem Kunden durch Telemarketing. aufrechterhalten und die Kundenbindung stärken, indem er Produkte ausführlich vorstellt und erklärt. So wird der Vertrieb entlastet.

