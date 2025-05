Extreme Networks bietet innovative All-in-One Networking-Plattform mit konversationeller, multimodaler und agentenbasierter KI

Extreme Platform ONE reduziert manuelle Eingriffe um bis zu 90 %, ermöglicht detaillierte und umfangreiche Netzwerkvisualisierung und beinhaltet einfachste Lizenzierung

FRANKFURT A.M./PARIS, Extreme Connect, 20. Mai 2025 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), präsentiert neue Funktionen in Extreme Platform ONE™, die ab sofort limitiert und ab Q3 dieses Jahres generell verfügbar sind. Extreme Platform ONE ist die branchenweit erste Lösung, die konversationelle, multimodale und agentenbasierte KI in eine leistungsstarke Plattform für Unternehmensnetzwerke integriert. Extreme Platform ONE bricht die Trennung zwischen Netzwerk und Sicherheit auf, automatisiert Aufgaben durch KI-Agenten und bietet eine einfache Lizenzierung – so wird der Zeitaufwand für alltägliche Aufgaben im Netzwerk von Stunden auf Minuten und von Minuten auf Sekunden reduziert. Zu Beginn dieses Jahres hatte Extreme Networks die Lösung bereits für Kunden des amerikanischen E-Rate-Programms verfügbar gemacht und die allgemeine Verfügbarkeit für Managed Service Provider (MSP) angekündigt.

„Extreme Platform ONE ist revolutionär: Sie spart den Kunden Stunden, rationalisiert den Betrieb und liefert Erkenntnisse, mit denen die Teams schneller handeln können. Das positive Feedback von mehr als 130 Kunden, die die Plattform bereits nutzen, bestätigt uns darin, dass sie mit der Lösung ein neues Maß an Transparenz, Kontrolle und Effizienz in ihren Netzwerken erreichen“, sagt Ed Meyercord, President und CEO von Extreme Networks.

Alle wichtigen Details zu Extreme Platform ONE auf einen Blick:

Reduzierung der manuellen Aufgaben um bis zu 90 % mithilfe von KI bei jeder Interaktion:

Die konversationelle, multimodale und agentenbasierte KI von Extreme geht über herkömmliche AIOps hinaus und bietet Anwendern zentralen Zugriff auf fundiertes Wissen, wie z. B. zu Produktdokumentation, mehr als 30.000 Beiträgen des Global Technical Assistance Center (GTAC), häufigen Schwachstellen und Gefährdungen, Trainingsinhalten und vieles mehr. Durch die Integration von KI in jedem Schritt erhalten die Benutzer jederzeit und überall Antworten. Mit AI Canvas können Benutzer interaktive Echtzeit-Dashboards, gemeinsam nutzbare Einblicke und visuelle Berichte in Minutenschnelle erstellen und so den Aufwand für die manuelle Berichterstellung verringern.

Der Extreme Service AI Agent basiert auf fortschrittlicher agentenbasierter KI und verkürzt die Lösungszeiten durch automatisierte Diagnosen um bis zu 98 %, was zu einem schnelleren und intelligenteren Support-Erlebnis führt und einen menschlichen Support-Mitarbeiter einbindet. Es ist, als wäre der beste Support-Agent immer rund um die Uhr verfügbar. Der Service AI Agent sammelt Protokolle, analysiert Telemetriedaten und führt in Sekundenschnelle eine autonome Fehlersuche für Wireless- und Fabric-Probleme durch und kann auf Wunsch des Kunden Probleme automatisch beheben. Wenn eine Eskalation erforderlich ist, generiert er automatisch Fälle und übergibt sie an das GTAC, ohne Formulare auszufüllen oder wertvolle Zeit verstreichen zu lassen.

Von acht auf einen Klick verkürzt:

Verbessert die Produktivität, reduziert unnötige Schritte: Der Workspace von Extreme Platform ONE ist bisher einzigartig und wurde von Grund auf so konzipiert, dass er hyperpersonalisierte Echtzeit-Erlebnisse für jede Rolle bietet – von Netzwerkoperatoren über Beschaffungsteams bis hin zu Führungskräften. One Workspace verbessert die Produktivität, weil keine Notwendigkeit mehr besteht, mehrere Anwendungen zu nutzen. Seine einzigartigen teamübergreifenden, KI-unterstützten Workflows ermöglichen eine bessere Zusammenarbeit zwischen interdisziplinären Teams in einer einheitlichen, intuitiven Umgebung.

Einzigartige tiefe und breite Visualisierung ohne blinde Flecken im Netzwerk:

Extreme Platform ONE bietet über ein einziges Login einen Überblick über die physischen, Zugangs-, Fabric- und Service-Ebenen und damit einen tieferen und umfassenderen Einblick als andere Managementlösungn oder Anwendungen. Mit umfangreichen Ansichten wie Geo-Maps, Topologie und Fabric-Overlays haben Kunden einen umfassenden Einblick – von globalen Umgebungen bis hin zu einzelnen Richtlinien, Geräten und Subscriptions. Integrierte Orchestrierung und Workflows machen den Einsatz mehrerer Tools überflüssig und rationalisieren Planung, Design, Fehlerbehebung und Ursachenanalyse, um Ausfallzeiten zu minimieren.

„Wir verwalten zwei Krankenhäuser und mehrere weitere Standorte. Dazu benötigen wir eine vorausschauende Lösung, um zu sehen, was an jedem Standort vor sich geht. Die Möglichkeit, mit Extreme Platform ONE jede Schicht des Netzwerks, einschließlich der Fabric, zu visualisieren, verändert unseren Arbeitsalltag komplett. Wir können sofort die Zusammenhänge erkennen, Probleme lokalisieren, bevor sie eskalieren, und den gesamten Kontext hinter den Vorgängen verstehen. Wenn unsere Organisation wächst, wird Extreme Platform ONE mit uns wachsen und es uns erleichtern, Services zu skalieren und eine hervorragende Patientenversorgung zu bieten“, so Andrew Smith, Head of Digital Service Delivery, West Suffolk NHS Foundation Trust.

Geringeres Risiko dank integrierter Zugriffssicherheit:

Basierend auf ExtremeCloud™ Universal ZTNA (Zero Trust Network Access) liefert Extreme KI-gestützte Richtlinienempfehlungen, die mit nur wenigen Klicks angewendet werden können und die Zugriffssicherheit durch eine einzige identitätsbasierte Plattform vereinfachen. Sie vereinheitlicht Richtlinien für Benutzer, Geräte, Standorte, Netzwerke und Anwendungen und reduziert so Komplexität, Konflikte und Fehler. Ein beratender KI-Agent validiert Zugriffsanfragen, schlägt die optimale Verwendung von Gruppen und Richtlinien vor, sorgt für eine konsistente Durchsetzung und bietet Einrichtungshinweise in Echtzeit. Diese Automatisierung ersetzt Dutzende von manuellen Schritten, macht aus Stunden Minuten, erleichtert die Arbeit der SecOps und reduziert das Risiko durch konsistente, optimierte Sicherheit.

Einfachste Lizenzierung der Branche:

Die All-in-One-Lizenzierung sorgt für nahtlose Upgrades und Verlängerungen. Extreme vereinfacht den gesamten Prozess mit vollständiger Transparenz von Assets und Verträgen, kostenlosen Softwaretests und einem unübertroffenen Wert der Standardlizenz. Mit Extreme AI und intelligenten Workflows können Unternehmen ihre Lizenzen in wenigen Minuten erneuern und erhalten sofortige und maßgeschneiderte Hardwareempfehlungen.

„Extreme Platform ONE macht das Unmögliche möglich. Es gibt keine andere Architektur- und Managementkombination in der Branche, die Ihnen so viele Informationen über Ihr gesamtes Unternehmen in Echtzeit liefert. Und als erster Anbieter in unserer Branche, der konversationelle, multimodale und agentenbasierte KI vollständig vereinheitlicht, liefern wir Intelligenz und Automatisierung auf jeder Ebene des Netzwerks – und reduzieren so die Komplexität auf Schritt und Tritt, indem wir Aufgaben von Stunden auf Minuten reduzieren“, so Nabil Bukhari, Chief Product and Technology Officer, Extreme Networks.

„Mit Platform ONE treibt Extreme die Innovation voran, indem es sein Portfolio in einer einzigen, leistungsstarken Plattform vereint, die mit KI ausgestattet ist und über eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche verfügt. Für Unternehmen bedeutet dies mehr Transparenz, Automatisierung und Kontrolle über das gesamte Netzwerk, schnellere Entscheidungsfindung, geringere Komplexität und eine Grundlage, die mit den Anforderungen des Unternehmens skaliert“, sagt Jim Frey, Principal Analyst, Enterprise Strategy Group, jetzt Teil von Omdia.

Verfügbarkeit

Extreme Platform ONE ist ab sofort limitiert verfügbar, die allgemeine Verfügbarkeit ist für Q3 dieses Jahres geplant. Kunden, die an der limitierten Verfügbarkeit interessiert sind, können sich hier registrieren.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf LinkedIn, YouTube, X, Xing, Facebook und Instagram

Extreme Networks und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

