Extreme Networks erfüllt einen der strengsten Cloud-Sicherheitsstandards Europas für Extreme Platform ONE

BSI C5 Type 1 Testat bestätigt die Sicherheit von Extreme Platform ONE für Organisationen mit hohen Anforderungen an Cloud-Sicherheit und Vertrauen in KI-gestützte Netzwerkinfrastrukturen

Frankfurt am Main, 05. August 2026 – Extreme Networks, Inc., ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, gibt bekannt, dass Extreme Platform ONE™ das BSI C5 Type 1 Testat nach dem Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue (C5) des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten hat. Damit erfüllt die branchenweit einzige KI-gestützte All-in-One-Cloud-Networking-Plattform einen der strengsten staatlich unterstützten Cloud-Sicherheitsstandards Europas. Das BSI C5 Type 1 Testat bestätigt unabhängig, dass Extreme Platform ONE™ die Anforderungen an sichere und regelkonforme Cloud-Netzwerkinfrastrukturen für stark regulierte Organisationen erfüllt – darunter öffentliche Einrichtungen, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie.

Der vom BSI entwickelte Kriterienkatalog C5 zählt zu den anspruchsvollsten Standards für Cloud-Sicherheit und operative Resilienz in Europa. Im Rahmen der unabhängigen Prüfung wurden Konzeption und Implementierung der Sicherheitsmaßnahmen von Extreme Platform ONE™ bewertet. Dazu gehörten unter anderem Datenschutz, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Kryptografie, Incident Response sowie die Sicherheit der Lieferkette. Das BSI C5 Type 1 Testat liefert Kunden damit eine unabhängige Bestätigung der Sicherheitsarchitektur von Extreme Networks.

Außerdem erweitert Extreme Networks damit sein Portfolio international anerkannter Sicherheitszertifizierungen und Compliance-Programme. Dazu gehören unter anderem ISO/IEC 27001, FIPS 140-3, Common Criteria und CJIS. Extreme gehört damit zu einer ausgewählten Gruppe von Cloud-Anbietern, deren Sicherheitsmaßnahmen für den Einsatz in stark regulierten Umgebungen in Deutschland und der Europäischen Union unabhängig geprüft wurden.

Detaillierte Informationen zur Sicherheitsarchitektur, zu Datenschutzmaßnahmen, Datenschutzrichtlinien und Compliance-Zertifizierungen von Extreme Networks finden Sie im Extreme Trust Center.

Zitat

„Innovation entwickelt sich schneller, wenn sie auf Vertrauen basiert. Mit dem BSI C5 Type 1 Testat unterstreichen wir unser Engagement für eine KI-gestützte Cloud-Networking-Plattform, bei der Innovation, Sicherheit und Compliance von Anfang an gemeinsam entwickelt werden und nicht nachträglich ergänzt werden. So können sich unsere Kunden auch in den anspruchsvollsten regulierten Umgebungen darauf verlassen, dass sie ihre Netzwerke modernisieren können.“

Hardik Ajmera, Vice President Product Management bei Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

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