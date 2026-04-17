Extreme Networks erhält EPEAT-Registrierung für Netzwerkprodukte

Switches und Access Points unterstützen Unternehmen dabei, leistungsfähige Konnektivität mit Nachhaltigkeitsanforderungen in Einklang zu bringen

Morrisville, N.C./FRANKFURT a.M., 17. April 2026 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, hat für seine Switches und Access Points die EPEAT-Registrierung erhalten und ist damit der bislang erste Anbieter im Netzwerkbereich. Die EPEAT-Zertifizierung ermöglicht es Kunden weltweit – insbesondere in stark reglementierten Branchen wie der öffentlichen Verwaltung oder der Produktion -, Anforderungen an die Nachhaltigkeit zu erfüllen und ihre Ziele zur CO2-Reduzierung zu erreichen.

EPEAT (Electronic Product Enviromental Assement Tool), verwaltet vom Global Electronics Council, ist ein weltweit anerkanntes Umweltlabel für IT-Lösungen. Es zeichnet Hersteller aus, die strenge Kriterien über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg erfüllen mit Schwerpunkt auf Klimaauswirkungen, Ressourcennutzung, den Einsatz von Chemikalien sowie verantwortungsvolle Lieferketten. Mit EPEAT-registrierten Netzwerkprodukten von Extreme können Unternehmen ESG-Ziele und Beschaffungsanforderungen einfacher erfüllen, regulatorischen Vorgaben vorgreifen und die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards durch unabhängig geprüfte Daten nachweisen.

Bob Mitchell, Chief Executive Officer des Global Electronics Council, sagt: „Die Aufnahme der ersten Netzwerkprodukte von Extreme Networks in das EPEAT-Register ist ein wichtiger Schritt, um Unternehmen mehr Optionen für verantwortungsbewusste IT-Entscheidungen zu bieten. Da diese Technologien eine zentrale Rolle in der digitalen Infrastruktur spielen, ist es entscheidend, ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen zu verbessern. Wir begrüßen die Vorreiterrolle von Extreme Networks und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um nachhaltige Innovationen für Unternehmensnetzwerke voranzubringen.“

Die 5420-Serie leistungsstarker Universal Switches sowie die AP4020 Wi-Fi 7 Access Points sind die ersten Produkte im Portfolio von Extreme, die eine EPEAT-Registrierung erhalten haben. Beide Lösungen lassen sich über Extreme Platform ONE verwalten, eine integrierte Netzwerkplattform mit KI-gestützten Funktionen, mit der IT-Teams ihren Arbeitsaufwand von Stunden auf Minuten reduzieren können. Extreme plant, die Zahl EPEAT-registrierter Produkte im Hardware-Portfolio weiter auszubauen, einschließlich neuer Hardware, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommen wird.

„Unternehmen sollten sich keine Leistung einbüßen müssen, um Verantwortung übernehmen zu können. Mit den ersten EPEAT-registrierten Lösungen im Enterprise-Networking setzt Extreme einen neuen Maßstab und leistet einen Beitrag zur Erreichung unserer Ziele der unternehmerischen Verantwortung. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden dabei, nachhaltigere IT-Betriebsmodelle umzusetzen“, so Katy Motiey, Chief Legal, Administrative & Sustainability Officer bei Extreme Networks.

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

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