Extreme Networks stellt Extreme Platform ONE vor

Integrierte KI-gestützte Automatisierung vereinfacht die Customer Experience der Unternehmensnetzwerke und Sicherheit radikal

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 9. Dezember 2024 – Extreme Networks™, Inc. (Nasdaq: EXTR), stellt heute Extreme Platform ONE™ vor. Diese innovative Technologieplattform reduziert die Komplexität für Unternehmen durch die nahtlose Integration von Netzwerk-, Sicherheits- und KI-Lösungen. Die KI-gestützte Automatisierung der Plattform umfasst dialogfähige, interaktive und autonome KI-Agenten, die Netzwerk- und Sicherheitsteams sowie Fachabteilungen unterstützen, ihnen Hinweise geben und so die Produktivität steigern. Dadurch reduziert sich insgesamt der Zeitaufwand für komplexe Aufgaben von Stunden auf Minuten. Extreme Platform ONE bietet zudem die branchenweit einfachste Lizenzierung.

„IT-Verantwortliche stehen heute vor immer größeren Herausforderungen: Sie müssen ein Gleichgewicht zwischen steigender Komplexität und Kosten finden und gleichzeitig Innovationen durch digitale Transformation, Cloud-Migration und künstliche Intelligenz vorantreiben. Mit Extreme Platform ONE haben wir die Komplexität fragmentierter Netzwerke reduziert und lösen das Versprechen der Automatisierung durch KI ein. Wir erfüllen die Anforderungen unserer Kunden und Partner und tragen dazu bei, ihr Geschäft mit beispielhafter Effizienz und Innovation voranzutreiben“, sagt Ed Meyercord, President und CEO von Extreme Networks.

Extreme Platform ONE wurde entwickelt, um komplexe Aufgaben von Tagen auf Stunden und von Stunden auf Minuten zu vereinfachen, und bietet Netzwerk- und Sicherheitsteam sowie Fachabteilungen eine Reihe wichtiger Vorteile.

Dazu gehören:

– Einheitliche Benutzererfahrung: Teamübergreifende Workflows in einem konfigurierbaren Arbeitsbereich

Von Netzwerk- und Netzwerksicherheitsteams bis hin zu Finanz- und Beschaffungsabteilungen: Die schlanke Benutzeroberfläche von Platform ONE integriert Workflows, Services und Daten über alle Bereiche hinweg. Platform One liefert individuell konfigurierbare Echtzeitinformationen, die auf die jeweilige Persona zugeschnitten sind. Kunden können die Plattform flexibel erweitern und neue Funktionen durch Ökosystemintegrationspartner – wie beispielweise Intel Microsoft Security und ServiceNow – hinzufügen.

– Tiefgreifende Automatisierung: Angetrieben durch integrierte KI

Extreme AI Expert™ geht weit über einfache Chatbots hinaus und ermöglicht tiefe Automatisierung und Flexibilität. Damit schöpft es das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz für Unternehmen aus. Der KI-Kern der Extreme Platform ONE passt sich individuell an das jeweilige Vertrauensniveau einer Organisation an und bietet interaktive, dialogfähige sowie autonome Agenten. Diese unterstützen effizient in den Bereichen Lernen, Planung, Bereitstellung, Management, Analyse und Steuerung.

– Einfache und unkomplizierte Lizenzierung bei Kauf und Lizenzverlängerung

Extreme Platform ONE bietet eine nahtlose, übersichtliche Lizenzierung. Im Abonnement enthalten sind ein umfassendes Netzwerk- und Bestandsmanagement sowie KI- und Support-Services. Kunden werden die Möglichkeit haben, Sicherheitsfunktionen zu erwerben oder zu bündeln. Dies verringert den Aufwand für die Beteiligten und die Beschaffungsteams erheblich und vereinfacht den Erwerb und die Verlängerung von Abonnements.

„Bei jedem Schritt auf unserem Weg – von der Vorreiterrolle im Bereich Cloud Networking bis hin zur Vereinfachung der Lizenzierung durch Universal Hardware – hat Extreme Networks den Status quo in Frage gestellt. Mit der Extreme Platform ONE bieten wir nun modernste Technologien und nutzerzentrierte Erfahrungen, die Potenziale realisieren und unsere Kunden unterstützen, ihre Effizienz auf allen Ebenen zu steigern. In internen Benchmark-Tests konnten wir beispielsweise die Zeiten für die Fehlersuche und -behebung um bis zu 95 Prozent reduzieren. KI ist das Herzstück dieser Plattform und die Akzeptanz von KI wird mit dem Vertrauen wachsen. Mit der Extreme Platform ONE können unsere Kunden KI nutzen, ganz egal, wo sie sich aktuell in ihrer KI-Journey befinden und wie groß ihr Vertrauen in und die Erfahrung mit der neuen Technologie aktuell ist“, so Nabil Bukhari, Chief Product and Technology Officer, GM of Subscriptions, Extreme Networks.

Das sagen Kunden über Extreme Platform ONE:

Andrew Smith, Head of Digital Service Delivery, West Suffolk NHS Foundation Trust

„Extreme Platform ONE ist ein großer Schritt nach vorn und wird uns ein tieferes Verständnis darüber vermitteln, was im Netzwerk passiert. So können wir das Netzwerk verbessern, damit unsere Ärzte und Mitarbeitenden die Technologie weiterhin nutzen können, um erstklassige medizinische Leistungen zu erbringen. Die vereinfachte Lizenzierung und die Möglichkeit, auf einen Blick zu erkennen, was wir für eine künftige Bereitstellung oder ein Upgrade benötigen, erleichtern uns auch die Koordination mit unserem Beschaffungsteam.“

Michelle Okoro, Executive Director of Network Infrastructure, Aldine ISD

„Angesichts der zunehmenden Konvergenz von Netzwerken und Sicherheit sind wir an Lösungen interessiert, die unserem IT-Team wertvolle Zeit sparen. Wir können es uns nicht leisten, dass unser IT-Team zwischen Netzwerkmanagement, einer Vielzahl an Sicherheitsanwendungen, Supportportalen, Lernportalen usw. hin- und herspringt. Wir brauchen Lösungen wie Extreme Platform ONE, die alles an einem Ort zusammenfassen und uns einen einfachen Weg bieten, Probleme zu lösen und alle Technologien zu unterstützen, auf die unsere Schulen angewiesen sind“.

Experten-Einblicke

Brandon Butler, Senior Research Manager, Enterprise Networks, IDC

„Jüngste IDC-Studien zeigen ein wachsendes Interesse an plattformbasierten, KI-gestützten Netzwerkansätzen, die die Transparenz, Verwaltung und Benutzererfahrung über verschiedene Netzwerk- und Sicherheitsbereiche hinweg verbessern. Die von Extreme Networks vorgestellte Platform ONE adressiert den Bedarf an fortschrittlichen Netzwerkplattformen, die sich auf Effizienz, Automatisierung und optimierte Benutzererfahrungen konzentrieren, die alle von KI unterstützt werden. Platform ONE nutzt native KI-Fähigkeiten, um interaktive, dialogfähige und autonome Erlebnisse zu bieten und stellt damit einen bedeutenden Fortschritt in der Netzwerkbranche dar.“

Preise und Verfügbarkeit

Extreme Platform ONE wird ab dem 3. Quartal 2025 allgemein verfügbar sein. Details zur Preisgestaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Extreme Networks wird auf der Extreme Connect, die vom 19. bis 22. Mai 2025 in Paris, Frankreich, stattfindet, weitere Details zur Extreme Platform ONE bekannt geben.

