Extreme Networks treibt KI-basierte Netzwerke mit dem branchenweit ersten Service Agent in Extreme Platform ONE voran

Erweiterte Rolle von CTO Nabil Bukhari zum President of AI Platforms. AI Summit in New York City.

MORRISVILLE, N.C./FRANKFURT A.M., 23. Oktober 2025 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, kündigt mehrere Schritte zur Weiterentwicklung seiner KI-Strategie an: den Rollout von AI Service Agent für Extreme Platform ONE™-Kunden, die Ernennung von CTO Nabil Bukhari zum President of AI Platforms und den ersten eigenen KI-Gipfel in New York City im November dieses Jahres.

Der erste AI Service Agent der Branche für Netzwerke

Nach dem erfolgreichen Start von Extreme Platform ONE, der branchenersten Netzwerkplattform, die agentenbasierte, multimodale und dialogorientierte KI integriert, stellt Extreme nun Extreme Service Agent für alle Extreme Platform ONE-Kunden bereit. Der speziell für Unternehmensnetzwerke entwickelte AI Service Agent optimiert das Netzwerkmanagement, automatisiert Routineabläufe und ermöglicht IT-Teams einen schnelleren und intelligenteren Support. Durch das Abnehmen zeitaufwändiger Aufgaben wie Datenerfassung, Ticketerstellung und Fallbearbeitung reduziert der Service Agent den manuellen Aufwand um bis zu 95 %, beschleunigt die Problemlösung und gibt den Teams mehr Zeit, sich auf strategische Themen zu konzentrieren. Extreme Platform ONE definiert die betriebliche Effizienz in Unternehmensnetzwerken neu.

Laut IDC hat sich Extreme Networks „mit der Extreme Platform ONE, einer innovativen Plattform speziell für die komplexen Anforderungen moderner Netzwerke, als führender Anbieter im Bereich KI-gestütztes Netzwerkmanagement etabliert.“ Quelle: IDC Market Perspective, Automation and AI in EMEA Enterprise Networks, #EUR148704322, Sept. 2025

„Bei Extreme investieren wir in KI, um eine neue Ära des Networking voranzutreiben. Wir nutzen KI als Kernstück unserer Produkte und Lösungen und entwickeln damit unser eigenes Business weiter. So bieten wir Netzwerke, die schneller, automatisierter und besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind als bisher. Das ist nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern ein entscheidender Faktor für unsere Kunden, um Probleme schneller zu lösen,“ so Ed Meyercord, President & CEO von Extreme Networks.

CTO Nabil Bukhari erweitert seine Rolle und wird President of AI Platforms

Mit KI als Herzstück des gesamten Portfolios von Extreme wird Nabil Bukhari Innovationen vorantreiben und die Unternehmensvernetzung transformieren, um Kunden schnellere und wirkungsvollere Ergebnisse zu bieten. In seiner erweiterten Rolle wird er weiterhin die Bereiche Produkte, Forschung und Entwicklung, das Office of the CTO und das Subscription-Geschäft verantworten und gleichzeitig den Einsatz von Extreme Platform ONE vorantreiben und die KI-Initiativen des Unternehmens leiten, um messbare Geschäftserfolge zu erzielen.

„Wir betrachten KI nicht als Zusatzfunktion, sondern als Intelligenz, die unser gesamtes Portfolio antreibt. Wir entwickeln agentenbasierte Systeme, die nicht nur reagieren, sondern mitdenken, sich anpassen und kontinuierlich Mehrwert schaffen. Unsere Investitionen in KI liefern sofortigen Mehrwert und definieren gleichzeitig neu, wie Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten wie Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten kommunizieren, zusammenarbeiten und wachsen.“. KI ist keine Funktion der Zukunft, sondern die treibende Kraft, die die Zukunft gestaltet,“ sagt Nabil Bukhari, CTO & President of AI Platforms bei Extreme Networks.

Extreme AI Summit in New York City am 13. November

Extreme Networks wird am 13. November 2025 auf seinem Extreme AI Summit darüber diskutieren, wie KI die Zukunft der Unternehmensvernetzung verändert. Die teilnehmenden Unternehmensvertreter werden sich mit den neuesten und bedeutendsten Innovationen im Bereich KI befassen. Unter den Gastrednern ist unter anderem Paul Daugherty, AI Advisory Chair bei TPG und ehemaliger CEO von Accenture Technology.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

