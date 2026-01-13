Extreme Networks verstärkt Sales-Leadership in EMEA: Gos Hein van de Wouw ist neuer SVP EMEA Sales

Der versierte Sales-Manager wird mit seinem fundierten Branchenwissen die Marktposition von Extreme weiter ausbauen.

Morrisville, N.C./FRANKFURT a.M., 13. Januar 2026 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, gibt bekannt, dass Gos Hein van de Wouw als Senior Vice President of EMEA Sales dem Unternehmen beigetreten ist. Van de Wouw verfügt über umfangreiche Erfahrung in leitenden Vertriebsfunktionen sowie in der Netzwerkbranche und wird eine Schlüsselfunktion bei der Weiterentwicklung von Extreme in der EMEA-Region übernehmen. Er berichtet an Norman Rice, Executive Vice President und Chief Commercial Officer.

Zuvor war van de Wouw Vice President Europe bei Juniper Networks, wo er die Go-to-Market-Strategien und Vertriebsaktivitäten in der Region leitete und dazu beitrug, den Umsatz innerhalb von drei Jahren von 500 Millionen US-Dollar auf 1 Milliarde US-Dollar zu steigern. Davor hatte er verschiedene Vertriebspositionen bei NetApp inne, darunter VP Global & Strategic Accounts, und war Head of Global Sales and Operations bei Exact Software und für den weltweiten Vertrieb und das Field-Operations-Management verantwortlich. Außerdem war er in leitenden Sales-Positionen bei Cisco, Avaya und Compaq Computer Corporation tätig.

Norman Rice, CCO, Extreme Networks

„Gos Hein vereint fundierte Branchenexpertise mit einer starken Kundenorientierung. Damit ist er hervorragend positioniert, um unsere Dynamik in EMEA weiter zu beschleunigen, messbare Kundenergebnisse zu erzielen und unsere Marktposition nachhaltig auszubauen. Gerade in einem dynamischen Marktumfeld, in dem Kunden vereinfachen, modernisieren und skalieren möchten, sind wir so bestens aufgestellt, um sie dabei erfolgreich zu unterstützen.“

Gos Hein van de Wouw, Senior Vice President EMEA, Extreme Networks

„Viele Unternehmen arbeiten mit Netzwerken, die nicht für die heutigen Anforderungen an Skalierung, Geschwindigkeit und Komplexität konzipiert wurden. Die Vision von Extreme Networks überzeugt mich sehr, und ich freue mich darauf, Kunden in EMEA mit KI-gestützter Innovation zu nachhaltigem Wachstum zu verhelfen und die Marktposition von Extreme weiter auszubauen.“

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

