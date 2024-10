EXVOMO 2024: Ein erfolgreicher Start in eine neue Ära mit der ersten E-Commerce-Konferenz von exvomo ist gelungen

Die Vision: Wien als zukünftige E-Commerce-Hauptstadt Europas zu etablieren

die erste Ausgabe der E-Commerce-Konferenz EXVOMO – E-COMMERCE INSPIRATION SUMMIT – fand am 2. Oktober 2024 im Julius-Raab-Saal der Wirtschaftskammer Österreich statt und erwies sich als durchschlagender Erfolg. Unter der Leitung von EXVOMO-Initiator Thomas Leskowsky zog die Veranstaltung rund 300 Teilnehmer – vorwiegend aus Österreich – an und brachte die führenden Köpfe der österreichischen E-Commerce-Branche zusammen. Damit legte Thomas Leskowsky einen neuen und sehr wichtigen Meilenstein für die heimische E-Commerce-Community. Sein Ziel ist es, Wien mittelfristig als E-Commerce-Hauptstadt Europas zu etablieren. „Die EXVOMO positionierte sich als eine bedeutende Plattform für den Austausch über die neuesten Trends und Entwicklungen im E-Commerce. Das sorgfältig kuratierte Programm umfasste eine Vielzahl hochkarätiger Vorträge und Masterclasses, die den Teilnehmern tiefe Einblicke in die Zukunft der Branche ermöglichen“, zeigt sich Thomas Leskowsky zufrieden.

„Unser Ziel war es, eine Veranstaltung zu schaffen, die nicht nur informiert, sondern auch inspiriert und vernetzt. Die positive Resonanz der Teilnehmenden zeigt, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Wir freuen uns, am 8. Oktober 2025 erneut die Türen zur EXVOMO zu öffnen und den Erfolg der diesjährigen Veranstaltung fortzusetzen. Wir werden alles daransetzen, dass dieser Spirit weiterlebt“, betont Thomas Leskowsky und kündigt die EXVOMO 2025 an – #WIENWARHEUTEECOMMERCEHAUPTSTADT.

Stimmen aus der Branche

„Der österreichische Online-Handel erlebt herausfordernde Zeiten. Aktuelle Erhebungen zur Konjunktur im Handel zeigen, dass der erhoffte Aufschwung bislang ausbleibt. Nach dem Höhenflug während der Pandemie erleben wir im Online-Handel leider einen fortwährenden Abwärtstrend. Im 1. Halbjahr 2024 fällt der nominelle Umsatzrückgang mit -0,7 % jedoch geringer als noch im 2. Halbjahr 2023 (-3,7 %) aus. Preisbereinigt beläuft sich der Konjunkturrückgang im 1. Halbjahr 2024 im Online-Handel auf -0,9 %“, berichtet Iris Thalbauer, Geschäftsführerin WKÖ Bundessparte Handel, und freut sich über das Engagement von Thomas Leskowsky für die Branche in Österreich. „Gerade jetzt braucht es Impulse für die Branche und wir unterstützen als Bundessparte Handel die erste E-Commerce Konferenz sehr gerne. Ich denke, die Veranstaltung hebt die Event-Aktivitäten von EXVOMO in Größe und Strahlkraft auf ein neues Level und bietet eine noch größere Plattform als bisher.“

„Die erste E-Commerce-Konferenz in Wien, wie die EXVOMO, ist von großer Bedeutung für die heimische Branche“, betont Kilian Kaminski von refurbed und zählt gleich mehrere Vorteile für die österreichische E-Commerce-Szene auf:

1. Förderung von Innovation und Technologietransfer

2. Vernetzung und Kooperation

3. Etablierung von Best Practices

4. Stärkung der heimischen E-Commerce-Szene

5. Förderung von Trends und nachhaltigem Wachstum

„Zusammengefasst bietet die EXVOMO eine einzigartige Gelegenheit, den E-Commerce in Österreich auf das nächste Level zu heben. Sie fördert nicht nur den Austausch von Wissen und Erfahrungen, sondern stärkt auch die Position des Landes als innovativen und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort im Bereich des digitalen Handels“, ist der refurbed-Gründer überzeugt.

„Österreich besitzt enormes Potenzial“, ist Pia Hauschild, Gründerin von HOLIE LIVING. „Österreichische Unternehmen haben in vielen Bereichen bereits bewiesen, dass sie weltweit Erfolg haben können. EXVOMO positioniert die österreichische E-Commerce-Branche erst auf der europäischen Karte und trägt entscheidend dazu bei, Österreich als bedeutenden E-Commerce-Markt wahrzunehmen. Wichtig dabei ist vollem auch die enge Vernetzung mit Anbietern auf dem deutschen Markt. Dadurch kann es gelingen, über die österreichischen Grenzen hinaus zu wirtschaften und gleichzeitig den Standort Österreich zu stärken.“

„Mit der Kombination aus Händlererfahrungen, Dienstleisterinputs und dem Austausch von E-Commerce-Praktikern auf Augenhöhe hat EXVOMO schon mit den Inspiration Nights eine Lücke im österreichischen E-Commerce gefüllt. Die Konferenz ist eine logische Weiterentwicklung, die den wertvollen Austausch und damit die Entwicklung im E-Commerce auf eine neue Stufe hebt“, ist Thorsten Behrens, Geschäftsführer des österreichischen E-Commerce-Gütezeichens, überzeugt.

Hochkarätige Speaker und praxisnahe Einblicke

Nach einer packenden Eröffnungsansprache von Thomas Leskowsky und Iris Thalbauer folgten spannende Keynotes wie beispielsweise jene von Melanie Prange, die umfassende Insights in die Welt der E-Commerce-Agentur MSTAGE bot. Sebastian Prohaska von ithelps Digital sprach dann zum Thema „#SEO2024: SEO im E-Commerce 2024 – Im Zeitalter von KI & Chat-GPT“. Julian Fischer und Lena Fasching, beide Schlüsselfiguren im E-Commerce und Digitalbereich bei BIPA, hielten die Besucher mit ihrer „Quick E-Commerce Inspiration Keynote“ in Atem, bevor dann in Panel 1 „E-Commerce nachhaltig gestalten“ an der Reihe war. Hier sprachen Pia Hauschild von holieliving.com, Kilian Kaminski von refurbed sowie Daniel Poinstingl von BUMAS über Wege, wie auch der Online-Handel so nachhaltig wie nur möglich vonstattengehen kann. Norbert Strappler von SyncSpider erläuterte in seinem Vortrag, wie Synergien zwischen den Datenhubs bestmöglich genutzt werden können, um die zahlreichen Datenströme optimal in den Griff zu bekommen.

In Panel 2 „Einblicke in die österreichische E-Commerce-Startup-Szene“ standen dann Liza Brandstätter von ROST, Lukas Huber (ehemals Geschäftsführer eines Wiener Startup Unternehmens) und Kambis Kohansal Vajargah, Bereichsleiter des Gründerservice, auf der Bühne und präsentierten die Learnings der letzten Jahre.

Intensives Networking und Ausblick auf 2025

Neben den fachlichen Inhalten stand das Networking im Fokus der Veranstaltung. Zahlreiche Pausen boten den Teilnehmern die Gelegenheit, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Konferenz endete mit einem offenen Networking, das bis in die späten Abendstunden andauerte.

Unterstützung durch Branchenführer

Unterstützt wird die Veranstaltung von namhaften Sponsoren wie Red Bull und Ottakringer sowie einer Vielzahl heterogener Dienstleister. Zudem sind führende Köpfe der Branche wie unter anderem Kilian Kaminski, Gründer von refurbed, Iris Thalbauer von der Wirtschaftskammer und Julian Fischer von BIPA als Speaker vertreten. Thorsten Behrens, Geschäftsführer des österreichischen E-Commerce-Gütezeichens, wird darüber hinaus wichtige Einblicke in die rechtliche Konformität von Online-Shops geben.

Die Idee zu exvomo

Thomas Leskowsky, der nach seinem E-Commerce-Masterstudium an der FH Wiener Neustadt/Wieselburg schon einige Online-Shops und E-Commerce-Projekte erfolgreich an den Start geschickt und umgesetzt hat – darunter beispielsweise shöpy.at -, erkannte früh die Lücke im österreichischen Bildungsmarkt in diesem so wichtigen Bereich und machte es sich zur Aufgabe, diese zu schließen.

„Ich kann mich noch sehr gut an meine Anfänge erinnern, als ich in der Situation war, mich nach meinem Studium hinsichtlich meiner E-Commerce-Projekte weiterzubilden. In Österreich gab es so gut wie keine brauchbaren Angebote. In Deutschland aber sehr wohl. Und das hat mich sehr gestört, da meine Fortbildungspläne dahingehend immer mit Auslandsreisen inklusive Übernachtungen verbunden waren. Das ist nicht nur aufwendig, sondern geht auch ganz schön ins Geld“, blickt Thomas Leskowsky zurück und betont, dass gerade Wien aufgrund seiner geografischen Lage im Herzen Europas prädestiniert ist, als der E-Commerce-Hub zu fungieren und den Austausch sowie die Vernetzung unter Expertinnen und Experten vor Ort voranzutreiben. „Das wird den Online-Handel Österreichs enorm puschen, da unnötige Hürden zu Beginn eliminiert werden“, ist er überzeugt.

Über exvomo

exvomo ist ein führendes Kompetenzzentrum zum Thema Onlinehandel aus und für Österreich mit Sitz in Wien. Gegründet 2022 von Thomas Leskowsky, bietet exvomo innovative Bildungsformate wie den „E-Commerce Führerschein“ an, der umfassendes Fachwissen in Bereichen wie unter anderem Vertriebspsychologie und E-Commerce-Infrastruktur vermittelt. exvomo verfolgt das Ziel, Wien als E-Commerce-Hauptstadt Europas zu etablieren und durch qualitativ hochwertige Bildungsangebote den Zugang zu digitalem Wissen für alle zu erleichtern.

Kontakt

exvomo

Thomas Leskowsky

Kellerberggasse 70/4/5

1230 Wien

+43 677



http://www.exvomo.com

Bildquelle: exvomo/Bernd Sumereder