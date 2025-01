Exzellenz, Engagement, außergewöhnliche Leistung: Die Orange Crystal Awards von pro optik sind für CEO Micha S. Siebenhandl eine Herzensangelegenheit

(Wendlingen, Januar 2025) Seit 2020 stehen bei pro optik die Orange Crystal Awards für Exzellenz, Engagement und außergewöhnliche Leistungen und verdeutlichen die ganz besondere Verbindung und den Spirit, der unter den „pro optikerinnen“ und „pro optikern“ herrscht. Die Awards wurden im Dezember, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder im Rahmen einer stimmungsvollen Jahresendfeier verliehen. Diesmal fand die Preisverleihung unter dem inspirierenden Motto „Hüttenzauber“ in Stuttgart statt. 6 der 23 begehrten Preise in unterschiedlichen Kategorien wurden an diesem Abend vergeben: vom besten Azubi bis zur besten Führungskraft und vom Fachgeschäft mit dem größten Teamspirit bis zu dem mit der höchsten Kundenzufriedenheit.

So erhielt beispielsweise Marco dos Santos den Orange Crystal Award für den besten Regional Manager. Seit Jahren begleitet er pro optik und hat eine beispielhafte Karriere vom auszubildenden Augenoptiker über die Fachgeschäftsleitung bis zum Regionalleiter hingelegt. Martina Steinert, ebenfalls seit vielen Jahren als Vertriebskraft, Coach und Unterstützung für die nahezu 200 Geschäfte von pro optik nicht wegzudenken, wurde für ihre First-Class-Leistung und ihren Einsatz für die pro optik Gruppe ausgezeichnet.

Tradition seit 2020

Eingeführt wurde diese schöne jährliche Tradition von CEO Micha S. Siebenhandl, nachdem er 2020 die Führung von Deutschlands drittgrößer Optikerkette übernommen hatte. „Die Idee selbst liegt jedoch noch weiter zurück“, erinnert sich Siebenhandl: „Bereits 1998 wurde ich von meinem Mentor und damaligem Eigentümer von Marchon Eyewear, Al Berg, inspiriert, Menschen für herausragende Leistungen auf besondere Weise zu würdigen. Seitdem ist es mir jedes Jahr aufs Neue ein persönliches Anliegen, diese Vision mit Leidenschaft fortzuführen.“

Ehre und Motivation zugleich

Insgesamt 450 Awards durfte Micha S. Siebenhandl bis heute verleihen. „Und jeder einzelne Moment, in dem ich die Freude und den Stolz in den Augen der Preisträger sehe, erfüllt mich mit Dankbarkeit und Demut. Gleichzeitig ist es mir wichtig, mit den Auszeichnungen nicht nur die herausragenden Erfolge Einzelner zu ehren, sondern auch unser gesamtes Team zu motivieren und aufzuzeigen, wieviel wir gemeinsam erreichen können. Die Orange Crystal Awards sind bei pro optik ein Symbol für Spitzenleistungen, aber auch für den Teamgeist und die Leidenschaft, die unser Unternehmen jeden Tag prägen. Diese Werte machen uns stark, und ich freue mich darauf, sie auch in den kommenden Jahren weiter gemeinsam mit allen pro optikerinnen und pro optikern zu leben und zu fördern.“

Weitere Informationen sind auch unter www.prooptik.de abrufbar.

Über pro optik:

pro optik ist mit rund 200 Flächen die drittgrößte Optikergruppe in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2023 insgesamt 171 Mio. Euro Umsatz generiert. Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar wurde 1987 gegründet und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik. CEO des Unternehmens ist Micha S. Siebenhandl. www.prooptik.de

