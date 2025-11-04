ezzy macht Börseneinkommen einfach – Optionshandel neu gedacht

Die ezzy AG ist ein FinTech-Unternehmen, das den Aktien- und Optionshandel erstmals verständlich, transparent und digital zugänglich macht. Ziel ist es, Privatanlegern den Weg zu regelmäßigen Börseneinkommen zu erleichtern – unabhängig von ihrem Erfahrungsstand oder bevorzugtem Broker.

„Viele Menschen möchten am Kapitalmarkt mehr erreichen, stoßen beim Thema Aktien und Optionen aber schnell auf unnötige Komplexität. Unsere Plattform ezzy.io führt durch den gesamten Prozess – von der Analyse bis zur Entscheidung – und macht den Handel mit Optionen greifbar und effizient.“

Welche Erfolge ezzy mit diesem Ansatz erzielt, erfahren interessierte Trader am 7. und 8. November auf der World of Trading in Frankfurt.

Zum Jahresabschluss lädt ezzy außerdem am 14. Dezember 2025 zur großen Online-Konferenz „ezzy income“ ein – der digitalen Leitveranstaltung rund um das Thema Börseneinkommen 2026. Unter dem Motto „Starte 2026 mit deinem Börseneinkommen“ zeigen vier erfahrene Experten, wie sich mit klaren Strategien und Prämienansätzen monatliche Einnahmen an der Börse erzielen lassen – verständlich erklärt, Schritt für Schritt und bequem von zu Hause aus. Die Teilnahme ist kostenlos, das Platzangebot jedoch begrenzt. Die Anmeldung ist unter www.ezzy.io/ezzyincome möglich

Die Plattform: Analyse, Wissen und Handel in einem System

ezzy positioniert sich als Lösung für Anleger, die systematisch am Markt agieren möchten, ohne komplexe Software oder Spezialwissen zu benötigen. ezzy will zeigen, dass Optionen kein Expertenthema bleiben müssen. Mit den richtigen Werkzeugen können Privatanleger fundierte Entscheidungen treffen – klar, transparent und effizient.

Herzstück ist der ezzy Screener, ein intelligentes Analyse-Tool, das aus über 10.000 Basiswerte die passenden Aktien und Optionen identifiziert. Der Screener erleichtert die zeitaufwändige Suche nach den profitabelsten Trading Optionen. Nutzer können mit nur wenigen Klicks, Strategien auf Grundlage von hochwertigen Daten, technischen und fundamentalen Filtern oder individuellen Parametern entwickeln und umsetzen.

Zu den zentralen Funktionen zählen:

– Technische & fundamentale Filter zur gezielten Suche nach Handelschancen

– Aktuelle Marktdaten und 15 Jahre Kursverlauf für fundierte Analysen

– Express-Modus zur einfachen Entscheidungsfindung der profitabelsten Trades

– Marktampel und Branchenübersichten für schnelle Marktanalysen

– Community Insights & Integrierer Signaldienst mit Einblicken in reale Handelsstrategien

– Simulator und Renditerechner zur Bewertung von Chancen und Risiken

– Roll-Assistent für effizientes Positionsmanagement bei verlustreichen Trades

– Heatmap-gestützter Screener zur visuellen Identifikation attraktiver Optionen

Ergänzt wird das Angebot durch kostenlose E-Books, Videos, Artikel und aktuelle Marktanalysen, die den Aktien- und Optionshandel Schritt für Schritt erklären – von der Theorie bis zur Anwendung.

Die ezzy AG ist ein im Jahr 2019 gegründetes FinTech-Unternehmen mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen, die den Handel an den Finanzmärkten einfacher, transparenter und effizienter gestalten.

Firmenkontakt

ezzy AG

Felicitas Kraus

Landstrasse 39

9490 Vaduz

030-30 30 80 89 14



http://www.ezzy.io

Pressekontakt

Quadriga Communication

Felicitas Kraus

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

0303030808914



http://www.quadriga-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.