Fachkräftemangel in Kliniken, MVZ und Gemeinden

Allein im Jahre 2019 waren über 5000 Stellen in den deutschen Krankenhäusern unbesetzt.

Fehlenden Chirurgen in den Kliniken und fehlende Ärzte auf dem Land, sorgen für Unruhe und Ängste. In Bayern werden im gesamten Jahr 2021/22 mit stolzen 2500 Hausärztinnen und Hausärzten gerechnet, die auf Grund ihres Alters mit ihrer Praxistätigkeit aufhören und in Rente gehen. Auch im Gebiet der Fachmedizinerinnen und Fachmedizinern wie Orthopäden und Augenärzten, ist die Unterversorgung auf dem Land spürbar. Es droht ein massiver Ärztemangel.

Die Folgen sind dann unterversorgte Patienten, die weite Wege zu den Fachärzten auf sich nehmen müssen. Die Patienten werden zudem mit langen Wartezeiten in den Praxen rechnen müssen und einige Gemeinden erwarten sogar weniger Touristen, sollte sich die medizinische Unterversorgung herumsprechen. Die Touristen werden aus Angst lieber in Urlaubsgebiete fahren, in denen eine schnelle Notversorgung gewährleistet werden kann.

Die medizinische Unterversorgung in Deutschland hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es der Reiz des Lebens in der Stadt, der viele Menschen dazu bewegt, keine Praxen auf dem Land zu eröffnen. Zum anderen sind es auch die klinischen Festanstellungen, die der Medizinerin und dem Mediziner meist schon nach einem Jahr als Assistenzärztin oder als Assistenzarzt angeboten werden. Den Praxisablauf haben die Medizinerinnen und Mediziner so niemals kennenlernen können und haben deshalb überhaupt keinen Bezug zu dieser Form der Arbeit. Des Weiteren arbeiten abgehende Medizinstudenten auch oftmals in nicht-klinischen Unternehmen, sondern bevorzugt in Wirtschaftsunternehmen. Daher rührt ebenfalls der Personalmangel in Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen. Grundlegende Maßnahmen müssen hier getroffen werden. In anderen Ländern wird den Studenten der Bereich der Praxisarbeit schon während des Studiums nahe gebracht und so schmackhaft gemacht.

Die Auftraggeber von GEMINI & Cie sind folglich auch Unternehmen aus dem Bereich des Gesundheitswesen und anderer Bereiche, die ärztliches Fachpersonal suchen. Die Unternehmen können mit Hilfe der Beratung von GEMINI Stellen füllen, die Existenz des Unternehmens sichern und eine optimale Patientenversorgung gewährleisten. Durch den Einsatz von hochqualifiziertem Fachpersonal, den Kandidaten bei GEMINI & Cie können die Unternehmen profitieren und sich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen.

Die Beratung hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Vermittlerfunktion zwischen Bewerber und Auftraggeber zu sein, und Unternehmen bei der Suche nach qualifiziertem Personal aus den unterschiedlichsten Fachbereichen kompetent zur Seite zu stehen.

GEMINI & Cie hat ein erklärtes Ziel: die Beratung möchte daran mitwirken, dass die ärztliche Versorgung in alle Teilen des Landes weiterhin gewährleistet werden kann und in Zukunft flächendeckender ausgeprägt ist. Damit sich die Gemeinden nicht um die Bürgerversorgung sorgen müssen, können sie mit Hilfe der Beratung geeignetes Fachpersonal finden. So kümmert sich die Gemeinde um die Zukunft ihrer Bürger und deren ärztlichen Grundversorgung. Ebenso können auch die Kliniken, die Reha-Einrichtungen und die medizinischen Versorgungszentren mit Hilfe der Beratung qualifizierte Mitarbeiter für zu besetzende Stellen finden.

Wichtig ist dem Unternehmen eine zielgerichtete Bewerberauswahl. Diese Auswahl wird dabei passend auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten. Die kompetente und passende Auswahl des Fachpersonals stellt eine präventive Maßnahme gegen mögliche Fehlbesetzungen dar. Diese sollen vermieden werden. Vermieden werden soll damit auch die Gefahr von Kosten, die aus eventuellen Fehlbesetzungen entstehen können. GEMINI & Cie ist dabei für alle Arten von Stellengesuchen offen. Die Bewerbungen des medizinischen Fachpersonals sind ebenso vielfältig und individuell wie auch die Wünsche der Unternehmen. Auf diese Weise werden für alle Variationen passgenaue Bewerberinnen und Bewerber mit der richtigen Qualifikation gefunden.

GEMINI & Cie Executive Search

GEMINI Executive Search (heute GEMINI & Cie) ist aus der Cap GEMINI Ernst & Young Gruppe hervorgegangen. Die Gesellschaft gehört zu einer der bedeutendsten Consulting-Gesellschaften weltweit. Bereits 2000 fand das erfolgreiche Management Buyout statt, was GEMINI Executive Search zu einem eigenständigen, unabhängigen Unternehmen machte.

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Personalberatung ist GEMINI eine der führenden deutschsprachigen Beratungen.

GEMINI Executive Search ist spezialisiert auf die Suche, Auswahl und Platzierung von hoch qualifizierten Führungskräften. Der Direktansprache potenzieller Kandidaten gilt hier die besondere Aufmerksamkeit. Zu ihren Auftraggebern zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand.

GEMINI verfolgt einen unternehmerischen Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Berater bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung in der internationalen, fachübergreifenden Zusammenarbeit.

