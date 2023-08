Fachsimpeln auf dem Fairway: Westcon-Comstor lädt zum 15. Golf Cup ein

Am 13. September können sich die Partner und Kunden des VAD in Paderborn beim 18-Loch-Turnier messen, neu in den Golfsport hineinschnuppern und bei der Players“ Night bestehende und neue Kontakte pflegen.

Paderborn, 1. August 2023 – Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Value-Added Distributoren, veranstaltet am 13. September 2023 den alljährlichen Westcon-Comstor Golf Cup auf der 18-Loch-Anlage des Universitäts-Golfclubs Paderborn. Bereits zum 15. Mal können Kunden, Reseller und Herstellerpartner beim vorgabewirksamen Turnier ihr sportliches Talent unter Beweis stellen oder beim Schnupperkurs die ersten Abschläge und Puts probieren. Gesponsert wird die Veranstaltung von den Herstellerpartnern Check Point, CrowdStrike, Extreme Networks und Zscaler.

„Egal ob Beinahe-Profi oder Anfänger ohne Platzreife, ob Start-up oder langjähriger Partner – bei unserem Golf-Cup findet jeder Besucher eine spannende sportliche Herausforderung, aber auch viel Gelegenheit zum Fachsimpeln, Kontakteknüpfen und Vernetzen“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon-Comstor. „Mit diesem bewährten Mix hat sich der Golf Cup seit inzwischen eineinhalb Jahrzehnten als beliebter Branchentreff etabliert – und wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste auch in diesem Jahr zum freundschaftlichen Wettkampf in Paderborn zu begrüßen.“

Turnier, Schnupperkurs und Players“ Night

Erfahrene Golfer mit Platzreife werden sich auch dieses Jahr auf der 18-Loch-Anlage des Universitäts-Golfclubs Paderborn mit den anderen Teilnehmern im vorgabewirksamen Wettkampf messen können. Teilnehmer ohne Vorkenntnisse bekommen beim Schnupperkurs unter professioneller Anleitung die Gelegenheit, das Golfen, Boule-Spielen und Bogenschießen zu erlernen – und können sich anschließend im spannenden Dreikampf in allen drei Disziplinen messen. Den feierlichen Abschluss des Tages bildet dann wie immer die Players“ Night: Im Anschluss an die Preisverleihung bieten sich den Teilnehmern beim Barbecue viele Möglichkeiten zum sportlichen und fachlichen Austausch und zum Networking.

Die Agenda für den 13. September im Überblick:

– 10:00 Uhr: Registrierung

– 11:00 Uhr: Start des Turniers

– 13:30 Uhr: Start des Schnupperkurses

– 17:30 Uhr: Welcome back

– 19:00 Uhr: Players“ Night / Awards

Anmeldung und Teilnahme

Kunden und Partner von Westcon können sich ab sofort unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_golf-cup-23.html für den Cup oder den Schnupperkurs anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Startplätze und deren Vergabe nach Reihenfolge des Anmeldeeingangs ist eine zeitnahe Anmeldung zu empfehlen. Weitere Informationen zum Golf Cup, zum Austragungsort und zum Ablauf sowie Hotelempfehlungen stehen auf der Webseite bereit.

Für Rückfragen steht das Westcon Marketing-Team per E-Mail unter securitymarketing.de@westcon.com zur Verfügung.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

