FACT GmbH Werbeagentur erhält German Web Award

Nachdem die FACT GmbH Werbeagentur aus Kirchheim in den vergangenen Jahren bereits neunmal ausgezeichnet wurde, darf sie sich erneut über eine Bestätigung ihrer kreativen Arbeit und ihrer außergewöhnlichen Kompetenz im Automotive-Sektor freuen. Die Auszeichnung mit dem German Web Award 2021 zeigt einmal mehr, dass sie sich als Spezialagentur für die Automobil- und Zulieferindustrie verdient gemacht hat und zu Recht führend im Automobil-Marketing ist.

Mit den German Web Awards bekommen Agenturen die Möglichkeit zu zeigen, dass sie Marken nicht nur einzigartig machen, sondern darin auch besser sind als die Mitbewerber. Und das unabhängig von der Unternehmensgröße. Denn die Veranstalter des Awards geben auch kleinen Agenturen die Möglichkeit, in der breit angelegten Werbelandschaft Deutschlands herauszuragen: Sie belohnen die Leistung einer Agentur, unabhängig von Mitarbeiterzahl oder Umsatz.

Um eine Auszeichnung zu erhalten, absolvieren die Teilnehmer im ersten Schritt die Qualifikationsrunde. Hier verschafft sich die Jury anhand eines Fragebogens einen ersten Eindruck vom Unternehmen. Ist sie erfolgreich bestanden, bewertet die Jury es anhand der Themen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit.

Hier erreichte die FACT GmbH Werbeagentur 9,55 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört sie zur Spitzengruppe aus mehr als 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

FACT GmbH Werbeagentur: Fullservice Automotive Advertising

Die Full-Service-Agentur hat sich auf die Bedürfnisse der Automobil- und Zulieferindustrie spezialisiert und hat sich sowohl als Marketing- als auch klassische Werbeagentur positioniert.

Unternehmen, die nicht mit einer großen Zahl an Einzelanbietern zusammenarbeiten möchten, sind bei der Full-Service-Agentur genauso willkommen wie solche, die nur auf einem bestimmten Schritt ihres Weges Unterstützung benötigen: Von der Marken-Kreation, über das Marken-Design, die Kommunikationsstrategie, die kreative Umsetzung bis zum Online-Marketing beherrscht die FACT GmbH Werbeagentur alle Disziplinen, die über den erfolgreichen Aufbau einer Automarke entscheiden.

20 Jahre Erfahrung in erfolgreicher Markenpositionierung

Die Agentur kennt die Automobilbranche im Detail und blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der Marketinganalyse und -beratung sowie Markenpositionierung für namhafte Hersteller zurück. Neben bekannten Automarken wie Mercedes Benz, Fiat oder Daimler vertrauen auch Zulieferer wie Bosch oder die Eberspächer Group der Expertise der FACT GmbH Werbeagentur.

Das hochmotivierte Team aus derzeit 15 festen Mitarbeitern erkennt das kreative Potenzial seiner Kunden und entwickelt Botschaften, die den langfristigen Erfolg ihres Unternehmens ebnen. Es konzentriert sich dabei nicht nur auf den nationalen Markt, sondern erfüllt auch die Anforderungen internationaler Märkte und Zielgruppen.

Wir verstehen uns als kreative Berater, als Sparringspartner und Problemlöser unserer Kunden und verfügen über ein exzellentes Kernteam an Projektmanagern mit jahrelanger Automobilerfahrung und nachweisbaren Referenzen auf Kunden- und auf Agenturseite – erweitert um ein breites Netzwerk an externen Spezialisten.

