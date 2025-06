Fahrer finden ohne Kopfschmerzen – mit dem F.A.I.R.-System von der Pesbe GmbH

Mit dem Recruiting-Konzept F.A.I.R. von der Pesbe GmbH hat Ihr Fahrermangel ein Ende.

Hamburg im Juni 2025 -Fahrer gesucht? Willkommen im Club! In Deutschland fehlen laut aktuellen Zahlen über 100.000 Berufskraftfahrer – Tendenz steigend. Wer heute nicht smart rekrutiert, schaut morgen auf einen leeren Fahrersitz. Und dieser kostet bares Geld – jeden einzelnen Tag.

Hier kommt die gute Nachricht: Mit dem Recruiting-Konzept F.A.I.R. von der Pesbe GmbH hat Ihr Fahrermangel ein Ende. Gründer Tobias Stancke – selbst Spediteur mit Leib und Seele – hat das System aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Seine Mission: Transportunternehmen von der mühseligen Personalsuche befreien und ihnen gleichzeitig die besten Fahrer vermitteln.

Was macht F.A.I.R. so besonders?

Schnelle Resultate: Erste Bewerbungen oft innerhalb von 24 Stunden

Kein Papierkrieg: Pesbe-Team übernimmt den kompletten HR-Kram

Maßgeschneidert: Nur qualifizierte Fahrer, die wirklich zu Ihnen passen

Und das Beste: Bereits über 500 Unternehmen nutzen das System – mit durchschlagendem Erfolg. Ihre Bewertungen lesen sich wie das Wunschbuch eines Spediteurs: weniger Fluktuation, volle Lkw, planbare Touren. Hier mehr über Kundenfeedback und über F.A.I.R. – das innovative Recruiting-Konzept erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt: Nicht lange überlegen, sonst ist der letzte gute Fahrer schon weg.

Die Technologie und innovative Konzepte wie F.A.I.R. verändern den Alltag der Transportunternehmen nachhaltig. Pesbe GmbH zeigt, wie man durch strategisches Recruiting den Herausforderungen des Fahrermangels begegnen und gleichzeitig die Attraktivität des Berufs erhöhen kann.

Fahrer ist nicht gleich Fahrer – und wer das ignoriert, zahlt doppelt. Mit der Pesbe GmbH rekrutieren die Kunden effizient, menschlich und nachhaltig. Weil ihr Lkw mehr verdient als Stillstand. Mehr erfahren und Fahrersitze füllen: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.