Fahrrad, eBike oder Motorrad? Nico Rosberg testet eROCKIT

Ist es ein Fahrrad, eBike oder Motorrad? Diese Frage stellten sich viele Besucher auf dem Flughafen Tegel. Drei Tage lang war eROCKIT beim Greentech Festival 2022 in Berlin mit dabei. 200 Aussteller, 13.000 Besucher – und mittendrin der Co-Founder von Europas größtem Nachhaltigkeitsfestival, Nico Rosberg.

Der Ex-Formel 1 Weltmeister ließ es sich nicht nehmen, das eROCKIT auszuprobieren. Das in Brandenburg produzierte Zweirad vereint das Beste von einem Fahrrad, eBike und Elektromotorrad in einem Fahrzeug. Durch Treten in die Pedale steuert man die Geschwindigkeit. Der bürstenlose Elektromotor beschert eine enorme Beschleunigung und eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Zugelassen ist das eROCKIT als ein Motorrad der 125ccm-Kategorie.

Nico Rosberg erklärte nach seiner Testfahrt: „Es ist komplett neu und innovativ, dass man über die Pedale das Gas vorgibt. Ich fand das total intuitiv. Es hat mir genau das gegeben, was ich brauchte, ohne dass ich darüber nachdenken musste. Das habt ihr echt stark gemacht!“

Fun-Fact: eROCKIT ist das einzige Fahrzeug, mit dem man legal über die Autobahn „radeln“ darf. Nicos Fazit: „Das Fahrgefühl war sehr, sehr sportlich. Das Ding hat richtig Power! Wir sind jetzt 90 km/h gefahren. Das ist schnell und es macht Spaß!“

Neben einem besonderen Fahrerlebnis kann das eROCKIT auch großen Nutzen bringen. Das Elektromotorrad stößt keinerlei Emissionen aus, ist leise, sportlich, agil und und ersetzt für viele Pendler das Auto. Eine komplette Akku-Ladung kostet nur etwa 2,50 Euro. Rosberg: „Es hat 120 km Reichweite, da ist also kein Limit innerstädtisch oder wenn man mal rausfährt. Das ist sehr sinnvoll.“

Die eROCKIT AG wird geführt beim Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg (HRB231453 B) und ist eine nach deutschem Recht geführte Aktiengesellschaft. Im Dezember 2021 wurde unter ag.erockit.de ein erstes öffentliches Angebot von Aktien gestartet. An der eROCKIT AG kann sich somit momentan jeder Interessierte beteiligen. Mit dem Erlös werden Produktion, Produktpalette und Vertriebsstrukturen weiter ausgebaut. Auch prominente Aktionäre sind bereits an Bord, u.a. Fußballstar Max Kruse (VfL Wolfsburg), Medienunternehmer Aaron Troschke sowie die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg. Mit Richard Gaul sitzt der ehemalige Kommunikationschef von BMW im Aufsichtsrat der eROCKIT AG. Sie hält 100 % der Anteile an der eROCKIT Systems GmbH in Hennigsdorf bei Berlin. Hier wird das einzigartige pedalgesteuerte Elektromotorrad eROCKIT gebaut. Das Team der eROCKIT Group besteht aus erstklassigen Zweirad- und Automotive-Experten und einem starken Management.

Kontakt

eROCKIT AG

Andreas Zurwehme

Eduard-Maurer-Str. 13

16761 Hennigsdorf

03302-2309-125

presse@erockit.de

https://www.erockit.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.