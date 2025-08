Fahrradverleih Wenningstedt: myabo eröffnet neuen Standort auf Sylt

Neuer E-Bike-Verleih mit Service und Bohne & Co. Kaffeebar ab August 2025 in der Hauptstraße 8-14

myabo jetzt auch in Wenningstedt:

Das moderne Mobilitätskonzept von myabo wächst weiter: Nach dem erfolgreichen Standort in Westerland eröffnet das Unternehmen nun einen neuen Fahrradverleih in Wenningstedt. In zentraler Lage – Hauptstraße 8-14 – erwartet Urlauber und Einheimische ab August 2025 ein neuer Treffpunkt für stilvolle Fortbewegung und entspannte Kaffeekultur auf Sylt.

Im Mittelpunkt steht ein hochwertiger E-Bike-Verleih, der Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit verbindet. Besucher können moderne E-Bikes mieten oder kaufen, darunter auch leistungsstarke E-Mountainbikes für sportliche Touren entlang der Küste. Ideal für Tagesausflüge, spontane Entdeckungsfahrten oder längere Radurlaube.

Das Besondere am neuen Fahrradverleih Wenningstedt ist die Kombination aus Mobilität und Genuss: Die integrierte Bohne & Co. Kaffeebar lädt mit frisch zubereiteten Kaffeespezialitäten zum Verweilen ein – ob vor der Fahrradtour, als entspannte Pause zwischendurch oder einfach so.

Mit dem neuen Standort baut myabo sein Engagement für nachhaltige Mobilität auf Sylt weiter aus. Ziel ist es, Sylt-Besuchern und Einheimischen eine unkomplizierte, stilvolle und bewusste Fortbewegung zu ermöglichen. Der Fahrradverleih in Wenningstedt fungiert dabei nicht nur als Verleihstation, sondern auch als Servicepunkt, Treffpunkt und Ausgangspunkt für Fahrradtouren auf Sylt.

„Wir wollen, dass unsere Gäste Sylt mit dem Fahrrad entdecken – entspannt, unabhängig und nachhaltig. Und dabei auf nichts verzichten müssen: weder auf Komfort noch auf Genuss“, so das Team von myabo.

Die zentrale Lage macht den neuen Fahrradverleih Wenningstedt zum idealen Startpunkt für beliebte Routen über Braderup nach Kampen, entlang der Dünenlandschaften oder zur Westküste mit Blick aufs Wattenmeer. Auch spontane Stopps auf den vielen Fahrradwegen Sylt sind jederzeit möglich.

Ab August 2025: Fahrradverleih Wenningstedt, Hauptstraße 8-14

Reservierung und weitere Infos unter: www.myabo.de

Jetzt E-Bike mieten, Kaffee genießen und Sylt aktiv erleben!

myabo ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Anmietung und den Verkauf von Premiumbikes spezialisiert hat. Mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit und Flexibilität bietet myabo seinen Gästen auf Sylt eine moderne Mobilitätslösung, die sowohl für Touristen als auch für Einheimische optimal ist. Ob Kurzzeit- oder Langzeitmiete – myabo ermöglicht umweltfreundliches Reisen.

