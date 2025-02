FairNetz setzt auf innovative Cloudplattform für Netzprozesse

In Zeiten wachsender Herausforderungen für Netzbetreiber durch die Energiewende hat die FairNetz GmbH aus Reutlingen weitere wichtige Schritte zur Digitalisierung ihrer Netz- und Kundenprozesse unternommen. Der regionale Netzbetreiber implementiert die epilot Netzplattform als Antwort auf steigende Kundenanfragen, strengere regulatorische Anforderungen und das dadurch zunehmende Arbeitsvolumen.

Das energy XRM (Any-Relationship-Management) von epilot ermöglicht dem Netzbetreiber eine durchgängige End-to-End-Abbildung aller relevanten Prozesse: von der Verwaltung von Hausanschlüssen über die Anmeldung von EEG-Anlagen bis hin zur Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen gemäß §14a EnWG. Ein besonderes Highlight ist die vollautomatische Schnittstelle zur „Intelligent Grid Plattform“ von envelio, die eine nahtlose Netzverträglichkeitsprüfung gewährleistet. Die Prüfergebnisse werden anschließend automatisch zur weiteren Bearbeitung an das epilot-System zurückgeführt.

„Mit dieser umfassenden Digitalisierungslösung setzen wir neue Maßstäbe in unseren Anschlussprozessen“, betont Mona Keller, Leiterin Netzentwicklung und Assetmangement FairNetz. „Die Plattform ermöglicht uns eine noch effizientere, transparentere und qualitativ hochwertigere Abwicklung aller Netzprozesse.“

Speziell für Netzbetreiber entwickelt

Die Netzplattform wurde als zentrale Lösung entwickelt, um die typischen Herausforderungen moderner Netzbetreiber zu bewältigen: die komplexe Zusammenarbeit mit Installateuren, der immer größer werdende Arbeitsaufwand durch steigende Anmeldungen von Kundenanlagen, die mangelnde Transparenz über Prozesse und der wachsende Druck zur Einhaltung gesetzlicher Fristen. Historisch gewachsene Teilprozesse in verschiedenen Systemen und papierbasierte Formulare werden bei FairNetz durch eine einheitliche digitale Lösung ersetzt, die eine gesetzeskonforme und strukturierte Datenerfassung garantiert. Dabei erfüllen u. a. digitale Klickstrecken oder vorgefertigte und anpassbare Vorlagen (sogenannte Blueprints) die Bedürfnisse der Netzbetreiber. Auch ein hohes Anfragevolumen wird so digital, transparent und ganzheitlich abgewickelt.

Optimierung in der Kundenbetreuung

Einen wesentlichen Fortschritt erzielt FairNetz im Kundenmanagement: Die vollständig digitalisierte Verwaltung der Handwerkspartner über das neue Installateursportal ermöglicht ein effizientes Management von Konzessionen im Installateursverzeichnis, eine transparente Übersicht über Projektfortschritte sowie den sicheren Dokumentenaustausch mit automatisierten Benachrichtigungen. Self-Service-Optionen für Endkunden und Installateure, etwa zur Nachreichung relevanter Daten und Unterlagen, entlasten die Teams und steigern zugleich die Kundenzufriedenheit.

„Die Implementierung unseres energy XRM unterstreicht die Ambition von FairNetz für Innovation und Kundenservice im Energiesektor. Die Lösung gewährleistet nicht nur die Erfüllung aller

gesetzlichen Anforderungen, sondern optimiert auch die Zusammenarbeit mit Partnern und Endkunden durch vollständig digitalisierte Prozesse. Damit ist FairNetz bestens für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Energiewende gerüstet“, unterstreicht Michel Nicolai, Gründer und CEO von epilot.

Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ist das digitale Fundament für die Skalierung von

Vertriebs-, Netz- und Implementierungsprozessen im Rahmen der Energiewende. epilot bringt mehr

Transparenz für Lösungsanbieter, Energieversorger, Netzbetreiber sowie ihre Partner, B2C- und

B2B-Kunden. Mehr als 150 Enterprise-Kunden unterstützt das Kölner Tech-Unternehmen mit

modernen Kundenerlebnissen und effizientem Kollaborationsmanagement: An der

Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services

online verkauft. Das Management und die Implementierung der eingehenden Anfragen erfolgen

mithilfe einer transparenten 360°-Sicht und eines automatisierten Workflow-Managements in

Zusammenarbeit mit Partnern. Über ein modernes Kundenportal werden Kundenpotenziale

ausgebaut. Weitere Informationen: www.epilot.cloud

