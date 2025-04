Fairphone senkt CO2-Emissionen seit 2022 um die Hälfte

Die Niederländer Firma präsentiert den Impact Report 2024 mit den Schwerpunkten Wachstum, e-waste-Innovation und fairer Produktion.

Fairphone, Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Elektronik, stellt seinen jährlichen Impact Report vor. In diesem Bericht umreißt das niederländische Unternehmen seine Fortschritte auf dem Weg zu einer gerechteren und nachhaltigeren Tech-Industrie. Im Jahr 2024 gelang es Fairphone, die CO-Emissionen seit 2022 um 48 % zu senken. Damit ist das Unternehmen auf dem besten Weg zu einer 90-prozentigen Reduzierung bis 2045 und bis dahin in den Scopes 1, 2 und 3 den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Mit 100-prozentig e-waste -neutralen Produkten, starkem Umsatzwachstum und Innovationen wie den Fairbuds – den weltweit ersten kabellosen Kopfhörern mit austauschbaren Batterien – stärkt Fairphone seine Position als Vorreiter für fair gehandelte Technologie. Entgegen dem Markttrend sieht Fairphone eine steigende Nachfrage nach nachhaltiger Elektronik und übertrifft die Verkaufsprognosen für Smartphones um 3 %.

Monique Lempers, Chief Impact Officer bei Fairphone, sagt: „Fairphone legt die Messlatte für den eigenen Einfluss von Jahr zu Jahr höher. Dieser Bericht dient entsprechend als Zusammenfassung der großartigen Arbeit, die unsere Teams das ganze Jahr über geleistet haben. Wir beweisen, dass Wachstum, gutes Wirtschaften, Expansion und Fürsorge für unseren Planeten und die Menschen einher gehen können und sollten. Die Vision von Fairphone geht weit über die diesjährigen Meilensteine im Umweltschutz hinaus und birgt große Pläne für die Zukunft.“

Zu den Highlights des diesjährigen Impact Reports gehören die Reduzierung der Emissionen, die verlängerte Lebensdauer der Elektronik, die verbesserten Arbeitsbedingungen, die Kreislaufwirtschaft und die verantwortungsvollen Rohmaterialien:

-Fair gegenüber dem Planeten durch 48 % weniger CO-Emissionen. Im Jahr 2024 hat Fairphone die CO-Emissionen im Vergleich zu 2022 um 48 % reduziert. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, sein Netto-Null-Ziel bis 2045 zu erreichen, das auf eine Emissionsreduzierung von 90 % in den Scopes 1, 2 und 3 abzielt. Durch die Integration erneuerbarer Energien in die Fertigungsprozesse für die Endmontage, das Display und die Batterieverpackung des Fairphone 5 konnte das Unternehmen die Emissionen in der Fertigungsphase um fast 20 % senken. Fairphone sparte mit der verlängerten Produktlebensdauer des Geräts 2024 außerdem 1.540 Tonnen CO, mehr als 550.000 m³ Wasser, und 9 Tonnen Rohstoffe ein.

-Wachstum in einem stagnierenden Markt. Gerade im Kontext eines eher stagnierenden Smartphone-Markts und steigender Inflation zeigen die Ergebnisse von Fairphone die wachsende Nachfrage nach nachhaltiger Elektronik und den Erfolg seiner Fair-Tech-Strategie. Im Jahr 2024 verkaufte Fairphone 103.053 Smartphones und übertraf damit sein Verkaufsziel um 3 %. Die Partnerverkäufe stiegen um 65 %, und das B2B-Segment wuchs um 50 %. Strategische Investitionen und Prozessverbesserungen sollen das weitere Wachstum im Jahr 2025 unterstützen.

-Kreislauffähige und 100-prozentig e-waste neutrale Produkte. Wie bereits in den Vorjahren verkaufte Fairphone Produkte, die vollständig e-waste-neutral sind. Das heißt, dass Fairphone für jedes verkaufte Produkt sicherstellt, dass die gleiche Menge an e-waste wiederverwendet oder recycelt wurde. Das „Reuse-&-Recycle“-Programm des Unternehmens erreichte eine beeindruckende Wiederverwendungsrate von 62 %. Austauschbare Teile werden immer wichtiger: Im Jahr 2024 unterstützte Fairphone (innerhalb der Garantiezeit) weiterhin die DIY-Reparatur von Fairphone 4, 5 und Fairbuds XL, für 2025 ist eine weitere Expansion geplant. 31 % der Reparaturen innerhalb der Garantiezeit waren DIY-Reparaturen, die Kunden selbst durchführen. Die Reparaturzeit war dadurch um 39 % schneller im Vergleich zu Reparaturen via Kunden-Service.

-Die weltweit ersten Kopfhörer mit austauschbaren Batterien. Die neuen Fairbuds sind die ersten kabellosen Kopfhörer mit austauschbaren Batterien sowohl in den Kopfhörern als auch in der Ladeschale. Sie setzen neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und bestehen zu fast 70 % aus fairen und recycelten Materialien. Dies ist der höchste Prozentsatz, den Fairphone bisher in einem Produkt erreicht hat, einschließlich 98 % recyceltem Kunststoff.

-Fair gegenüber den Menschen: 1 Million Dollar an Arbeiter in der Lieferkette ausgezahlt. Seit 2019 hat Fairphone im Rahmen des Living Wage Bonus mehr als 1 Million US-Dollar an über 7.700 Arbeiter in den Lieferketten ausgezahlt, um deren Lebensbedingungen zu verbessern und Armut zu bekämpfen. Durch die Eliminierung von Schadstoffen aus der Produktion des Fairphone 4, 5, Fairbuds und Fairbuds XL hat Fairphone das Risiko für Arbeiter durch gefährliche Chemikalien weiter reduziert. 2024 war Fairphone die erste Elektronikmarke, welche auf die zweite Gruppe von schädlichen Chemikalien verzichtete, gemäss der Empfehlungen von CEPN, einer führenden Initiative zur Reduktion und Prävention von chemikalischen Risiken.

-Ausweitung der Schwerpunkt-Materialien. Im Jahr 2024 erweiterte Fairphone seine Liste der Schwerpunkt-Materialien von 14 auf 23, darunter Kobalt, Kupfer, Gold, Silber, Glimmer, Graphit, Mangan und Titan. Diese 23 Materialien haben nach Ansicht von Fairphone die größten Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Ziel ist es nun sicherzustellen, dass diese Materialien auf eine Weise bezogen werden, die lokalen Gemeinden zugutekommt, die Natur schützt und zudem Kleinproduzenten unterstützt. Auch trieb Fairphone die nachhaltige Beschaffung von Gold und Silber voran und deckte 100 % seines Kobaltverbrauchs durch Kobalt-Kredite aus der Kamilombe-Mine im Kongo. Das Unternehmen bezog Lithium aus einer Mine in Chile, die nach dem umfassendsten Standard der Bergbauindustrie (IRMA) bewertet wurde und ging eine Partnerschaft mit der Responsible Lithium Partnership ein.

Die Bemühungen von Fairphone im Jahr 2024 haben Aufmerksamkeit erhalten und Anerkennung gefunden. Das Unternehmen wurde auf dem Mobile World Congress mit dem GLOMO Award for Best Mobile Innovation for Climate Action ausgezeichnet und erhielt den renommierten Koning Willem I Award for Sustainable Entrepreneurship.

Fairphone setzt Maßstäbe für großartige, langlebige sowie nachhaltige Elektronik und liefert hochwertige Geräte, die aus unter ethischen Bedingungen eingekauften Materialien bestehen und in verantwortungsvoller Produktion hergestellt werden. Unser Ziel ist es, die Elektronikindustrie zu verändern, indem wir beweisen, dass unverkennbares Design, ein großartiges Nutzer-Erlebnis, soziale Verantwortung sowie Umweltschutz miteinander einhergehen können.

