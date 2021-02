FairToner.de mit revolutionärer Shopsuche

Findologic hat bei FairToner eine innovative Suchlösung realisiert, die äußerst präzise Suchergebnisse liefert.

Gemeinsam mit Findologic wurde eine individuelle und äußerst performante Shopsuche für FairToner.de realisiert. Ein wichtiger Meilenstein für den FairToner Online-Shop, der sich durch die präzise Suchlösung deutlich von vielen anderen Druckerzubehör-Shops abhebt.

Die Herausforderung bestand darin, dass bei FairToner tausende an unterschiedlichen Produkten für eine Vielzahl an Druckern angeboten werden, diese aber auch gleichzeitig und getrennt voneinander in den Suchergebnissen abgebildet werden sollten. Dabei ist es wichtig, die richtigen Produkte zu einer Druckersuche, aber auch die Suche nach dem Produkt selbst zu realisieren. Hierbei hat Findologic das Suchsystem bei FairToner revolutioniert.

Mit Findologic problemlos Druckerpatronen und Toner bei FairToner finden

Verbrauchsmaterialien für Drucker, wie zum Beispiel Toner und Tintenpatronen sind sehr speziell. Jedes Druckermodell benötigt anderes Druckerzubehör, sodass sich die Suche im Internet oft mühsam gestaltet. Ohne Umschweife möchten Kunden die richtigen Produkte für ihr Druckermodell finden. Findologic hat bei FairToner eine innovative Suchlösung realisiert, die äußerst präzise Suchergebnisse liefert.

Findologic ist als erfahrener Anbieter moderner K.I.-Suchtechniken bekannt. Mit der innovativen Shopsuche von Findologic können Kunden nicht nur ihre Druckermodelle wesentlich einfacher und schneller finden, sondern auch die passenden Produkte direkt aus der Suche heraus in den Warenkorb legen.

Eine exakte Punktlandung

In den meisten Fällen müssen Sie sich mühsam durch etliche Verzeichnisbäume hangeln, bevor Sie Ihr betreffendes Druckermodell finden. Erst dann werden Sie zu einer Übersichtsseite mit den entsprechenden Patronen oder Kartuschen weitergeleitet, ohne die Gewissheit zu erlangen, ob die Produkte wirklich für Ihr Druckermodell geeignet sind. Dies funktioniert jetzt bedeutend einfacher.

Perfekte Ergebnisse in Sekundenschnelle sind elementar, wenn Sie auf der Suche nach den richtigen Druckerverbrauchsmaterialien sind. So werden die Drucker und Produkte nicht nur gesucht, sondern auch gefunden. Die intelligente Shopsuche von Findologic lernt mit jeder Suchanfrage dazu und wird konstant optimiert.

Wenn Sie die neue Suchfunktion bei FairToner nutzen, können Sie direkt in der oberen Suchzeile nach Druckermodell, Produktname, Nachbestell-Nummer oder Artikel-Nummer suchen. In Sekundenbruchteilen erhalten Sie exakte Ergebnisse. Mit dieser Punktlandung brauchen Sie nicht lange, um Nachschub für Ihren Drucker zu bestellen. Schneller und komfortabler geht es kaum.

Möchten Sie noch mehr über unser Unternehmen FairToner.de – CPO Concept GmbH erfahren? Dann besuchen Sie einfach unseren Pressebereich, wo unser Pressebeauftragter Sascha Kolditz Ihnen alle Fragen beantwortet.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterial für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

