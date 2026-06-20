FairToner erhält Gold bei „Preis-Champions 2026“

FairToner.de wurde in der aktuellen Untersuchung „Preis-Champions 2026“ von ServiceValue in Kooperation mit WELT ausgezeichnet. In der Kategorie „Druckerzubehör-Shops“ erhält der Online-Händler die Auszeichnung Preis-Champion (Gold-Medaille). Grundlage ist ein Price Structuring Score (PSS) von 55,86 Prozent.

Preisbegeisterung in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Steigende Kosten in vielen Lebensbereichen prägen weiterhin das Konsumverhalten. Umso wichtiger ist für Verbraucherinnen und Verbraucher ein nachvollziehbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Studie „Preis-Champions 2026“ untersucht, welchen Anbietern es gelingt, Kundinnen und Kunden mit ihrer Preisgestaltung besonders zu überzeugen.

Untersuchung von 3.842 Unternehmen aus 271 Kategorien

Für das Ranking wurden 3.842 Unternehmen und Marken aus 271 Kategorien verglichen. Die Erhebung erfolgte als Online-Befragung über ein externes und unabhängiges Online-Access-Panel. Auf Basis des „Price Structuring Score“ (PSS) wurde innerhalb der jeweiligen Branchen ein Ranking erstellt. Einen Gold-Rang erhalten ausschließlich Unternehmen, die auf Grundlage ihres PSS zum besten Drittel ihrer Branche gehören.

FairToner überzeugt bei Druckerzubehör-Shops

FairToner.de, betrieben durch die CPO Concept GmbH mit Sitz in Meinerzhagen, ist auf Druckerpatronen, Tonerkartuschen und weiteres Druckerzubehör spezialisiert. Zum Sortiment gehören kompatible Produkte der Marke FairToner, Premium-Produkte, Originalartikel bekannter Hersteller sowie ausgewählte Bürobedarfsartikel. Das Unternehmen verbindet ein breites Angebot mit Serviceleistungen wie persönlicher Beratung, 365 Tagen Rückgaberecht und langfristiger Produktsicherheit.

Die Gold-Auszeichnung bei den „Preis-Champions 2026“ unterstreicht die Wahrnehmung von FairToner als Anbieter, der im Markt für Druckerzubehör ein überzeugendes Preisgefüge bietet.

Die Studie ist in der WELT erschienen; weitere Ergebnisse sind unter preis-champions.de abrufbar.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

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CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

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